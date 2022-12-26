Hậu đám cưới viên mãn với Phan Hiển, Khánh Thi bất ngờ hối hận: 'Chẳng lẽ vì đám cưới ta lộ ra là một người tham danh vọng hay một người giả tạo?'

Mới đây sau hơn 1 thập kỷ bên nhau, đám cưới được khán giả mong mỏi chờ đợi nhất của cặp đôi ''trai tài gái sắc'' Khánh Thi và Phan Hiển đã chính thức được diễn ra với một quy mô hoành tráng đúng với sự chờ đợi mòn mỏi của bạn bè và người thân của cả 2.

Cái kết viên mãn cho cặp đôi vàng của Vbiz - Ảnh: Internet

Thậm chí trước phần làm lễ cưới, tại buổi lễ ăn hỏi khi trao nhẫn cho cô dâu, Phan Hiển nói: "Em đã nói với anh rất nhiều lần muốn làm đám cưới ra mắt hai họ. Hôm nay là một ngày đặc biệt với anh và cũng trao cho em danh phận là vợ của anh". Khánh Thi xúc động cho biết: "Em không biết nói gì hơn. Em không dám tin đây là sự thật. Em yêu anh".