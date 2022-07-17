Sau chặng đường 13 năm gắn bó, Phan Hiển bất ngờ cầu hôn Khánh Thi trên sóng truyền hình

Hậu trường 17/07/2022 13:51

Màn quỳ gối cầu hôn của Phan Hiển dành cho Khánh Thi khiến cô vô cùng bất ngờ và xúc động.

Khánh Thi và Phan Hiển đã gắn bó với nhau suốt hơn 13 năm và có với nhau 2 người con, cùng gây dựng sự nghiệp, trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm nhưng cặp đôi vẫn chưa có một đám cưới trọn vẹn. Được biết, trong năm nay cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ vào đầu tháng 10.

Mới đây, trong một buổi ghi hình cho chương trình "Khách sạn năm sao", khi được ê-kip đề nghị trao món quà bất ngờ, Phan Hiển đã ngỏ lời cầu hôn Khánh Thi khiến cô vô cùng xúc động. Tay cầm nhẫn, nam vũ công quỳ gối và dành những lời lẽ ngọt ngào gửi tới người đầu ấp má kề. 

Sau chặng đường 13 năm gắn bó, Phan Hiển bất ngờ cầu hôn Khánh Thi trên sóng truyền hình - Ảnh 1

Sau chặng đường 13 năm gắn bó, Phan Hiển bất ngờ cầu hôn Khánh Thi trên sóng truyền hình - Ảnh 2
Phan Hiển cầu hôn Khánh Thi trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Với lời cầu hôn chân thành của Phan Hiển, Khánh Thi cho biết đây sẽ là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, cô sẽ không thể nào quên giây phút này. Khánh Thi và Phan Hiển được xem là cặp đôi vàng của lành khiêu vũ thể thao Việt Nam. Từ mối quan hệ cô trò, cặp đôi dần có tình cảm và nên duyên với nhau, gắn bó được hơn 13 năm, có với nhau 2 người con là Kubi và Anna.

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