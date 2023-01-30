Hậu sinh nở, netizen 'mắt chữ O, mồm chữ A' khi nhìn thấy vóc dáng gợi cảm xinh đẹp xuất sắc của vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng

Hậu trường 30/01/2023 10:42

Thân hình hậu sinh nở không một chút mỡ thừa của bà xã Bùi Tiến Dũng khiến fan hâm mộ vô cùng ấn tượng.

Mới đên trên trang cá nhân của mình, Dianka - vợ Tây Bùi Tiến Dũng đăng tải khoảnh khắc khoe body với 3 vòng chuẩn không cần chỉnh. Thậm chí một số bộ phận netizen còn không thể tin nổi đây là thân hình của gái một con bởi cách đây không lâu cô vừa trải qua ca sinh nở. 

Hậu sinh nở, netizen 'mắt chữ O, mồm chữ A' khi nhìn thấy vóc dáng gợi cảm xinh đẹp xuất sắc của vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 1
Thân hình không chút mỡ thừa từ mẹ một con Dianka - Ảnh: Internet

Trong bức hình được đăng tải, Dianka tự tin khoe vóc dáng với bộ bikini cắt xẻ táo bạo cùng thần thái ngút ngàn. Người đẹp lựa chọn tông make up tây với làn da nâu làm bật lên vẻ đẹp sexy, quyến rũ. 

Nếu như thủ môn Bùi Tiến Dũng thủ môn điển trai thì vợ Tây của anh cũng không hề kém cạnh khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, là một hot girl nổi tiếng. Vợ của thủ thành tuyển Việt Nam dù mới chỉ sinh năm 2000 nhưng đã có sự nghiệp tương đối ổn định. 

Hậu sinh nở, netizen 'mắt chữ O, mồm chữ A' khi nhìn thấy vóc dáng gợi cảm xinh đẹp xuất sắc của vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 2

Hậu sinh nở, netizen 'mắt chữ O, mồm chữ A' khi nhìn thấy vóc dáng gợi cảm xinh đẹp xuất sắc của vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 3
Bùi Tiến Dũng và vợ tây - Ảnh: Internet 

Được biết, bà xã Bùi Tiến Dũng gặp tình trạng nghiêm trọng về sức khỏe nên phải nhập viện cấp cứu gấp, dùng biện pháp đẻ mổ. Dianka hạ sinh con trai đầu lòng, trộm vía, sức khỏe cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. 

Cuộc sống hôn nhân của thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ là mẫu Tây nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Hai vợ chồng cũng thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc tình tứ trên trang cá nhân để chiều lòng fan. Mới đây, thủ môn sinh năm 1997 còn khiến dân tình trầm trồ khi tặng vợ chiếc túi hàng hiệu nửa tỷ đồng trong ngày sinh nhật của vợ người Ukraine.

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