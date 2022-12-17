Trương Ngọc Ánh phản hồi sau thông tin nhà thiết kế tố ‘quỵt tiền’, nợ không trả: hiểu lầm không đáng có

Hậu trường 17/12/2022 16:05

Nữ diễn viên "Hương ga" cho hay, tất cả chỉ là ‘hiểu lầm không đáng có’, sự việc hiện đang được giải quyết.

Theo VOV, vụ việc trước đó khá rầm rộ trên mạng xã hội. Cụ thể, sau khi nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông công khai "đòi nợ" Á hậu Thạch Thu Thảo và công ty chủ quản vì chậm thanh toán tiền làm trang phục dân tộc tại Hoa hậu Trái đất 2022, diễn viên Trương Ngọc Ánh - Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Trái đất Việt Nam (Miss Earth Vietnam) đã chính thức lên tiếng phản hồi.

Nữ diễn viên "Hương ga" cho biết: "Với tư cách cá nhân, tôi cảm ơn sự đóng góp của nhà thiết kế trong sự thành công của Thạch Thu Thảo tại Hoa hậu Trái đất 2022. Tôi cũng lấy làm tiếc về sự chậm trễ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có vừa qua".

Trương Ngọc Ánh phản hồi sau thông tin nhà thiết kế tố ‘quỵt tiền’, nợ không trả: hiểu lầm không đáng có - Ảnh 1
Trương Ngọc Ánh phản hồi thông tin. Ảnh: Internet

Trương Ngọc Ánh cho biết thêm trước nay công ty chủ quản của Miss Earth Vietnam không làm việc trực tiếp với nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông mà trao đổi với stylist Trần Đạt (người ký hợp đồng trực tiếp) để hoàn tất các khoản thanh toán.

Người đẹp cũng công bố cô không còn giữ vị trí Tổng giám đốc của công ty chủ quản Miss Earth Vietnam từ ngày 22/11. Vai trò này đang được chuyển giao cho người khác.

Đồng thời, Trương Ngọc Ánh cũng khẳng định: "Qua đây, Ánh cũng xin trân trọng thông báo rằng Ánh đã dừng nắm giữ cương vị TGĐ của Nova Entertainment từ ngày 22/11/2022. Mọi hồ sơ và công việc đang thực hiện đã được chuyển giao lại cho ông Nguyễn Thảo Quân. Xin cảm ơn và chúc mọi người nhiều sức khoẻ!".

Trương Ngọc Ánh phản hồi sau thông tin nhà thiết kế tố ‘quỵt tiền’, nợ không trả: hiểu lầm không đáng có - Ảnh 2
Á hậu Thu Thảo. Ảnh: Internet

Cũng theo Dân Trí, stylist Trần Đạt xác nhận thông tin này. Trên trang cá nhân, Trần Đạt cũng có bài đăng thông báo chi tiết sự việc. Anh cho biết phía công ty chủ quản của Miss Earth Vietnam chậm trả tiền "vì nhiều lý do".

"Tôi chưa nhận được thanh toán ở phía công ty này nên không thể thanh toán cho Ngô Mạnh Đông Đông như thời hạn giao kèo trước, dẫn đến sự việc vừa qua", Trần Đạt giải thích.

Nam stylist cũng mong khán giả không hiểu lầm Thạch Thu Thảo trong sự việc lần này. "Số tiền không quá lớn, cũng không nhỏ với công sức làm việc của các nhà thiết kế nên họ có quyền lên tiếng để lấy lại tiền công sức đáng nhận được. Mong sự việc sớm được giải quyết", Trần Đạt nói thêm.

Hiện nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông đã ẩn bài đăng liên quan đến vụ việc trên Facebook và cho biết phía công ty chủ quản Miss Earth Vietnam đã liên hệ để giải quyết vấn đề.

Vào tháng 2, Trương Ngọc Ánh công bố trở thành Chủ tịch một công ty giải trí, nắm bản quyền tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, đồng thời cử thí sinh tham gia Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất.

Tại chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, Thạch Thu Thảo giành được danh hiệu Á hậu 2. Sau đêm thi, nhiều đồn đoán cho rằng, Thạch Thu Thảo là người được lựa chọn là đại diện Việt Nam đến Miss Earth 2022 thay vì Hoa hậu Nông Thúy Hằng. Cuối tháng 10/2022, tại sự kiện công bố đại diện Việt Nam đến với Miss Earth 2022, đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Earth chính thức xác nhận thông tin trên.

Á hậu Thạch Thu Thảo (sinh năm 2001, người dân tộc Khmer) là sinh viên ngành Ngôn ngữ học trường Đại học Nam Cần Thơ. Cô sở hữu chiều cao 1,77m cùng số đo ba vòng gợi cảm. Sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, Thạch Thu Thảo bước vào hành trình tập luyện. Cô tích cực tập luyện catwalk, thể thao, nâng cao sắc vóc và phong thái. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 2001 nỗ lực hoàn thiện thêm kỹ năng thuyết trình, kỹ năng make up và học múa truyền thống Khmer.

Trong cuộc thi quốc tế, cô dừng chân ở top 20 chung cuộc. Ngô Mạnh Đông Đông là một trong các nhà thiết kế đảm nhận thực hiện trang phục dự thi cho Thạch Thu Thảo.

Theo Báo Dân Tộc, là một trong khoảng 20 cuộc thi hoa hậu của Việt Nam trong nửa năm 2022, cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 được kì vọng sẽ có những điểm nhấn độc đáo, mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa các dân tộc. Tuy nhiên, dấu ấn văn hóa các dân tộc ở cuộc thi hiện tại được đánh giá khá mờ nhạt, thậm chí, cuộc thi còn để lại không ít sự thất vọng.

Danh hài Thúy Nga gây tranh cãi khi đi từ thiện chẳng khác tiktoker Nờ ô Nô: miệt thị người nghèo, lời nói xúc phạm

Danh hài Thúy Nga gây tranh cãi khi đi từ thiện chẳng khác tiktoker Nờ ô Nô: miệt thị người nghèo, lời nói xúc phạm

Thúy Nga đã chính thức lên tiếng về vụ việc này, cô cho rằng bản thân mình không sai, ngoài ra, việc cô làm cũng không hề giống tiktoker Nờ ô Nô từng bị chỉ trích trước đó.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Ngọc Ánh Á hậu Thạch Thu Thảo Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 39 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 54 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 16 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang