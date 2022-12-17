Trương Ngọc Ánh phản hồi sau thông tin nhà thiết kế tố ‘quỵt tiền’, nợ không trả: hiểu lầm không đáng có

Nữ diễn viên "Hương ga" cho biết: "Với tư cách cá nhân, tôi cảm ơn sự đóng góp của nhà thiết kế trong sự thành công của Thạch Thu Thảo tại Hoa hậu Trái đất 2022. Tôi cũng lấy làm tiếc về sự chậm trễ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có vừa qua".

Theo VOV, vụ việc trước đó khá rầm rộ trên mạng xã hội. Cụ thể, sau khi nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông công khai "đòi nợ" Á hậu Thạch Thu Thảo và công ty chủ quản vì chậm thanh toán tiền làm trang phục dân tộc tại Hoa hậu Trái đất 2022, diễn viên Trương Ngọc Ánh - Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Trái đất Việt Nam (Miss Earth Vietnam) đã chính thức lên tiếng phản hồi.

Người đẹp cũng công bố cô không còn giữ vị trí Tổng giám đốc của công ty chủ quản Miss Earth Vietnam từ ngày 22/11. Vai trò này đang được chuyển giao cho người khác.

Trương Ngọc Ánh cho biết thêm trước nay công ty chủ quản của Miss Earth Vietnam không làm việc trực tiếp với nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông mà trao đổi với stylist Trần Đạt (người ký hợp đồng trực tiếp) để hoàn tất các khoản thanh toán.

Đồng thời, Trương Ngọc Ánh cũng khẳng định: "Qua đây, Ánh cũng xin trân trọng thông báo rằng Ánh đã dừng nắm giữ cương vị TGĐ của Nova Entertainment từ ngày 22/11/2022. Mọi hồ sơ và công việc đang thực hiện đã được chuyển giao lại cho ông Nguyễn Thảo Quân. Xin cảm ơn và chúc mọi người nhiều sức khoẻ!".

Á hậu Thu Thảo. Ảnh: Internet

Cũng theo Dân Trí, stylist Trần Đạt xác nhận thông tin này. Trên trang cá nhân, Trần Đạt cũng có bài đăng thông báo chi tiết sự việc. Anh cho biết phía công ty chủ quản của Miss Earth Vietnam chậm trả tiền "vì nhiều lý do".

"Tôi chưa nhận được thanh toán ở phía công ty này nên không thể thanh toán cho Ngô Mạnh Đông Đông như thời hạn giao kèo trước, dẫn đến sự việc vừa qua", Trần Đạt giải thích.

Nam stylist cũng mong khán giả không hiểu lầm Thạch Thu Thảo trong sự việc lần này. "Số tiền không quá lớn, cũng không nhỏ với công sức làm việc của các nhà thiết kế nên họ có quyền lên tiếng để lấy lại tiền công sức đáng nhận được. Mong sự việc sớm được giải quyết", Trần Đạt nói thêm.

Hiện nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông đã ẩn bài đăng liên quan đến vụ việc trên Facebook và cho biết phía công ty chủ quản Miss Earth Vietnam đã liên hệ để giải quyết vấn đề.

Vào tháng 2, Trương Ngọc Ánh công bố trở thành Chủ tịch một công ty giải trí, nắm bản quyền tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, đồng thời cử thí sinh tham gia Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất.

Tại chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, Thạch Thu Thảo giành được danh hiệu Á hậu 2. Sau đêm thi, nhiều đồn đoán cho rằng, Thạch Thu Thảo là người được lựa chọn là đại diện Việt Nam đến Miss Earth 2022 thay vì Hoa hậu Nông Thúy Hằng. Cuối tháng 10/2022, tại sự kiện công bố đại diện Việt Nam đến với Miss Earth 2022, đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Earth chính thức xác nhận thông tin trên.

Á hậu Thạch Thu Thảo (sinh năm 2001, người dân tộc Khmer) là sinh viên ngành Ngôn ngữ học trường Đại học Nam Cần Thơ. Cô sở hữu chiều cao 1,77m cùng số đo ba vòng gợi cảm. Sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, Thạch Thu Thảo bước vào hành trình tập luyện. Cô tích cực tập luyện catwalk, thể thao, nâng cao sắc vóc và phong thái. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 2001 nỗ lực hoàn thiện thêm kỹ năng thuyết trình, kỹ năng make up và học múa truyền thống Khmer.

Trong cuộc thi quốc tế, cô dừng chân ở top 20 chung cuộc. Ngô Mạnh Đông Đông là một trong các nhà thiết kế đảm nhận thực hiện trang phục dự thi cho Thạch Thu Thảo.

Theo Báo Dân Tộc, là một trong khoảng 20 cuộc thi hoa hậu của Việt Nam trong nửa năm 2022, cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 được kì vọng sẽ có những điểm nhấn độc đáo, mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa các dân tộc. Tuy nhiên, dấu ấn văn hóa các dân tộc ở cuộc thi hiện tại được đánh giá khá mờ nhạt, thậm chí, cuộc thi còn để lại không ít sự thất vọng.