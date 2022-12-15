Thúy Diễm thông báo 'tin vui' được người hâm mộ ào ào vào chúc mừng: Tiết lộ ông xã và con trai luôn là niềm động viên lớn nhất

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thúy Diễm có dòng chia sẻ được người hâm mộ ngợi khen, chúc mừng.

Thúy Diễm được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến với vai trò là một diễn viên. Cô từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình đình đám, ăn khách như Trái tim hoa hồng, Tam nam vẫn phú, Gia đình là số 1... Năm 2016, Thúy Diễm lên xe hoa với nam diễn viên Lương Thế Thành. Năm 2018, cặp đôi đón con trai đầu lòng Bảo Bảo. Thúy Diễm thông báo 'tin vui'. Ảnh: Internet Chia sẻ trên Saostar, có cuộc sống hôn nhân viên mãn, mới đây, diễn viên tiếp tục thông báo "tin vui" sau thời gian "thai nghén". Ngày 14/12, Thúy Diễm đăng tải hình ảnh một ngôi biệt thự lộng lẫy trên trang cá nhân kèm dòng chú thích: "Loading 80%...". Có thể thấy, "tổ ấm" là một căn nhà "sang, xịn, mịn" mà diễn viên ấp ủ thời gian dài đang dần hoàn thiện.

Trước chia sẻ này, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ cũng vào chúc mừng cho "tổ ấm" mới của gia đình người đẹp. "Xịn quá chị ơi", "Đẹp lung linh luôn chị ơi", "Nhà đẹp quá, tết năm nay đón tết ok rồi ạ", "Chúc mừng gia đình nhà Bảo Bảo. Chuẩn bị đón Tết trong ngôi nhà mới đầy bình an nhé"... Biệt thự hoành tráng của gia đình Thúy Diễm sắp hoàn thành. Ảnh: Internet Lương Thế Thành - Thúy Diễm là cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi cũng được nhiều người ngưỡng mộ và dành nhiều lời khen.

Khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Thúy Diễm từng nhiều lần dành lời khen có cánh cho chồng là người có trách nhiệm, luôn nhường nhịn vợ con. "Anh nói ít làm nhiều, lặng lẽ quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất", nữ diễn viên nói. Thúy Diễm dành nhiều lời ''có cánh'' khi nhắc về ông xã Lương Thế Thành. Nữ diễn viên khẳng định dù bên ngoài cô tỏa sáng như thế nào, nhưng khi về nhà luôn cảm thấy nhỏ bé so với chồng. Gia đình Thúy Diễm. Ảnh: Internet Chia sẻ trên Thanh Niên, được nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn, hạnh phúc nhưng có bao giờ điều này trở thành áp lực. Thúy Diễm cho hay mình chưa bao giờ gồng mình hay cố gắng gì cả, rất thoải mái. Hai vợ chồng cũng có nhiều lúc rất đời thường, bình dân nên không có gì áp lực. Đôi khi có những lần cãi nhau mình cũng khoe với khán giả là mình mới vừa cự cãi với ảnh nữa đó chứ. Trong tương lai, mình không dám khẳng định chắc chắn điều gì. Nhưng trân trọng hạnh phúc, trân trọng gia đình là thứ mà Diễm luôn khắc cốt ghi tâm. Thời gian qua, khi Lương Thế Thành vướng tin đồn ngoại tình với đồng nghiệp, Thúy Diễm lập tức lên tiếng phủ nhận, "giải vây" cho ông xã. Cô khẳng định gia đình mình đang rất yên ổn, hạnh phúc, không hề có chuyện có "tiểu tam" xuất hiện. Sau khi làm rõ tin đồn, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, chứng minh mối quan hệ gắn bó, tốt đẹp.

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