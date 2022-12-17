Thùy Tiên đề cập đến tình trạng xâm hại, quấy rối tình dục trẻ em. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 lần đầu kể về "ký ức không mấy đẹp đẽ" khi cô từng bị quấy rối năm 6 tuổi.

Chia sẻ trên Báo Dân Trí, Thùy Tiên cho hay, ký ức đó quả thật không hề đẹp đẽ. Theo đó, trong tập phát sóng tập podcast có tên "Một ký ức thời thơ ấu mà bạn không thể quên". Trong chương trình, người đẹp đọc thư do khán giả gửi về và chia sẻ quan điểm của cô về những câu chuyện, tình huống xoay quanh chủ đề thời thơ ấu.

"Khi đó, tôi chưa có một khái niệm nào về quấy rối tình dục, cũng chưa được dạy nhiều về việc phải giữ khoảng cách với người lạ. Tôi cho rằng những hành động của người đó là bình thường. Cho đến một ngày, hôm đó tôi làm bài xong sớm, vừa bước xuống cầu thang thì ông ta kéo tay tôi, dẫn tôi vào căn phòng tối. Người đó có những hành động như giữ tay chân tôi lại, hôn vào miệng tôi", người đẹp kể lại.

"Năm lên lớp 1, tôi thường gặp một người đàn ông lớn tuổi tại lớp học thêm nhà cô giáo. Tôi không nhớ người này là chồng hay anh trai của cô giáo, nhưng lúc nào gặp tôi, ông ta cũng có những hành động như hôn người, hôn tay, khen tôi đẹp", Thùy Tiên chia sẻ.

Thùy Tiên cho biết khi xảy ra sự việc nói trên, cô hoảng sợ và nhận ra điều này không bình thường. "Tôi sợ, vùng vẫy, thoát ra vừa kịp lúc gia đình đến đón. Thực sự, khi đó tôi vẫn chưa biết đó là quấy rối tình dục. Tôi chỉ biết mình bị ép buộc làm điều gì đó mình không thích. May mắn là khi kể với gia đình, mọi người tin tôi và tôi không học ở lớp đó nữa. Tình huống đó cũng chưa đi xa khiến tôi hối hận, ám ảnh nhiều hơn, nhưng vẫn là ký ức không hề đẹp đẽ", cô nói.

Cùng chia sẻ trên VOV, Thùy Tiên cho biết cô muốn đưa ra thông điệp "bạn không chỉ có một mình" với những người hâm mộ từng ở trong tình huống tương tự. Đồng thời, cô cũng gửi lời động viên đến người đã gửi thư về cho cô và hy vọng rằng các phụ huynh có thể giáo dục con mình về việc giữ khoảng cách với những đối tượng khả nghi.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021. Ảnh: Internet

Chia sẻ của Thùy Tiên nhận được sự đồng cảm của đông đảo người hâm mộ. Dân mạng đồng tình với nàng hậu, cho rằng vấn đề giáo dục trẻ em phòng tránh xâm hại, quấy rối tình dục cần được quan tâm nhiều hơn nữa.

Thùy Tiên tên thật là Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Tháng 12/2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International. Chiến thắng của người đẹp sinh năm 1998 khiến người hâm mộ quê nhà không khỏi tự hào. Kể từ sau khi đăng quang, Thùy Tiên tích cực hoạt động trong nước và quốc tế. Ngoài bảo trợ cho các em nhỏ mồ côi vì Covid-19, phát quà cho người nghèo,… Thùy Tiên còn "thân chinh" sang Nam Phi để làm từ thiện.

Ngày 25/10 vừa qua, Thùy Tiên kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu. Phía người đẹp cho biết cô vẫn bận rộn với những lịch trình quảng cáo, làm người mẫu...

Từ khi đăng quang Thùy Tiên thu hút sự chú ý của công chúng và được truyền thông săn đón.