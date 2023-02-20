Nghệ sĩ Thiên Kim 'Bỗng dưng muốn khóc' qua đời: 'Chị ấy ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ'

Hậu trường 20/02/2023 09:24

Mới đây nhất theo lời của soạn giả Đức Hiền - quản lý Khu dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TP.HCM) - xác nhận nghệ sĩ Thiên Kim vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 90.

Thông tin từ báo VietNamNet, soạn giả Đức Hiền nghệ sĩ Thiên Kim mất lúc 0h30' ngày 20/3 tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TP.HCM), hưởng thọ 91 tuổi. "Chị ấy ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ bên những người thân trong gia đình", ông nói.

Hiện tại, soạn giả Đức Hiền và gia đình nghệ sĩ Thiên Kim đang chờ một số người thân của bà ở quê lên. Gia đình cũng như người thân muốn làm lễ tang cho bà ngay tại dưỡng lão nghệ sĩ này - một nơi gắn bó lâu dài của bà trong giai đoạn cuối của cuộc đời. 

Nghệ sĩ Thiên Kim 'Bỗng dưng muốn khóc' qua đời: 'Chị ấy ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Thiên Kim - Ảnh: Internet

Trước đó như nhiều nguồn báo đã thông tin về việc nghệ sĩ Thiên Kim rơi vào tình trạng nguy kịch hồi đầu tháng 1 vừa qua. Bà mắc nhiều bệnh như tiểu đường, zona thần kinh, cao huyết áp lại công thêm di chứng để lại từ covid khiến cho sức khỏe của bà ngày một suy yếu một cách trầm trọng. 

'Bà mẹ của màn ảnh Việt' phải nhập viện 5 lần tại Bệnh viện Thống Nhất (quận Tân Bình) và Bệnh viện Quận 8, sau đó bệnh viện trả về điều trị tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ.  

Chị Mai - con gái lớn của nghệ sĩ Thiên Kim - nói: "Mẹ tôi yếu lắm rồi. Bà không thể lắp răng giả nên không ăn được, mỗi ngày chỉ uống một chút sữa, ngủ rất ít. Con cháu nói gì, bà đều không biết được".

Nghệ sĩ Thiên Kim 'Bỗng dưng muốn khóc' qua đời: 'Chị ấy ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ' - Ảnh 2
Sức khỏe của bà bị ảnh hưởng nặng nề từ nhiều căn bệnh khác nhau - Ảnh: Báo VietNamNet

Cháu nội (con gái của con trai út) nghệ sĩ Thiên Kim vừa từ quê lên thăm bà nói: "Hơn 1 tháng trước, bà vẫn ổn, còn tỉnh táo. Em không ngờ sức khỏe bà xuống nhanh như vậy".

Chi phí khám chữa bệnh, sinh hoạt hằng ngày của bà chủ yếu do Ban Ái hữu nghệ sĩ chi trả, gia đình chỉ lo một phần. Bà Mai là người phụ trách chăm mẹ, 4 người con và các cháu thay phiên nhau thăm nom. 

Bà Mai buồn bã nói: "Mẹ chúng tôi đã bị các bệnh viện trả về, bác sĩ nói bó tay rồi. Gia đình chúng tôi đều hiểu tình trạng của mẹ, đều đã chuẩn bị tinh thần".

Nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, sinh năm 1934 tại Sài Gòn. Cha là kép độc Sáu Đỏ nên 8 tuổi bà đã lên sân khấu với các vai đào con. 22 tuổi bà đóng vai Điêu Thuyền trong Phụng Nghi Đình. Bà từng bị thương trong vụ ném lựu đạn lên sân khấu Nguyễn Văn Hảo khi diễn vở Lấp sông Gianh năm 1955. 

Sự nghiệp của bà gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam trong đó dự án ''Bỗng Dưng Muốn Khóc'' chính là một trong vô số các tác phẩm mà người ta nhớ về ''bà mẹ của màn ảnh Việt'' nhiều nhất. 

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