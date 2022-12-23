Hé lộ nhan sắc mẹ ruột Khánh Thi trong đám cưới con gái, từng là Hoa khôi lẫy lừng một thời của làng Thường Tín

Bên cạnh 2 nhân vật chính là Khánh Thi - Phan Hiển, sự xuất hiện của bậc phụ huynh cũng thu hút khá nhiều sự quan tâm. Trong ngày vui của con gái, mẹ ruột Khánh Thi gây chú ý với nhan sắc của mình.
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Vừa qua, sau thời gian chờ đợi, đám cưới của Khánh Thi - Phan Hiển đã diễn ra và nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả. Sau 13 năm bên nhau, hôn lễ của cặp đôi đã được diễn ra với không gian hoành tráng, ngập tràn hoa va pha lê. Theo đó, chuyện tình kéo dài 13 năm của Khánh Thi - Phan Hiển được nhiều người ví von như cổ tích giữa đời thực.
Được biết đám cưới Khánh Thi - Phan Hiển quy tụ hơn 1.000 khách mời, bao gồm người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Bên cạnh 2 nhân vật chính là Khánh Thi - Phan Hiển, sự xuất hiện của bậc phụ huynh cũng thu hút khá nhiều sự quan tâm. Trong ngày vui của con gái, mẹ ruột Khánh Thi gây chú ý với vẻ ngoài đẹp mặn mà, phúc hậu, quý phái.
Được biết bà hiện 74 tuổi, song được nhận xét có phần trẻ hơn tuổi thực. Một số cũng cho rằng nữ kiện tướng dancesport thừa hưởng nhiều đường nét từ mẹ. Khánh Thi từng chia sẻ, mẹ cô là người sống tình cảm, luôn vì gia đình. Bà xã Phan Hiển thừa nhận mẹ ruột luôn trẻ đẹp và mang đến năng lượng, suy nghĩ tích cực cho con cái trong gia đình. Ngoài ra, Khánh Thi còn tiết lộ thời trẻ mẹ từng là Hoa khôi của làng Thường Tín, cô văn công quân đội.
Hiện tại, đám cưới của Khánh Thi - Phan Hiển đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả. Bên cạnh sự lộng lẫy, choáng ngợp cùng chuyện tình hạnh phúc của cặp đôi, hôn lễ cũng hứa hẹn sẽ có sự góp mặt của hàng loạt gương mặt đình đám trong làng giải trí Việt.