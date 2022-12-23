Hé lộ nhan sắc mẹ ruột Khánh Thi trong đám cưới con gái, từng là Hoa khôi lẫy lừng một thời của làng Thường Tín

Vừa qua, sau thời gian chờ đợi, đám cưới của Khánh Thi - Phan Hiển đã diễn ra và nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả. Sau 13 năm bên nhau, hôn lễ của cặp đôi đã được diễn ra với không gian hoành tráng, ngập tràn hoa va pha lê. Theo đó, chuyện tình kéo dài 13 năm của Khánh Thi - Phan Hiển được nhiều người ví von như cổ tích giữa đời thực.

Đám cưới của Khánh Thi - Phan Hiển đã diễn ra và nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả - Ảnh: Internet

Được biết đám cưới Khánh Thi - Phan Hiển quy tụ hơn 1.000 khách mời, bao gồm người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Bên cạnh 2 nhân vật chính là Khánh Thi - Phan Hiển, sự xuất hiện của bậc phụ huynh cũng thu hút khá nhiều sự quan tâm. Trong ngày vui của con gái, mẹ ruột Khánh Thi gây chú ý với vẻ ngoài đẹp mặn mà, phúc hậu, quý phái.