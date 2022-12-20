Shark Bình tiết lộ chuyện ra tòa ‘sát ván’: Nắm chắc phần thắng trong tay?

Mới đây, Shark Bình đã đăng tải ảnh có mặt tại tòa án, cùng khá nhiều suy tư về việc anh và bà xã đang tiến hành làm thủ tục ly hôn dạo gần đây.

Trên trang cá nhân của mình, anh nói: "Người ta nói: đàn ông một lần ly hôn là “báu vật”, còn hai lần là “rác rưởi”. Ở dưới phần bình luận, Shark Bình còn đính kèm thêm link bài viết có tiêu đề "Vì sao đàn ông đã một lần ly hôn là ‘báu vật'" và không quên nói thêm: "Cố gắng phấn đấu". Đồng thời anh đã để lại thêm một bài viết anh lên tiếng về chuyện tình cảm với Phương Oanh, đồng thời nhắn nhủ tới anh em bạn bè thân thiết: "Dành cho các bạn bè quan tâm đến tôi".

Shark Bình đăng tải trạng thái có mặt tại tòa án. Ảnh: Internet Trước động thái của nam CEO, một số người cho rằng anh đang tiến hành thủ tục ly hôn với bà Đào Lan Hương. Đặc biệt khi một người bạn hỏi: "Ok chưa?", Shark Bình đã trả lời ngắn gọn: "Sát ván". Tuy nhiên trên thực tế, tất cả chỉ là sự tò mò và suy đoán của cư dân mạng. Thực hư ra sao chỉ có những người trong cuộc mới có thể biết. Shark Bình chia sẻ 'bí ẩn' về việc hòa giải ly hôn tại tòa. Ảnh: Internet Trong khi đó, Bà Đào Lan Hương hôm nay cũng đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người đồng cảm: Chẳng gì quý hơn". Là một người mẹ, không ai muốn chứng kiến cảnh con cái bị chia cắt, gia đình ly hôn. Các con là động lực lớn nhất của cô tại thời điểm này. Vợ shark Bình cho biết, cô quyết bảo vệ quyền lợi của các con đến cùng.

Vợ Shark Bình chia sẻ hiện cô đang ở tòa. Ảnh: Internet Được biết, ngày 29/9 vừa qua, giữa bà Đào Lan Hương và Shark Bình đã có buổi hòa giải tại tòa, tuy nhiên, đôi bên vẫn chưa đi đến thống nhất cuối cùng. Sau buổi hòa giải, Shark Bình chia sẻ ông và vợ đã đề nghị tòa án cho thêm thời gian vì 2 bên chưa đạt được thỏa thuận về việc chia tài sản. Bà Đào Lan Hương và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình kết hôn vào năm 2008, cả hai là bạn đại học, cùng nhau khởi nghiệp từ những ngày đầu. Theo một số thông tin, từ vỏn vẹn 20 triệu đồng, hai vợ chồng gầy dựng lên cơ nghiệp trăm triệu USD, sở hữu tập đoàn hàng đầu về công nghệ. Cặp đôi có với nhau 2 người con, 1 trai, 1 gái, bé trai (12 tuổi) và bé gái (9 tuổi). Cuộc hôn nhân hơn 10 năm của bà Đào Lan Hương và Shark Bình đang đứng trên bờ vực tan rã vì những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Tháng 8 vừa qua, sau khi lộ ảnh thân mật bên nữ diễn viên Phương Oanh, Shark Bình lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm, cho biết đã thuận tình ly hôn vợ. Tuy nhiên phía bà Đào Lan Hương khẳng định chưa ra tòa ly hôn, trên giấy tờ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Trên hành trình chạm đến thành công, Shark Bình luôn đề cao vai trò của người vợ - doanh nhân Đào Lan Hương, cũng chính là người đã đồng cam cộng khổ với anh để xây dựng sự nghiệp vững chắc như ngày hôm nay. Cùng nhau vượt qua bao bão giông cuộc đời, cuối cùng cả hai lại "đường ai nấy đi" khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/shark-binh-tiet-lo-chuyen-ra-toa-sat-van-nam-chac-phan-thang-trong-tay-537185.html