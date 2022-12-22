Không gian tiệc cưới Khánh Thi - Phan Hiển đẹp như khu vườn cổ tích, cô dâu chú rể chính thức lộ diện tay trong tay hạnh phúc

Tối 22/12, Khánh Thi - Phan Hiển tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng ở TP.HCM. Trước giờ bắt đầu, những hình ảnh không gian tiệc cưới được hé lộ. Chuyện tình của Khánh Thi – Phan Hiển được nhiều người ví von như cổ tích giữa đời thực. Chính vì thế, cặp đôi cho dựng một không gian lãng mạn, ngọt ngào với hoa phủ kín để khách đến có cảm giác lạc bước vào khu rừng. Không gian cử hành hôn lễ pha trộn các màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng.

Cổng cưới được thiết kế hình mái vòm, kết hợp giữa đính hoa tươi và ảnh cưới của đôi vợ chồng. Ngoài hoa hồng trắng, họ sử dụng các loại hoa ngoại nhập, đắt đỏ để tô điểm cho buổi tiệc.

Ngoài sảnh tiệc có 3 background chụp ảnh để khách mời lựa chọn theo phong cách của mình. Cả ba được dựng lên bởi các vật trang trí bằng pha lê kết với hoa tươi tông hồng - trắng sang trọng. Xung quanh là khung ảnh của cô dâu chú rể được dàn trải tinh tế.

Bên trong sảnh tiệc được dựng với không gian lâu đài cổ. Phần cổng là vòng hoa to được nâng bởi hai chú ngựa trắng sải cánh tung bay. Mô hình lâu đài được dựng giữa sân khấu chính. Bộ váy cưới lộng lẫy được đặt ở vị trí trung tâm. Khánh Thi cho biết mọi việc chuẩn bị trước lễ cưới đều do chồng đảm nhận. Vì vậy, cô dành thời gian chăm sóc 2 con và tranh thủ làm đẹp.

Không gian tiệc cưới Khánh Thi - Phan Hiển. Ảnh: Internet

Trước đó, Phan Hiển đã nhờ cậy sự giúp đỡ của người bạn Vương Khang để tạo nên một lễ cưới đặc sắc. Nam đạo diễn cùng ê-kíp vài chục người đã tỉ mỉ chuẩn bị từng không gian từ sảnh đón, khu vực chụp ảnh đến lễ đường, sân khấu,...

Hoa tươi được đặt 2 bên lối đi tiến vào lễ đường. Do số lượng hoa lớn, họ nhờ các xe chuyên chở, làm việc hết công suất trong một ngày để kịp hoàn thiện theo ý tưởng của đôi vợ chồng.

Theo Thanh Niên, trước giờ tổ chức tiệc cưới, Phan Hiển khiến người hâm mộ thích thú khi rước cô dâu Khánh Thi bằng dàn xe máy cực chất. Từ sáng sớm, chú rể cùng dàn xe máy đã có mặt tại nhà cô dâu để "rước nàng về dinh" Không diện những chiếc đầm cưới lộng lẫy như những buổi lễ trước, Khánh Thi chọn cho mình chiếc đầm ngắn trẻ trung, năng động. Chú rể Phan Hiển siêu ngầu với bộ vest đen

Hình ảnh đôi vợ chồng chở nhau trên chiếc xe máy, theo sau là dàn mô tô, vespa cổ ấn tượng gây chú ý cho người dân trên đường phố Sài Gòn.

Chú rể chở cô dâu cùng đi qua những góc phố từng hẹn hò. Khánh Thi ví von chuyện tình của mình như cuốn phim đủ cung bậc của cuộc sống. Cặp đôi còn quyết định dừng lại khu vực Nhà hát Thành phố để chụp ảnh, lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp. Khánh Thi và Phan Hiển còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào đánh dấu ngày trọng đại của cuộc đời.

Chú rể rước cô dâu bằng xe máy. Ảnh: Internet

Cả hai đều bày tỏ niềm hạnh phúc khi đi bên đối phương. Quyết định làm lễ cưới do chính Phan Hiển đề xuất để vợ có danh phận và bù đắp cho những hy sinh cô đã dành cho gia đình.

Gắn bó thời gian dài rồi mới đám cưới, nữ kiện tướng dance sport hạnh phúc khi được Phan Hiển và nhà chồng tổ chức lễ gia tiên, đám cưới trong nhà thờ đến rước dâu một cách trang trọng

Khánh Thi và Phan Hiển còn cùng nhau nhảy một điệu nhảy lãng mạn. Những ngày qua, họ tích cực tập luyện tiết mục dance sport để dành tặng quan khách có mặt trong tiệc cưới. Trải qua nhiều sóng gió, Khánh Thi xúc động nói ước nguyện 13 năm để được làm cô dâu đã thành hiện thực. Khi chuẩn bị đám cưới, cô cảm giác như "yêu lại từ đầu" khi lên danh sách khách mời, gửi tin nhắn cho từng người và cùng chồng chọn từng chiếc váy cưới.