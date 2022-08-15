Phan Hiển tiết lộ lý do muốn tự mình 'lo' cho đám cưới, khẳng định về sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt có liên quan đến bà xã Khánh Thi

Hậu trường 15/08/2022 15:46

Mới đây, Phan Hiển đã có những chia sẻ đặc biệt về ngày trọng đại của đời mình cùng "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi.

Vào ngày 22/12 sắp tới, cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển sẽ chính thức trở thành vợ chồng sau hơn 10 năm yêu nhau và có 2 nhóc tỳ xinh xắn. Được biết, được "ưu tiên" là người quyết định mọi thứ trong đám cưới, mới đây, Phản Hiển đã có những chia sẻ đặc biệt về ngày trọng đại của đời mình.

Trao đổi với báo Tiền Phong, Phan Hiển cho biết đám cưới sẽ làm theo “concept” của Châu Âu bởi cả hai đều là người công giáo nên thích “style” đám cưới trong nhà thờ. "Với lại từ xưa tới giờ người ta hay gọi Thi là “nữ hoàng” nên “nữ hoàng” mà làm “style” khác đi thì tôi nghĩ cũng không hợp lắm!" - Phan Hiển chia sẻ.

Phan Hiển tiết lộ lý do muốn tự mình 'lo' cho đám cưới, khẳng định về sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt có liên quan đến bà xã Khánh Thi - Ảnh 1
cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển sẽ chính thức trở thành vợ chồng sau thời gian dài bên nhau - Ảnh: Tiền Phong

Nói về "hệ thống" váy cưới của Khánh Thi, nam kiện tướng cho biết tất cả cũng hơn 40kg, chiếc váy lớn nhất tầm 20 kg. Đồng thời, anh cũng tiết lộ lý do muốn tự tay lo đám cưới cho cả hai.

"Hiện tại, tôi cho thiết kế lại váy, chiếc váy cưới lần trước tôi mang qua Pháp dài quá, gần 10m. Nay thiết kế lại ngắn đi một chút và voan trên đầu sẽ dài ra, trông sẽ dễ thương hơn. Thật ra lần này Thi gần như không đụng vào cái gì hết. Tôi và ê-kíp làm hết. Tôi có nói với Khánh Thi: Đám cưới để anh lo. Em lo cho cả cuộc đời anh rồi thì đám cưới để anh lo" - Phan Hiển chia sẻ thêm.

 

Khi được hỏi vì sao tổ chức đám cưới mà không giữ mãi là tình nhân, vì những năm tháng qua hai người đã có cuộc sống quá đẹp, Phan Hiển tâm sự anh muốn cho Khánh Thi một danh phận chính thức. Khi trả lời với truyền thông, "nữ hoàng" luôn nói rằng "có mặc áo cưới hay không cũng không sao", Tuy nhiên, Phan Hiển biết cô luôn một lần được diện váy cưới và đây chính là thời điểm thích hợp.

Phan Hiển tiết lộ lý do muốn tự mình 'lo' cho đám cưới, khẳng định về sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt có liên quan đến bà xã Khánh Thi - Ảnh 2
Khánh Thi xinh đẹp trong chiếc váy cưới - Ảnh: Tiền Phong

Trái với suy nghĩ của nhiều người, trong đám cưới lần này cặp đôi chỉ mời những người mà cả hai chơi thân hoặc đã từng làm việc với nhau. Đặc biệt, Phan Hiển khẳng định: "Chắc chắn có anh Chí Anh, không thể thiếu được".

Được biết, Chí Anh và Khánh Thi từng có thời gian bên nhau mặn nồng. Thậm chí có thời điểm cả hai còn tự bỏ tiền túi cùng nhau sang Pháp học, khi trở về giành nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi quốc tế. Tuy nhiên, sau 11 năm hẹn hò, cặp đôi đã quyết định "đường ai nấy đi". Hiện tại, cả Khánh Thi và Chí Anh đều đã có hạnh phúc riêng, hai người vẫn giữa mối quan hệ bạn bè thân thiết và luôn hỗ trợ nhau trong công việc. 

Phan Hiển tiết lộ lý do muốn tự mình 'lo' cho đám cưới, khẳng định về sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt có liên quan đến bà xã Khánh Thi - Ảnh 3
Hiện tại, cả Khánh Thi và Chí Anh đều đã có hạnh phúc riêng, hai người vẫn giữa mối quan hệ bạn bè thân thiết và luôn hỗ trợ nhau trong công việc - Ảnh: Internet

Chia sẻ về những thay đổi của bản thân sau khi yêu "nữ hoàng", Phan Hiểu cho hay:"Tôi thấy thay đổi lớn nhất là tôi biết quan tâm đến người khác nhiều hơn. Biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. Trước đây tôi vô tư lắm không nghĩ gì đâu, khi mình nói ra lời nói nào đó cũng không biết người khác có tổn thương hay không? Nói chung hồi đấy tôi hơi ích kỷ".

Phan Hiển tiết lộ lý do muốn tự mình 'lo' cho đám cưới, khẳng định về sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt có liên quan đến bà xã Khánh Thi - Ảnh 4
Gia đình hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: Internet

Khánh Thi và Phan Hiển được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt dù kém nhau tận 12 tuổi. Trước khi chính thức về chung 1 nhà, cả hai vốn là mối quan hệ cô trò. Sau một thời gian tiếp xúc, cặp đôi dần dần cảm mến lẫn nhau. Vượt qua mọi định kiến và khó khăn, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn nắm chặt tay nhau cho đến ngày hôm nay. Hiện tại, cặp đôi đang có một gia đình hạnh phúc cùng 2 nhóc tỳ kháu khỉnh.

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