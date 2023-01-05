Liên quan đến vụ bé trai lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, Hoa hậu Thùy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng cùng hàng loạt ngôi sao nổi tiếng không khỏi phần đau lòng trước sự ra đi của bé Hạo Nam.

Tối ngày hôm qua 4/1 ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã xác nhận thông tin bé Hạo Nam, 10 tuổi đã tử vong sau khi rơi xuống ống trụ bê tông ở công trình cầu Rọc Sen. Hiện cơ quan chức năng đang tìm cách đưa thi thể cậu bé xấu số lên mặt đất. Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Tiền Phong Sau khoảng thời gian chờ đời phép màu xảy ra, cuối cùng điều mà toàn bộ người dân trên cả nước mong mỏi đã không thể xảy ra. Điều này không khỏi khiến cho ai nấy cũng đều buồn lòng và xót xa cho số phận của gia đình nạn nhân.

Bài đăng của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet Cũng như bao người, vào đêm qua hàng loạt sao Việt cũng đã có những động thái khác nhau để tiễn biệt bé Hạo Nam. Cụ thể, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết: "Good bye Hạo Nam! Bình an và vui chơi nơi thiên đường con nhé! Phù hộ cho Ba mẹ con nhiu nha con! Cầu nguyện cho con sớm siêu thoát và có thể quay trở lại với một nhân dáng khác sung sướng và hạnh phúc hơn. Thương con! Nhìn tấm hình chỉ có 2 bàn tay con đưa lên mà nước mắt không giữ được! Buồn cả buổi chiều đến tận đêm…". Hoa hậu Thùy Tiên xót thương cho số phận của bé trai - Ảnh: Internet Hoa hậu Thùy Tiên cũng thông báo dời lịch chiếu chương trình của cô vì tin buồn của bé Hạo Nam: "Với sự việc không vui ngày hôm nay, Thuỳ Tiên xin phép khán giả sẽ không lên tập Đu Đêm theo đúng lịch trình đã hứa. Mong em sẽ sớm trở về với gia đình, không đau đớn và an yên. May you take comfort in knowing an angel is watching over you".

Hòa Minzy cũng chia buồn cùng gia đình bé trai - Ảnh: Internet Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu nạn.

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