Trước giờ khắc trọng đại của cuộc đời với Khánh Thi, Phan Hiển ao ước 1 điều mà ai nghe xong cũng chỉ biết phì cười

Hậu trường 10/08/2022 20:20

Dòng chia sẻ mới đây của Phan Hiển trên MXH trước giờ khắc trọng đại của mình không khỏi khiến khán giả phải bật cười vì độ hài hước của anh chàng.

Mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, Phan Hiển đã đăng tải dòng trạng thái: "Cái mặt mốc của mình ra đường ai cũng nói như Hồng Hài Nhi, ước gì có tí râu để nhìn già đi xíu". Điều này không khỏi gây cười cho fan bởi anh chàng có vẻ như đang muốn đi ngược lại với xu thế của hầu hết mọi người, bởi không có ai là muốn mình già dặn đi chút nào cả ấy thế mà anh lại muốn mình già hơn. 

Trước giờ khắc trọng đại của cuộc đời với Khánh Thi, Phan Hiển ao ước 1 điều mà ai nghe xong cũng chỉ biết phì cười - Ảnh 1
Đoạn story trên MXH của Phan Hiển - Ảnh: Chụp màn hình  

Sở hữu vóc người nhỏ nhắn trông Phan Hiển trẻ hơn tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cặp đôi Phan Hiển - Khánh Thi được nhận xét rất đẹp đôi. Từ mối quan hệ thầy trò được khiến nhiều người không mấy yêu thích nhưng cả 2 dần dần từng bước chinh phục trái tim của khán giả bằng những thành tích tuyệt vời trên sàn đấu lẫn cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên cạnh nhau trong suốt vài năm vừa qua. 

Trước giờ khắc trọng đại của cuộc đời với Khánh Thi, Phan Hiển ao ước 1 điều mà ai nghe xong cũng chỉ biết phì cười - Ảnh 2
Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: Internet 

Để có được trái ngọt tình yêu như ngày hôm nay, Phan Hiển - Khánh Thi trải qua không ít sóng gió. Có lẽ dường như cả hai đang cùng nhau thực hiện bộ ảnh cưới, đánh dấu cột mốc chính thức "về chung một nhà" sau nhiều năm bên nhau. Nhiều lời chúc phúc đã được gửi tới cặp đôi, đồng thời bày tỏ sự trông chờ vào một hôn lễ hoành tráng.

Trước giờ khắc trọng đại của cuộc đời với Khánh Thi, Phan Hiển ao ước 1 điều mà ai nghe xong cũng chỉ biết phì cười - Ảnh 3
Gia đình hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: Internet

Được biết, cả hai làm đám cưới trong thời gian tới đây. Phan Hiển từng chia sẻ: "Trước đây, tôi nghĩ cả hai chỉ cần sống chung hạnh phúc, hòa hợp là đủ, đám cưới chỉ là hình thức. Tuy nhiên, sau thời gian dài bên nhau, dự tiệc cưới của bạn bè, đồng nghiệp, tôi nghĩ Khánh Thi cũng mong muốn một lần được mặc váy cô dâu bước vào lễ đường. Đám cưới là cách tôi đền bù cho cô ấy khi hy sinh mọi thứ vì gia đình, để Khánh Thi có được danh phận như bao phụ nữ".

Cặp đôi cũng như khán giả đang rất háo hức ngóng chờ cái kết đẹp cho câu chuyện tình cảm cổ tích này bởi sau tất cả cả 2 hoàn toàn xứng đáng với điều này. 

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