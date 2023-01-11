Hậu drama bị kêu gọi tẩy chay, bất ngờ với phản ứng của người hâm mộ trong buổi biểu diễn của Hoài Linh

Cũng đã qua một thời gian dài kể từ thời điểm nam nghệ sĩ Hoài Linh gặp rắc rối trọng chuyện từ thiện, tại thời điểm đó không ít lần netizen kêu gọi tẩy chay nam diễn viên hài. Thậm chí Hoài Linh buộc phải sống ẩn một khoảng thời gian dài và không nói chính xác có quay lại với Vbiz hay không.

Hoài Linh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, nghệ sĩ Hoài Linh đã bắt đầu quay trở lại biểu diễn ở các sân khấu, hội chợ trong nước. Nhờ sự vô tình bắt gặp của fan hoặc đồng nghiệp, khán giả mới biết ông từng có thời gian ở ẩn và chỉ nhận lời góp mặt trong một số show ở nước ngoài.