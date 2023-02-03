CĐM xót xa trước sự ra đi đột ngột của hot girl TikToker 20 tuổi, bạn trai đau đớn: 'Sáng nhận cuộc gọi của mẹ em là cuộc gọi đau đớn nhất của anh từ trước đến giờ'

Hậu trường 03/02/2023 10:45

Sự ra đi quá chóng vánh của Bích Tuyền đã để lại niềm tiếc thương lớn với người thân và bạn bè.

Vào đêm qua 2/2, trên MXH hàng loạt cư dân mạng đã vô cùng bàng hoàng và sửng sốt trước thông tin nữ hot TikToker xinh đẹp Bích Tuyền (sinh năm 2003, TP.HCM) đột ngột qua đời. Thậm chí, nhiều người người còn không dám tin bởi cách đầu vài giờ trước đó vẫn còn nhìn thấy livestream của cô nàng. 

CĐM xót xa trước sự ra đi đột ngột của hot girl TikToker 20 tuổi, bạn trai đau đớn: 'Sáng nhận cuộc gọi của mẹ em là cuộc gọi đau đớn nhất của anh từ trước đến giờ' - Ảnh 1
Đặng Ngọc Bích Tuyền - Ảnh: Internet

Được biết Bích Tuyền là một TikToker được lòng cộng đồng mạng với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương và nụ cười tỏa nắng. Tính đến sáng 3/2, kênh TikTok của cô hiện đang có gần 500k người theo dõi.

CĐM xót xa trước sự ra đi đột ngột của hot girl TikToker 20 tuổi, bạn trai đau đớn: 'Sáng nhận cuộc gọi của mẹ em là cuộc gọi đau đớn nhất của anh từ trước đến giờ' - Ảnh 2

CĐM xót xa trước sự ra đi đột ngột của hot girl TikToker 20 tuổi, bạn trai đau đớn: 'Sáng nhận cuộc gọi của mẹ em là cuộc gọi đau đớn nhất của anh từ trước đến giờ' - Ảnh 3
 Nhan sắc xinh đẹp của Bích Tuyền khiến cư dân mạng không khỏi phần xót xa vì ra đi quá sớm - Ảnh: Internet

M.Đ - một người bạn của Tuyền cho biết dù chưa rõ lý do nhưng đã rất shock trước thông tin này. "Mình và Bích Tuyền mới gặp nhau khoảng 2 tuần trước, vào hôm 30 Tết. Khi đó mình ốm nên Tuyền còn mua đồ ăn cho mình. Bình thường bọn mình cũng hay chia sẻ, tâm sự với nhau về cuộc sống nên biết tin, mình thấy hụt hẫng lắm" - người bạn này tâm sự.

Trên trang cá nhân, chị gái của Bích Tuyền cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm và hỏi thăm từ mọi người. Cô cũng thông báo về thông tin tang lễ để bạn bè và người thân đến thắp hương và tiễn biệt em gái mình lần cuối. 

CĐM xót xa trước sự ra đi đột ngột của hot girl TikToker 20 tuổi, bạn trai đau đớn: 'Sáng nhận cuộc gọi của mẹ em là cuộc gọi đau đớn nhất của anh từ trước đến giờ' - Ảnh 4
Bạn trai Bình Tuyền bàng hoàng khi nhận tin từ mẹ người yêu - Ảnh: Internet

Nghe câu chuyện nhiều người không khỏi xót xa, càng xúc động hơn khi đọc những chia sẻ của bạn trai cũ Bích Tuyền. Mặc dù cả hai không còn yêu nhau nhưng đã từng là của nhau. Được biết, ngay sau khi nhận cuộc điện thoại từ mẹ của người yêu, bạn trai của Tuyền đã không thể giữ được bình tĩnh và cảm thấy vô cùng đau đớn. 

"Sáng nhận cuộc gọi của mẹ em là cuộc gọi đau đớn nhất của anh từ trước đến giờ, dù không còn là người yêu của em nhưng anh vẫn thương em. Hiện giờ anh ở xa em quá nhưng em yên tâm anh sẽ làm mọi cách để gặp em lần cuối, chờ anh...", người yêu Bích Tuyền chia sẻ.

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