Hậu đám cưới viên mãn với Phan Hiển, Khánh Thi bất ngờ hối hận: 'Chẳng lẽ vì đám cưới ta lộ ra là một người tham danh vọng hay một người giả tạo?'

Hậu trường 26/12/2022 09:31

Bài đăng mới đây của cô dâu Khánh Thi không khỏi khiến cho dân tình cảm thấy lo lắng.

Mới đây sau hơn 1 thập kỷ bên nhau, đám cưới được khán giả mong mỏi chờ đợi nhất của cặp đôi ''trai tài gái sắc''  Khánh Thi và Phan Hiển đã chính thức được diễn ra với một quy mô hoành tráng đúng với sự chờ đợi mòn mỏi của bạn bè và người thân của cả 2. 

Hậu đám cưới viên mãn với Phan Hiển, Khánh Thi bất ngờ hối hận: 'Chẳng lẽ vì đám cưới ta lộ ra là một người tham danh vọng hay một người giả tạo?' - Ảnh 1
Cái kết viên mãn cho cặp đôi vàng của Vbiz - Ảnh: Internet

Thậm chí trước phần làm lễ cưới, tại buổi lễ ăn hỏi khi trao nhẫn cho cô dâu, Phan Hiển nói: "Em đã nói với anh rất nhiều lần muốn làm đám cưới ra mắt hai họ. Hôm nay là một ngày đặc biệt với anh và cũng trao cho em danh phận là vợ của anh". Khánh Thi xúc động cho biết: "Em không biết nói gì hơn. Em không dám tin đây là sự thật. Em yêu anh".

Hậu đám cưới viên mãn với Phan Hiển, Khánh Thi bất ngờ hối hận: 'Chẳng lẽ vì đám cưới ta lộ ra là một người tham danh vọng hay một người giả tạo?' - Ảnh 2
Khánh Thi bật khóc trong lễ ăn hỏi - Ảnh: Internet

Trước những gì mà cặp đôi dành tình cảm cho nhau, không ít fan tin rằng hạnh phúc của họ giờ đây mới thực sự bắt đầu và hứa hẹn sẽ còn bền vững trong một khoảng thời gian phía trước. Tuy nhiên, mới đây Khánh Thi bất ngờ có một hành động lạ khiến cho mọi người không khỏi phần lo lắng. 

Hậu đám cưới viên mãn với Phan Hiển, Khánh Thi bất ngờ hối hận: 'Chẳng lẽ vì đám cưới ta lộ ra là một người tham danh vọng hay một người giả tạo?' - Ảnh 3
Bài đăng của Khánh Thi khiến fan hoang mang - Ảnh: Chụp màn hình 

Cụ thể, mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, Khánh Thi bất ngờ viết tâm thư xin lỗi vì những sự cố xảy ra trong ngày trọng đại của cuộc đời. Thậm chí bà xã Phan Hiển còn ước rằng lễ cưới không diễn ra để cô không mất đi những người bạn.

Hậu đám cưới viên mãn với Phan Hiển, Khánh Thi bất ngờ hối hận: 'Chẳng lẽ vì đám cưới ta lộ ra là một người tham danh vọng hay một người giả tạo?' - Ảnh 4
Bạn bè an ủi bà xã Phan Hiển - Ảnh: Chụp màn hình 

Hiện chưa rõ lý do gì khiến Khánh Thi phải buồn bã, viết tâm thư xin lỗi trên mạng xã hội, song đông đảo dân mạng đã để lại những lời động viên, an ủi bà xã Phan Hiển để tiếp tục bước tiếp con đường phía trước.

Hé lộ sính lễ siêu khủng trong đám cưới của Khánh Thi - Phan Hiển, sương sương 22 cây vàng cho của hồi môn

Hé lộ sính lễ siêu khủng trong đám cưới của Khánh Thi - Phan Hiển, sương sương 22 cây vàng cho của hồi môn

Sính lễ siêu to khổng lồ của đám cưới Khánh Thi và Phan Hiển không khỏi khiến fan kinh ngạc vì giá trị quá lớn.

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