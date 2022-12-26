Hậu đám cưới viên mãn với Phan Hiển, Khánh Thi bất ngờ hối hận: 'Chẳng lẽ vì đám cưới ta lộ ra là một người tham danh vọng hay một người giả tạo?'

Bài đăng mới đây của cô dâu Khánh Thi không khỏi khiến cho dân tình cảm thấy lo lắng.
- Giây phút xúc động tại lễ thành hôn của Khánh Thi - Phan Hiển, cô dâu khóc trong hạnh phúc: 'Em yêu anh'
- Khánh Thi lần đầu hé lộ 2 người đàn ông đã “se duyên” cô và Phan Hiển, trong đó có tình cũ của cô dâu
Mới đây sau hơn 1 thập kỷ bên nhau, đám cưới được khán giả mong mỏi chờ đợi nhất của cặp đôi ''trai tài gái sắc'' Khánh Thi và Phan Hiển đã chính thức được diễn ra với một quy mô hoành tráng đúng với sự chờ đợi mòn mỏi của bạn bè và người thân của cả 2.
Thậm chí trước phần làm lễ cưới, tại buổi lễ ăn hỏi khi trao nhẫn cho cô dâu, Phan Hiển nói: "Em đã nói với anh rất nhiều lần muốn làm đám cưới ra mắt hai họ. Hôm nay là một ngày đặc biệt với anh và cũng trao cho em danh phận là vợ của anh". Khánh Thi xúc động cho biết: "Em không biết nói gì hơn. Em không dám tin đây là sự thật. Em yêu anh".
Trước những gì mà cặp đôi dành tình cảm cho nhau, không ít fan tin rằng hạnh phúc của họ giờ đây mới thực sự bắt đầu và hứa hẹn sẽ còn bền vững trong một khoảng thời gian phía trước. Tuy nhiên, mới đây Khánh Thi bất ngờ có một hành động lạ khiến cho mọi người không khỏi phần lo lắng.
Cụ thể, mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, Khánh Thi bất ngờ viết tâm thư xin lỗi vì những sự cố xảy ra trong ngày trọng đại của cuộc đời. Thậm chí bà xã Phan Hiển còn ước rằng lễ cưới không diễn ra để cô không mất đi những người bạn.
Hiện chưa rõ lý do gì khiến Khánh Thi phải buồn bã, viết tâm thư xin lỗi trên mạng xã hội, song đông đảo dân mạng đã để lại những lời động viên, an ủi bà xã Phan Hiển để tiếp tục bước tiếp con đường phía trước.