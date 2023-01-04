Hậu đám cưới viên mãn bên Phan Hiển, Khánh Thi xúc động trước món quà bí mật được ông xã dày công chuẩn bị

Phan Hiển và Khánh Thi là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp nhất nhì showbiz. Sau 13 năm gắn bó bên nhau và có hai nhóc tỳ đáng yêu, ngày 23/12, cặp đôi mới chính thức cử hành hôn lễ. Tại đây không chỉ cô dâu chú rể xúc động mà fan hâm mộ cũng bày tỏ sự rung cảm không kém bởi sau tất cả cuối cùng Khánh Thi cũng đã có được danh phận bên cạnh người đàn ông của đời mình.

Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: Internet

Mới đây, Phan Hiển khiến netizens được dịp ngưỡng mộ trước hành động ngọt ngào dành cho bà xã. Trên trang cá nhân, Phan Hiển lần đầu tiết lộ món quà bí mật dành tặng cho bà xã cách đây nhiều năm. Cụ thể, anh cho biết bà xã từ trước tới nay luôn ao ước được khoác lên mình bộ váy cưới nên Phan Hiển đã bí mật sắp xếp một buổi chụp hình váy cưới để giúp cô vợ của mình hoàn thành được tâm nguyện.