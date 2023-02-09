Hay tin O Sen đứng phía sau tác động quyết định giải nghệ của chồng, Quốc Nghiệp nhanh chóng lên tiếng minh oan cho vợ

Tại buổi gặp gỡ báo chí, cặp nghệ sĩ xiếc cho biết cả hai trải qua nhiều khó khăn trong hành trình vừa qua tại Italy. Tiếp sau đó 2 người cũng chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp diễn xiếc của mình vì 2 anh em đều đã có những dự định mới trong tương lai đang muốn thực hiện.

"Chưa một cuộc thi xiếc nào trên thế giới mà chúng tôi nhận được tiền thưởng. Cũng không có bất kỳ một phần thưởng nào. Tổ chức chỉ đài thọ cho chúng tôi tiền ăn sáng, đi lại. Ngay cả tiền ăn trưa, tối, chúng tôi cũng phải tự lo", nghệ sĩ xiếc chia sẻ.

Cả 2 anh em quyết định sẽ lui về hậu trường để giúp cho các tài năng trẻ - Ảnh: Internet

Trước thông tin giải nghệ của cả 2, không ít fan cảm thấy buồn bởi ở độ tuổi 34, 2 anh em hoàn toàn có thể chinh phục nhiều hơn những thử thách kỷ lục phía trước. Tuy nhiên, cũng có một số fan cho rằng quyết định giải nghệ là hoàn toàn hợp lý bởi không ai muốn phải mạo hiểm cả đời mình cả nhất là khi đã có gia đình.

Lý giải nguyên nhân dừng theo đuổi bộ môn xiếc ở tuổi 34, Quốc Nghiệp nói anh và Quốc Cơ đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Hai anh em sẽ theo đuổi kế hoạch riêng của sự nghiệp trong thời gian tới.

"Hai anh em vẫn nhận được lời mời từ các cuộc thi về xiếc trên thế giới. Nhưng tôi nghĩ nếu cứ mải theo đuổi các cuộc thi giống như giao sinh mạng mà không biết ngày mai như thế nào. Chúng tôi muốn dừng lại tại đây để giữ hình ảnh đẹp nhất trong lòng công chúng. Dù thế, hai anh em vẫn đứng đằng sau để hỗ trợ các bạn trẻ theo đuổi nghệ thuật xiếc", Quốc Nghiệp nói.

Cũng tại buổi gặp gỡ truyền thông, khi nhận được những câu hỏi xoay quanh thông tin Ngọc Mai từng kết hôn trước khi đến với Quốc Nghiệp, nghệ sĩ xiếc nói: "Việc cá nhân của gia đình, tôi xin phép trả lời sau. Nghiệp muốn dành buổi hôm nay để chia sẻ về hành trình của 20 năm theo đuổi bộ môn xiếc của hai anh em”.

Nghệ sĩ cho biết quyết định dừng lại bộ môn xiếc không đến từ sự can thiệp, tác động từ Ngọc Mai hay bất kỳ thành viên khác trong gia đình.

“Tôi nghĩ do mình bị chấn thương nhiều quá. Điều này ảnh hưởng đến việc thi đấu. 20 năm theo đuổi nghệ thuật xiếc là cả hành trình dài của hai anh em. Ngoài anh Quốc Cơ, không ai có thể thay thế được. Tôi không muốn hợp tác với bạn diễn nào ngoài anh mình”, Quốc Nghiệp nói.