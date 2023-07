Bài đăng của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Cũng như bao người, vào đêm qua hàng loạt sao Việt cũng đã có những động thái khác nhau để tiễn biệt bé Hạo Nam. Cụ thể, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết: "Good bye Hạo Nam! Bình an và vui chơi nơi thiên đường con nhé! Phù hộ cho Ba mẹ con nhiu nha con! Cầu nguyện cho con sớm siêu thoát và có thể quay trở lại với một nhân dáng khác sung sướng và hạnh phúc hơn. Thương con! Nhìn tấm hình chỉ có 2 bàn tay con đưa lên mà nước mắt không giữ được! Buồn cả buổi chiều đến tận đêm…".

Hoa hậu Thùy Tiên xót thương cho số phận của bé trai - Ảnh: Internet

Hoa hậu Thùy Tiên cũng thông báo dời lịch chiếu chương trình của cô vì tin buồn của bé Hạo Nam: "Với sự việc không vui ngày hôm nay, Thuỳ Tiên xin phép khán giả sẽ không lên tập Đu Đêm theo đúng lịch trình đã hứa. Mong em sẽ sớm trở về với gia đình, không đau đớn và an yên. May you take comfort in knowing an angel is watching over you".