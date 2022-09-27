Phan Hiển chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn Khánh Thi sau hơn một thập kỷ bên nhau, khẳng định 'thà muộn còn hơn không'

Trên trang cá nhân Phan Hiển đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc quỳ gối cầu hôn bà xã Khánh Thi, khi cả hai xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Phan Hiển khẳng định việc cầu hôn Khánh Thi sau 13 năm gắn bó là "thà muộn còn hơn không".
- Phan Hiển tiết lộ lý do muốn tự mình 'lo' cho đám cưới, khẳng định về sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt có liên quan đến bà xã Khánh Thi
- Trước giờ khắc trọng đại của cuộc đời với Khánh Thi, Phan Hiển ao ước 1 điều mà ai nghe xong cũng chỉ biết phì cười
Mới đây, trên trang cá nhân Phan Hiển đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc quỳ gối cầu hôn bà xã Khánh Thi, khi cả hai xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Phan Hiển khẳng định việc cầu hôn Khánh Thi sau 13 năm gắn bó là "thà muộn còn hơn không", Phan Hiển cho biết dù trình tự câu chuyện của hai người có đôi chút đặc biệt nhưng nam vũ công vẫn muốn dành cho bà xã những điều tuyệt vời nhất.
Nhiều khán giả để lại bình luận chúc mừng cặp đôi Phan Hiển – Khánh Thi và bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho hai vợ chồng.
Phan Hiển từng là học trò của Khánh Thi. Song qua quá trình tiếp xúc, cặp đôi nảy sinh tình cảm và có cuộc sống viên mãn như hiện tại. Đồng hành cùng nhau hơn 1 thập kỷ qua, Khánh Thi còn hỗ trợ Phan Hiển thăng hoa trên con đường sự nghiệp và có với nhau 2 người con "đủ nếp đủ tẻ".
Được biết sau khi đạt thành tích ấn tượng tại kỳ SEA Games 31, Phan Hiển đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới với Khánh Thi. Hồi cuối tháng 5/2022, nam vũ công dành thời gian đưa người bạn đời đi thử váy cưới. Khoảnh khắc này khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Về lý do làm đám cưới, Phan Hiển cho biết trước kia anh nghĩ đơn giản chỉ cần cả hai sống hạnh phúc, hòa hợp, còn đám cưới chỉ mang tính hình thức. Tuy nhiên, sau thời gian dài bên nhau và đi dự tiệc cưới của nhiều bạn bè, đồng nghiệp, nam vũ công nhận ra bà xã cũng mong muốn được một lần mặc váy cưới, bước vào lễ đường.