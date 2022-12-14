Quỳnh Lương ‘Đừng làm mẹ cáu’ gây sững sờ vì vai diễn chân thật, 18 tuổi đã làm mẹ đơn thân

Nhờ gương mặt sắc sảo, vóc dáng mảnh mai, ăn hình, nữ diễn viên ngày càng được nhiều nhãn hàng, nhà sản xuất săn đón. Dù chưa qua trường lớp đào tạo diễn xuất nào, song cô vẫn có lối diễn thu hút người xem.

Quỳnh Lương tên đầy đủ là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Cô là mẫu ảnh lookbook có tiếng ở Hà Nội và là "nàng thơ" của nhiều MV triệu view như: Màu Nước Mắt (Nguyễn Trần Trung Quân), Nếu Ngày Ấy (Soobin Hoàng Sơn), Ước Có Người Bên Tôi Mỗi Khi Buồn (Tăng Phúc),...

Ít ai biết rằng, Quỳnh Lương bắt đầu hành trình làm mẹ từ năm 18 tuổi và phải trải qua quãng thời gian hôn nhân cay đắng từ chồng và cả gia đình chồng.

Quỳnh Lương là mẹ đơn thân. Ảnh: Internet

Năm 18 tuổi, Quỳnh Lương bắt đầu công việc tự lập và bất ngờ phát hiện mang thai dù mới chia tay bạn trai khoảng vài tháng. Thời điểm đó, cô vẫn chỉ là nữ sinh cấp 3, phía trước còn nhiều hoài bão dang dở. Khi biết được mình mang thai, cô dường như "chết điếng" và phải nhận sự hoài nghi từ chính cha đứa bé: "Có thật là con anh không?". Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến cô phải bật khóc chính là khi nghe câu nói: "Để anh về suy nghĩ".

Đau đớn hơn, gia đình của người bạn trai cũng không hề đón nhận và yêu cầu cô bỏ đứa bé. Quỳnh Lương ứa nước mắt kể lại cô chưa từng nghĩ đến việc bỏ con. Sinh ra trong hoàn cảnh thiếu bóng cha, cô chứng kiến lời điều tiếng về người mẹ đơn thân của mình nên cô càng cảm thấy có lỗi và bất lực khi bản thân lại lâm vào con đường này.

Quỳnh Lương một mình nuôi con trước khi làm các công việc liên quan đến người mẫu, diễn viên. Ảnh : Internet

Quỳnh Lương từng chia sẻ trên truyền thông việc từng phải đi làm khi con mới 4 tháng tuổi. Cô phát tờ rơi, làm PG trong siêu thị, bán hàng online…. để trang trải cuộc sống và nuôi con trước khi nổi tiếng với vai trò mẫu ảnh.

Càng lớn, quý tử nhà Quỳnh Lương càng bộc lộ nét điển trai. Khi chụp ảnh cùng mẹ, cậu bé cũng rất dạn dĩ, tự tin trước ống kính. Người hâm mộ còn cho rằng Gấu sau này có thể nối nghiệp mẹ, trở thành người mẫu nam đắt giá.

Vóc dáng của mẹ 1 con 'trông mòn con mắt'. Ảnh: Internet

Gần đây nhất, Quỳnh Lương đảm nhận vai Vy trong Đừng Làm Mẹ Cáu, chắc hẳn có rất nhiều người không biết rằng ngoài đời Quỳnh Lương đã làm mẹ năm 18 tuổi nên lo ngại rằng vai mẹ trẻ trong phim sẽ gây khó khăn cho cô.

Tuy nhiên, vì đã quá thân quen với trẻ nhỏ và có kinh nghiệm làm mẹ nên nữ diễn viên đã không gặp phải bất kỳ khó khăn gì, Quỳnh Lương đã thể hiện xuất sắc vai diễn này và nhận được không ít lời khen của khán giả. Từ ánh mắt, nụ cười, biểu cảm đến đài từ của nữ diễn viên đều được thể hiện tròn trịa, hoàn toàn phù hợp với một nhân vật người mẹ trẻ.

Quỳnh Lương và con trai. Ảnh: Internet

Quỳnh Lương đóng vai mẹ trẻ con trên phim và tương tác với các diễn viên nhí rất tốt bởi nữ diễn viên đã làm mẹ khi chỉ mới 18 tuổi.

Vai diễn cũng gây thiện cảm với khán giả nhờ diễn xuất dễ thương của hai bạn nhỏ và hai bà mẹ trẻ, cả hai diễn viên cùng tên Quỳnh và sinh năm 1995.

Không chỉ thành công trong phim, ở tuổi 24 của Quỳnh Lương khiến nhiều cô gái khác cũng phải ghen tị. Ngoài gương mặt sắc sảo, Quỳnh Lương còn có gu thời trang rất cá tính, năng động. Có thể nói, Quỳnh Lương nỗ lực vượt khủng hoảng để có thể một mình trang trải, lo toan cuộc sống "gái một con trông mòn con mắt" là những gì xứng đáng khi nói về Quỳnh Lương.