Phan Hiển chính thức lên tiếng về việc 'cặp kè' gái trẻ trước thềm đám cưới với Khánh Thi

Cụ thể, bức ảnh chụp lại khoảnh khắc cô gái trẻ đẹp ôm cổ ông xã Khánh Thi từ phía sau lan truyền chóng mặt trên MXH, khiến cho anh dính nghi vấn có "người thứ ba" dù sắp tổ chức hôn lễ với bà xã hơn tuổi.

Phan Hiển và Khánh Thi là cặp đôi kiện tướng dancesport nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Từ mối quan hệ cô - trò, cả hai hẹn hò và tiến tới hôn nhân sau 13 năm gắn bó. Tuy nhiên, cận kề ngày tổ chức hôn lễ, Phan Hiễn gây dậy sóng mạng xã hội vì hình ảnh thân thiết "quá mức" với gái đẹp.

Trươc những tranh cãi đang diễn ra, Phan Hiển lập tức lên tiếng đính chính trên trang cá nhân facebook. Kiện tướng dancesport cho biết:"Xin lỗi vì đã gây hiểu lầm cho mọi người. Có thể còn nhiều người chưa biết Mỹ An là chị họ của Hiển nên sáng nay Hiển đăng hình đã gây hiểu lầm".

"Hiển và An lớn lên cùng nhau, đi tập nhảy, tập văn nghệ cùng nhau. Mẹ của An cũng chính là người dẫn dắt Hiển đến với con đường nghệ thuật. Có thể nói, Hiển còn thân với An hơn em ruột của mình", Phan Hiển cho biết thêm.

Phan Hiển và Mỹ An đồng hành trong những ngày đầu tiên khi tham gia nghệ thuật - Ảnh: Internet

Mỹ An chung khung hình với vợ chồng Phan Hiển - Khánh Thy (Ảnh: Internet)

Chia sẻ thêm với báo Dân trí, ông xã Khánh Thi tiết lộ: "Tôi nghĩ là do tôi và An thường có những cử chỉ thân mật nên khiến mọi người hiểu lầm. Những người xung quanh đều biết tôi và Mỹ An thân nhau từ xưa đến giờ nên họ không có phản ứng gì về việc này. Tin đồn cũng không ảnh hưởng đến tôi. Do nhiều người không biết nên nhắn tôi lên tiếng đính chính trên mạng xã hội”. Về phía Khánh Thi, Phan Hiển cho biết khi vướng vào tranh cãi cặp kè chị họ, nữ kiện tướng cũng chỉ cười nhạt.

Khánh Thy - Phan Hiển (Ảnh: Internet)

Sau gần 13 năm bên nhau, Phan Hiển và Khánh Thi quyết định tổ chức đám cưới để kỷ niệm hạnh phúc, trao nhau danh phận chính thức. Trước những lần vướng ồn ào, cả hai vẫn dành cho nhau sự chân thành, thấu hiểu.