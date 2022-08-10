Trước giờ khắc trọng đại của cuộc đời với Khánh Thi, Phan Hiển ao ước 1 điều mà ai nghe xong cũng chỉ biết phì cười

Mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, Phan Hiển đã đăng tải dòng trạng thái: "Cái mặt mốc của mình ra đường ai cũng nói như Hồng Hài Nhi, ước gì có tí râu để nhìn già đi xíu". Điều này không khỏi gây cười cho fan bởi anh chàng có vẻ như đang muốn đi ngược lại với xu thế của hầu hết mọi người, bởi không có ai là muốn mình già dặn đi chút nào cả ấy thế mà anh lại muốn mình già hơn.

Đoạn story trên MXH của Phan Hiển - Ảnh: Chụp màn hình

Sở hữu vóc người nhỏ nhắn trông Phan Hiển trẻ hơn tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cặp đôi Phan Hiển - Khánh Thi được nhận xét rất đẹp đôi. Từ mối quan hệ thầy trò được khiến nhiều người không mấy yêu thích nhưng cả 2 dần dần từng bước chinh phục trái tim của khán giả bằng những thành tích tuyệt vời trên sàn đấu lẫn cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên cạnh nhau trong suốt vài năm vừa qua.