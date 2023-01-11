Hậu drama bị kêu gọi tẩy chay, bất ngờ với phản ứng của người hâm mộ trong buổi biểu diễn của Hoài Linh

Kể từ drama sao kê, Hoài Linh vẫn nhận được nhiều sự yêu mến từ phía khán giả.
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Cũng đã qua một thời gian dài kể từ thời điểm nam nghệ sĩ Hoài Linh gặp rắc rối trọng chuyện từ thiện, tại thời điểm đó không ít lần netizen kêu gọi tẩy chay nam diễn viên hài. Thậm chí Hoài Linh buộc phải sống ẩn một khoảng thời gian dài và không nói chính xác có quay lại với Vbiz hay không.
Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, nghệ sĩ Hoài Linh đã bắt đầu quay trở lại biểu diễn ở các sân khấu, hội chợ trong nước. Nhờ sự vô tình bắt gặp của fan hoặc đồng nghiệp, khán giả mới biết ông từng có thời gian ở ẩn và chỉ nhận lời góp mặt trong một số show ở nước ngoài.
Gần đây nhất trong một đoạn clip trên nền tảng TikTok đã quay lại cảnh nam nghệ sĩ đang biểu diễn tại một sân khấu nhỏ, cụ thể Hoài Linh vẫn xuất hiện trong trang phục giản dị thường thấy và đứng một góc để chờ tới lượt mình biểu diễn.
Trong đoạn video, dễ dàng nhận thấy khi nam nghệ sĩ mới xuất hiện ở phía dưới sân khấu nhiều người đã đồng loạt hô: "Hoài Linh! Hoài Linh! Hoài Linh!". Khi ông đi từ cánh gà lên sân khấu nhanh chóng nhận được những tràng vỗ tay không ngớt từ khán giả tại hội chợ. Có thể thấy sau drama, Hoài Linh vẫn nhận về nhiều sự yêu quý từ phía người hâm mộ và sức hút của ông vẫn không hề giảm đi một chút nào.
Được biết trong thời gian sắp tới, nam nghệ sĩ sẽ tham gia diễn xuất trong vài vở diễn ở một sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh.