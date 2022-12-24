Khánh Thi lần đầu hé lộ 2 người đàn ông đã “se duyên” cô và Phan Hiển, trong đó có tình cũ của cô dâu

Hậu trường 24/12/2022 07:39

Bên cạnh những phần nghi lễ đầy xúc động, Khánh Thi cũng đã khiến quan khách bất ngờ khi có chia sẻ riêng dành cho 2 người đàn ông đã kết nối tình yêu cho cô và Phan Hiển.

Vừa qua, Khánh Thi - Phan Hiển tổ chức tiệc cưới tại một nhà hàng sang trọng ở TP. Hồ Chí Minh. Sau 13 năm bên nhau, cặp đôi hạnh phúc khi có một đám cưới hoành tráng. Đông đảo nghệ sĩ trong showbiz Việt đã đến chúc mừng hôn lễ của kiện tướng dancesport. Bên cạnh những phần nghi lễ đầy xúc động, Khánh Thi cũng đã khiến quan khách bất ngờ khi có chia sẻ riêng dành cho người yêu cũ Chí Anh và Minh Nhựa vì đã kết nối tình yêu cho cô và Phan Hiển.

Khánh Thi lần đầu hé lộ 2 người đàn ông đã “se duyên” cô và Phan Hiển, trong đó có tình cũ của cô dâu - Ảnh 1

Khánh Thi lần đầu hé lộ 2 người đàn ông đã “se duyên” cô và Phan Hiển, trong đó có tình cũ của cô dâu - Ảnh 2
Sau 13 năm bên nhau, Khánh Thi - Phan Hiển hạnh phúc khi có một đám cưới hoành tráng - Ảnh: Internet

 

Trong đó, lần đầu Khánh Thi hé lộ chính tình cũ Chí Anh là người đã “se duyên” cô và ông xã. Cô bộc bạch: "Chí Anh là người bạn, người đã cùng Thi phát triển bộ môn dancesport. Chí Anh đã hỏi Hiển một câu rằng: 'Thực sự là em có yêu cô không?'. Hiển bảo: 'Có, con yêu cô'. Đó là câu chuyện cuối cùng mà Thi và Chí Anh quyết định bắt đầu tình bạn. Nhiều năm qua, Thi và Chí Anh đã đứng sau động viên tinh thần cho Hiển trong các mùa giải. Cảm ơn Chí Anh rất nhiều!".

Khánh Thi lần đầu hé lộ 2 người đàn ông đã “se duyên” cô và Phan Hiển, trong đó có tình cũ của cô dâu - Ảnh 3

Khánh Thi lần đầu hé lộ 2 người đàn ông đã “se duyên” cô và Phan Hiển, trong đó có tình cũ của cô dâu - Ảnh 4
Khánh Thi hé lộ chính tình cũ Chí Anh là người đã “se duyên” cô và ông xã - Ảnh: Internet

Không chỉ Chí Anh mà Minh Nhựa cũng là người gắn kết cho chuyện tình yêu của cặp đôi. Theo đó, khi cả hai có khúc mắc, chính vị doanh nhân này là người hoá giải hiểu lầm, khúc mắc cho cặp đôi. Cô dâu hé lộ: "Em cảm ơn Minh Nhựa. Trong mùa Covid, đã có nhiều lúc em xách vali ra khỏi nhà và muốn chia tay Hiển, muốn cắt đứt với Hiển nhưng anh đã gọi điện khuyên giải, giúp em hiểu ra vấn đề, giải tỏa tâm trạng giúp em để tụi em vẫn còn nắm tay đến bây giờ".

Khánh Thi lần đầu hé lộ 2 người đàn ông đã “se duyên” cô và Phan Hiển, trong đó có tình cũ của cô dâu - Ảnh 5
Không chỉ Chí Anh mà Minh Nhựa cũng là người gắn kết cho chuyện tình yêu của cặp đôi - Ảnh: Internet

Những chia sẻ của Khánh Thi về người yêu cũ và bạn thân khiến tất cả đều ngưỡng mộ về cách hành xử văn minh, lịch sự của các bên. Mếu như Minh Nhựa là người bạn thân thiết, lâu năm của gia đình thì Chí Anh không chỉ là tình cũ của Khánh Thi mà còn là người đồng hành cùng với Phan Hiển trên hành trình chinh phục các giải đấu. Đồng thời, có thể thấy chuyện tình cảm của Khánh Thi - Phan Hiển thật sự đã trải qua rất nhiều sóng gió.

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