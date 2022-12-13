Con gái Phi Nhung bất ngờ xuất hiện trong clip, ngoại hình giống mẹ như đúc khiến người nghe ‘thót tim’, nhầm tưởng cố ca sĩ

Hậu trường 13/12/2022 16:09

Mới đây, cộng đồng mạng đã xôn xao trước đoạn clip ghi lại một khoảnh khắc, trong đó con gái Wendy Phạm của Phi Nhung bị nhận nhầm là cố ca sĩ.

Từ nhan sắc cho đến giọng nói, Wendy Phạm khiến nhiều người ngỡ ngàng tưởng nhầm là cố ca sĩ Phi Nhung.

Cô nàng diện lên chiếc Áo dài và nấp mình sau chiếc rèm, nhiều người đã không khỏi ngỡ ngàng vì sự giống nhau đến mức khó tin. Thậm chí, nhiều người còn cho biết trong thoáng chốc đã nghĩ đây chính là Phi Nhung chứ không phải Wendy Phạm.

Con gái Phi Nhung bất ngờ xuất hiện trong clip, ngoại hình giống mẹ như đúc khiến người nghe ‘thót tim’, nhầm tưởng cố ca sĩ - Ảnh 1
 

 

Con gái Phi Nhung bất ngờ xuất hiện trong clip, ngoại hình giống mẹ như đúc khiến người nghe ‘thót tim’, nhầm tưởng cố ca sĩ - Ảnh 2
Wendy Phạm xuất hiện trong một clip mới nhất. Ảnh: Internet

Wendy Phạm sau đó sử dụng một ca khúc của mẹ để phát trong lúc chụp ảnh khiến nhiều người xúc động. Nhìn nhan sắc đã giống, lại còn thêm tiếng hát của Phi Nhung quả thật khiến người hâm mộ không khỏi nhói lòng.

Con gái Phi Nhung bất ngờ xuất hiện trong clip, ngoại hình giống mẹ như đúc khiến người nghe ‘thót tim’, nhầm tưởng cố ca sĩ - Ảnh 3

 

Con gái Phi Nhung bất ngờ xuất hiện trong clip, ngoại hình giống mẹ như đúc khiến người nghe ‘thót tim’, nhầm tưởng cố ca sĩ - Ảnh 4

 

Con gái Phi Nhung bất ngờ xuất hiện trong clip, ngoại hình giống mẹ như đúc khiến người nghe ‘thót tim’, nhầm tưởng cố ca sĩ - Ảnh 5

 

Con gái Phi Nhung bất ngờ xuất hiện trong clip, ngoại hình giống mẹ như đúc khiến người nghe ‘thót tim’, nhầm tưởng cố ca sĩ - Ảnh 6
Nhiều người nhầm tưởng cố ca sĩ. Ảnh: Internet

Wendy sinh năm 1992, là thạc sĩ Y khoa đang sinh sống và làm việc ở Mỹ. Khi lộ diện, ngoại hình dễ thương của con gái nữ ca sĩ 7X thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Một bộ phận dân mạng còn đồn đại Wendy là con chung của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh.

Tuy nhiên Phi Nhung đã nhanh chóng phủ nhận và lên tiếng cho biết con gái mình không liên quan đến đồng nghiệp. Nữ ca sĩ tiết lộ người cũ có tính hiền lành, tốt bụng, chỉ là cả hai không có duyên sống cùng nhau. Thậm chí giọng ca “Bông điên điển” còn từng cùng con gái đi ăn đám cưới người cũ và tự tay làm đẹp cho cô dâu.

Con gái Phi Nhung bất ngờ xuất hiện trong clip, ngoại hình giống mẹ như đúc khiến người nghe ‘thót tim’, nhầm tưởng cố ca sĩ - Ảnh 7

 

Con gái Phi Nhung bất ngờ xuất hiện trong clip, ngoại hình giống mẹ như đúc khiến người nghe ‘thót tim’, nhầm tưởng cố ca sĩ - Ảnh 8
Wendy Phạm và mẹ. Ảnh: Internet

Wendy Phạm cũng từng tiết lộ và xuất hiện trong ngày cưới mới đây việc cô có hai con trai tên là Nathan và Nicholai. Cô cùng chồng có cuộc sống hạnh phúc trước khi tổ chức hôn lễ sau thời gian giãn cách vì dịch bệnh. Nathan là con trai lớn, nói tiếng Việt khá sõi. Wendy Phạm kể lúc sinh Nathan, cô may mắn có mẹ ở bên chăm sóc. Bà ngoại rất cưng chiều Nathan, hai bà cháu có nhiều kỷ niệm và ảnh chụp chung.

Con gái Phi Nhung bất ngờ xuất hiện trong clip, ngoại hình giống mẹ như đúc khiến người nghe ‘thót tim’, nhầm tưởng cố ca sĩ - Ảnh 9
Nhan sắc của cô và cố ca sĩ có nhiều nét giống nhau. Ảnh: Internet

Trong khi đó, Nicholai chưa kịp gặp bà ngoại vì Wendy Phạm mang thai và sinh bé trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, mẹ Phi Nhung đang ở Việt Nam. Sau đó, cố ca sĩ mắc COVID-19 và qua đời khi chưa kịp sang Mỹ thăm con cùng cháu ngoại.

Con gái Phi Nhung bất ngờ xuất hiện trong clip, ngoại hình giống mẹ như đúc khiến người nghe ‘thót tim’, nhầm tưởng cố ca sĩ - Ảnh 10
Gia đình nhỏ của Wendy Phạm. Ảnh: Internet

Lúc sinh thời, cố nghệ sĩ Phi Nhung luôn lo lắng vì sợ mất fan trong khoảng thời gian cô gặp khó khăn. Con gái Phi Nhung mong muốn sẽ dùng tình yêu mà mọi người dành cho cố nghệ sĩ làm nghị lực sống: “Con nghĩ con thật may mắn vì mẹ đã để lại cho con bao nhiêu khán giả cùng thương nhớ mẹ như con. Con đã và vẫn luôn đau buồn, nhưng con không phải một mình. Lúc cuộc sống của mẹ gặp nhiều trắc trở, mẹ đã cảm thấy cô độc và không ai thương mẹ sợ sẽ mất fan.

Con hy vọng giờ đây mẹ có thể thấy mẹ nhận được rất nhiều tình yêu thương, ủng hộ từ mọi người, và tất cả sẽ mãi dành cho mẹ một vị trí trong lòng. Con sẽ dùng tình yêu thương mà mọi người dành cho mẹ làm nghị lực sống và khiến mẹ hãnh diện về con".

 

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