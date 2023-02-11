Hậu drama tuyển thủ Việt Nam bị tố gạ tình phụ nữ, nữ MC tuyên bố cực gắt: 'Nếu người trong cuộc muốn đối chất, tôi sẵn sàng'

Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nữ MC này cho hay, cô có duyên gặp gỡ chàng cầu thủ này trong 1 sự kiện do cô làm MC dẫn dắt. Cả 2 sau đó nhắn tin qua lại và bước vào giai đoạn tán tỉnh.

Trong những ngày gần đây, cái tên Thu Hà (27 tuổi, ở TP.HCM) đã khiến dư luận xôn xao bàn tán khi đăng tải clip chia sẻ về việc bị một cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam tán tỉnh, "gạ tình" trong chuyến công tác ở Hà Nội vừa qua.

Tuy nhiên, khi đã gặp gỡ cầu thủ này tại phòng khách sạn, qua trò chuyện trực tiếp, Thu Hà nhận ra đối phương không như những gì mình nghĩ.

Khi Thu Hà có chuyến công tác ngoài Hà Nội và cầu thủ này ngỏ ý lo vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Bản thân nữ MC này cũng nhanh chóng đồng ý và cô cho rằng vì thích sự ga lăng nên mới có hành động như vậy.

MC Thu Hà - Ảnh: Internet

“Trai đểu chính hiệu luôn. Không biết người khác thế nào nhưng bạn này làm tôi sợ thật sự", MC Thu Hà nói trong clip.

Theo lời kể của Thu Hà, nhân vật trong câu chuyện của cô liên tục có những hành động thân mật dù cả 2 chỉ mới lần đầu gặp gỡ nên cô liền kêu bạn đó ra khỏi phòng của mình.

“Bạn đó bực tức bỏ về và thay đổi hẳn thái độ. Thậm chí sang ngày hôm sau, tôi được khách sạn thông báo đã bị cắt thẻ phòng, dù tôi đi công tác đến 2 ngày", MC Thu Hà cho hay. Cũng theo Thu Hà, khi cô kết thúc chuyến công tác và trở về TP.HCM, cầu thủ này còn cắt liên lạc, không một lời hỏi thăm sau vụ việc đã xảy ra...

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ cư dân mạng. Tuy nhiên, chính đoạn clip này cũng gây ra nhiều ý kiến tranh cãi, có người tỏ ra đồng cảm với nữ MC, tuy nhiên lượng người anti của cô nàng cũng nhiều không kém khi cho rằng cô cũng không vừa gì so với cầu thủ đó.

Sau những phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng, trao đổi với Dân Việt, MC Thu Hà cho biết, mục đích của cô là để cảnh tỉnh các bạn nữ tự bảo vệ bản thân tốt hơn, tránh trường hợp nhẹ dạ cả tin như cô để lâm vào tình huống khó xử.

Nhan sắc của nữ MC - Ảnh: Internet

"Tôi thừa nhận mình chủ quan và bị tin tưởng quá mức nên tôi mới dùng cụm từ "cảnh tỉnh" cho những bạn nữ là fan hâm mộ, nhất là những fan mù quáng trong việc thần tượng một ai đó và thiếu đi sự cảnh giác, đề phòng. Sự việc vừa qua với tôi không hề mong muốn và cảm thấy khó xử…

Việc tôi kể về câu chuyện tôi đối mặt cho mọi người biết để cảnh giác hơn. Tôi cũng không muốn phỉ báng, xúc phạm danh dự của bất kỳ ai cụ thể.", MC Thu Hà chia sẻ với Dân Việt.

Cùng trò chuyện với báo Thanh Niên, nữ MC cũng nhấn mạnh: Một người thông minh sẽ không lựa chọn đánh bóng tên tuổi của mình theo một cách tiêu cực nên tôi mong mọi người hiểu rằng câu chuyện này không phải để đánh bóng tên tuổi.





Khi được PV báo này đặt câu hỏi: "Giả sử những cầu thủ bỗng dưng bị dân mạng réo tên, nghi ngờ là nhân vật chính trong câu chuyện của bạn, hoặc "người trong cuộc" muốn đối chất để tỏ tường sự việc, bạn có đồng ý không?", Thu Hà cho hay:

"Tôi không đối chất với bất kỳ ai, trừ khi người nào đó có phát ngôn sai lệch, xúc phạm danh dự tôi trên mạng xã hội, thì tôi sẽ chia sẻ quan điểm của mình để mọi người hiểu.

Còn với các cầu thủ, họ chọn im lặng vì không muốn ảnh hưởng đến công việc. Nếu họ muốn đối chất thì tôi sẵn sàng đối chất vì mình có đủ bằng chứng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chưa đến mức nghiêm trọng phải đối chất nên tôi muốn dừng câu chuyện của mình lại ở mức độ cảnh tỉnh chứ không phải "bóc phốt" hay làm tổn hại đến ai", nữ MC chia sẻ.

MC Thu Hà sinh năm 1996 tại Lâm Đồng, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Cô học tập và tốt nghiệp hai bằng cử nhân Luật và Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Luật TP.HCM. MC Thu Hà từng cộng tác tại Đài truyền hình TP.HCM. Sau đó làm MC bản tin Thể thao của Truyền hình FPT.