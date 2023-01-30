Hậu sinh nở, netizen 'mắt chữ O, mồm chữ A' khi nhìn thấy vóc dáng gợi cảm xinh đẹp xuất sắc của vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng

Mới đên trên trang cá nhân của mình, Dianka - vợ Tây Bùi Tiến Dũng đăng tải khoảnh khắc khoe body với 3 vòng chuẩn không cần chỉnh. Thậm chí một số bộ phận netizen còn không thể tin nổi đây là thân hình của gái một con bởi cách đây không lâu cô vừa trải qua ca sinh nở.

Thân hình không chút mỡ thừa từ mẹ một con Dianka - Ảnh: Internet

Trong bức hình được đăng tải, Dianka tự tin khoe vóc dáng với bộ bikini cắt xẻ táo bạo cùng thần thái ngút ngàn. Người đẹp lựa chọn tông make up tây với làn da nâu làm bật lên vẻ đẹp sexy, quyến rũ.