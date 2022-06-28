Khánh Thi 'nghẹn lòng' khi phải xa con đúng ngày Gia đình Việt Nam, bất ngờ tâm sự về chuyện nghề khiến dân tình xôn xao

Mới đây, Khánh Thi đã chia sẻ bài viết chia sẻ về chuyện đời, chuyển nghề khiến dân tình xôn xao.

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã bài đăng tải bài viết bày tỏ tâm trạng của mình của mình nhân ngày Gia đình Việt Nam (ngày 28/6). Theo đó, cô cho hay cảm thấy buồn bã, mệt mỏi vì bận công tác xa nên cô và ông xã Phan Hiển không thể bên 2 con trong ngày đặc biệt. Gia đình Khánh Thi - Ảnh: FBNV "Cảm thấy nhói và nghẹn lòng khi ngày gia đình không được bên cạnh Kubi và Ánna. Ba mẹ bận công tác xa , ba Nguyễn Đoàn Phan Hiển vẫn tập luyện và thi đấu cùng đồng đội. Mệt mỏi lắm chứ , buồn lắm chứ , cần động viên lắm chứ. Người ganh tị vẫn thường xuyên đả kích khích bác nhiều chứ" - trích bài viết của Khánh Thi.

Bài viết của Khánh Thi - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, nữ kiện tướng cũng trải lòng về những thăng trầm trong công việc. "Đồng tiền xương máu bỏ ra để cố gắng có được cơ hộị học tập và thi đấu đỉnh cao không phải ai cũng dễ dàng theo đuổi. Người mới được chút đã vênh váo khoác lác, rũ bỏ nguồn cội. Người chưa được gì thì ngồi than tại không có tiền. Tóm lại để bỏ ra 13 năm dài đằng đẵng với mồ hôi, công sức và tiền bạc, bằng nước mắt để đânh đổi vinh quang cho đội nhà, cho thể thao Việt Nam thì it ai dám làm.

Vì vậy khi đội tuyển còn đang thi đấu, tập luyện vất vả , câ nhân Thi cũng phải bỏ cả câu lạc bộ đang hoạt động, bỏ cả đội tuyển ở nhà để sang hỗ trợ bên này.Thì ở bên nhà đặc biệt là các bạn đồng nghiệp dù ở lứa tuổi nhỏ hơn hay anh chị lớn hơn .Làm ơn bớt khẩu nghiệp" - Khánh Thi chia sẻ thêm. Khánh Thi và Phan Hiển được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt dù kém nhau tận 12 tuổi. Trước khi chính thức về chung 1 nhà, cả hai vốn là mối quan hệ cô trò. Sau một thời gian tiếp xúc, cặp đôi dần dần cảm mến lẫn nhau. Vượt qua mọi định kiến và khó khăn, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn nắm chặt tay nhau cho đến ngày hôm nay. Hiện tại, cặp đôi đang có một gia đình hạnh phúc cùng 2 nhóc tỳ kháu khỉnh.

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