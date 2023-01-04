Hậu đám cưới viên mãn bên Phan Hiển, Khánh Thi xúc động trước món quà bí mật được ông xã dày công chuẩn bị

Phan Hiển tạo bất ngờ cho Khánh Thi khiến bà xã vô cùng cảm động.
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Phan Hiển và Khánh Thi là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp nhất nhì showbiz. Sau 13 năm gắn bó bên nhau và có hai nhóc tỳ đáng yêu, ngày 23/12, cặp đôi mới chính thức cử hành hôn lễ. Tại đây không chỉ cô dâu chú rể xúc động mà fan hâm mộ cũng bày tỏ sự rung cảm không kém bởi sau tất cả cuối cùng Khánh Thi cũng đã có được danh phận bên cạnh người đàn ông của đời mình.
Mới đây, Phan Hiển khiến netizens được dịp ngưỡng mộ trước hành động ngọt ngào dành cho bà xã. Trên trang cá nhân, Phan Hiển lần đầu tiết lộ món quà bí mật dành tặng cho bà xã cách đây nhiều năm. Cụ thể, anh cho biết bà xã từ trước tới nay luôn ao ước được khoác lên mình bộ váy cưới nên Phan Hiển đã bí mật sắp xếp một buổi chụp hình váy cưới để giúp cô vợ của mình hoàn thành được tâm nguyện.
Chứng kiến hành động của Phan Hiển, không ít người tỏ ra ganh tị và ngưỡng mộ chuyện tình đẹp như câu chuyện cổ tích của cả 2 bởi hiếm có cặp đôi nào ở với nhau một khoảng thời gian dài nhưng tình cảm của cặp đôi vẫn như ngày đầu
Thông qua những hình ảnh được Phan Hiển hé lộ trên trang cá nhân, có thể thấy, thời điểm ấy Khánh Thi sở hữu nhan sắc rất xinh đẹp. Khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy cùng với lối makeup nhẹ nhàng, nụ cười hạnh phúc của bà xã Phan Hiển đốn tim người hâm mộ.