Giây phút ‘da kề da’ sau sinh của Hà Trí Quang và bạn trai bị mỉa mai gay gắt: Lời đáp trả của cặp đôi được nhiều người ủng hộ

Hậu trường 16/12/2022 10:22

Dù lần đầu chăm sóc em bé, Hà Trí Quang và bạn trai đã áp dụng những cách tốt nhất cho con.

Bên cạnh sự nghiệp thành công sau 15 năm tham gia nghệ thuật, diễn viên Hà Trí Quang còn có câu chuyện tình yêu vô cùng viên mãn với bạn trai đồng giới - Thanh Đoàn.

Mới đây, cặp đôi đã đăng tải đoạn clip ghi lại giây phút hạnh phúc, “da kề da” với 2 con mới sinh nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Trong đoạn clip cặp đôi 2 ông bố ôm ấp, áp dụng phương pháp “da kề da” với 2 con nhỏ vừa sinh. 2 người liên tục âu yếm con, nắm tay nhau và nhìn nhau hạnh phúc khiến dân tình thích thú.

Giây phút ‘da kề da’ sau sinh của Hà Trí Quang và bạn trai bị mỉa mai gay gắt: Lời đáp trả của cặp đôi được nhiều người ủng hộ - Ảnh 1
Hà Trí Quang và bạn trai đón con đầu lòng. Ảnh: Internet

Dù chưa công khai mặt 2 bé nhưng Thanh Đoàn và bạn trai liên tục khoe những khoảng khắc hạnh phúc cùng con khiến người hâm mộ hóng lên hóng xuống vẻ dễ thương của Ka Ka và Muội Muội. Được biết, 2 bé song sinh của Hà Trí Quang - Thanh Đoàn chào đời nhờ mang thai hộ. Bé trai được 3,5kg và bé gái được 3,1kg.

“Sau này khi con Đoàn lớn lên, Đoàn sẽ dạy cho con Đoàn cách cố gắng vượt qua được miệng đời. Đoàn và Quang sẽ truyền tải cho con sự mạnh mẽ, cố gắng vượt qua, an nhàn, lạc quan yêu đời”, Thanh Đoàn chia sẻ trong clip.

Đa số đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những nỗ lực, cố gắng của 2 người để có một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc và tìm được tình yêu trọn vẹn.

Giây phút ‘da kề da’ sau sinh của Hà Trí Quang và bạn trai bị mỉa mai gay gắt: Lời đáp trả của cặp đôi được nhiều người ủng hộ - Ảnh 2
Cặp đôi sử dụng phương pháp 'da kề da' cho con sau sinh. Ảnh: Internet

Thế nhưng, một bình luận bất ngờ để lại câu nói “Chẳng giống ai” - một người bình luận. Ngay dưới đó là màn đáp trả cực gắt từ Thanh Đoàn: “Đúng rồi chị, chẳng giống ai thì mình mới là người đặc biệt, với lại mình là mình chứ mất gì phải giống ai. Mà em hên là không giống chị, chứ kiểu người vô duyên, ăn cơm nhà lo chuyện người ta, sân si như chị thì giống nhiều người lắm nè”.

Thay vì lên mạng bình luận lo cho con của Đoàn thì hãy lấy thời gian đó dạy con mình cách san sẻ yêu thương với những người kém may mắn hơn mình”, người cha chia sẻ.

Ngoài một số lời dị nghị thì đa phần đều chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi. Theo Báo Sức khỏe và đời sống, tiếp xúc da kề da sau sinh là đặt em bé đã được lau khô nằm trực tiếp trên ngực trần sau khi sinh, ủ trong một chiếc chăn ấm và để yên trong ít nhất 90 phút hoặc cho đến sau lần bú đầu tiên. Tiếp xúc da kề da sau khi sinh đã được khoa học chứng minh là mang đến nhiều lợi ích cho em bé và cha mẹ.

Giây phút ‘da kề da’ sau sinh của Hà Trí Quang và bạn trai bị mỉa mai gay gắt: Lời đáp trả của cặp đôi được nhiều người ủng hộ - Ảnh 3
Cả hai đón con về nhà. Ảnh: Internet

Những trẻ sơ sinh được da kề da có xu hướng thích nghi sớm với môi trường bên ngoài tử cung làm cho nhịp tim và nhịp thở bình thường và ổn định hơn. Lúc này, khi được da kề da, cơ thể người mẹ giống "máy sưởi" tự nhiên giúp sưởi ấm và ổn định thân nhiệt cho bé. Trẻ sơ sinh được da kề da có cơ hội phát triển một loạt vi khuẩn lành mạnh.

Ngoài ra, tiếp xúc da kề da giúp hỗ trợ phát triển các đường dẫn truyền thần kinh cần thiết cho sự trưởng thành của não bé. Tiếp xúc này cũng hỗ trợ thúc đẩy sự trưởng thành của các hạch hạnh nhân liên quan tới quá trình hình thành cảm xúc, tạo lập trí nhớ và kích hoạt hệ thần kinh giao cảm.

Những đứa trẻ được tiếp xúc da kề da sau sinh có xu hướng ít khóc hơn những đứa trẻ bị tách khỏi cha mẹ. Chăm sóc da kề da làm tăng mức độ nhẹ nhõm ở trẻ giúp giảm đau. Cái ôm của cha mẹ khiến trẻ cảm thấy an tâm hơn.

Vì vậy, có thể thấy đây là hành động rất đáng khen của những ông bố bỉm sữa này.

Sau khi công khai giới tính, Hà Trí Quang hiện có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai. Cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ấm cúng trong biệt thự 3.000m2 tại Đồng Tháp.

Về cùng một nhà, cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc và giản dị. Hà Trí Quang thường xuyên trổ tài vào bếp nấu nướng, chăm lo cho bạn đời. Đặc biệt, cả hai dành nhiều thời gian ở quê, tận hưởng cuộc sống yên bình.

Giây phút ‘da kề da’ sau sinh của Hà Trí Quang và bạn trai bị mỉa mai gay gắt: Lời đáp trả của cặp đôi được nhiều người ủng hộ - Ảnh 4
Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc. Ảnh: Internet

Thanh Đoàn sinh ra trong một gia đình khó khăn, từng làm nhiều nghề để bươn chải kiếm sống như: bán bánh, bán kẹo kéo… Anh bén duyên với công việc kinh doanh online nhờ gây chú ý bởi ngoại hình điển trai.

Sau bao thăng trầm, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc. Bên cạnh tập trung sự nghiệp, bộ đôi vun vén hạnh phúc, chăm lo cho gia đình. Thỉnh thoảng, hai chàng trai khoe ảnh sum họp cùng bố mẹ hai bên

Hà Trí Quang được khán giả yêu thích bởi nét điển trai cũng lối diễn xuất tự nhiên. Tên tuổi của anh nổi tiếng qua nhiều bộ phim như Lâu đài tình ái, Nghiệp sinh tử, Ải trần gian, Đoạn trường nam ai, Hoa dã quỳ, Những mảnh vỡ phù hoa, Khóc thầm, Dương cầm, Đoạn trường nam ai,... 

Từ khóa:   Hà Trí Quang Thanh Đoàn

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