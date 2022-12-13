Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên đi dạo trên phố, chứng minh tình yêu bằng cách xưng hô ‘ngọt như kẹo’

Hậu trường 13/12/2022 11:41

Mới đây, cư dân mạng bắt gặp Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên tay trong tay dạo phố đầy lãng mạn.

Cặp đôi vui vẻ tận hưởng ngày cuối tuần với trang phục đơn giản nhưng cử chỉ không kém phần ngọt ngào, lãng mạn.

Có thể nói, thời gian gần đây thường xuyên khoe rất nhiều khoảnh khắc của nhau trên mạng xã hội khiến dân tình không khỏi thích thú và rần rần trước độ tình tứ, ngọt như đường của cả hai.

Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên đi dạo trên phố, chứng minh tình yêu bằng cách xưng hô ‘ngọt như kẹo’ - Ảnh 1
Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên dạo phố. Ảnh: Internet

Trong đoạn clip ghi lại, Lệ Quyên nhắng nhít, dựa đầu vào người bạn trai, cặp đôi cùng nhau ôm eo, tung tăng trên phố đầy lãng mạn. Trái ngược với những hình ảnh lộng lẫy tại sự kiện, sân khấu, màn ăn vận đơn giản nhưng thoải mái của cả hai càng chứng minh niềm hạnh phúc thấy rõ.

Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên đi dạo trên phố, chứng minh tình yêu bằng cách xưng hô ‘ngọt như kẹo’ - Ảnh 2
 

 

Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên đi dạo trên phố, chứng minh tình yêu bằng cách xưng hô ‘ngọt như kẹo’ - Ảnh 3
Cặp đôi tay trong tay đầy hạnh phúc. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, điều gây chú ý tiếp đó chính là cách xưng hô của Lâm Bảo Châu dành cho bạn gái. Qua dòng ghi chú trên đoạn clip, nam người mẫu xưng với bạn gái là "bé" vừa dễ thương, đáng yêu, trẻ trung. Có thể thấy, hiện cả hai đang rất viên mãn, thăng hoa với tình yêu của mình.

Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên đi dạo trên phố, chứng minh tình yêu bằng cách xưng hô ‘ngọt như kẹo’ - Ảnh 4
 

 

Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên đi dạo trên phố, chứng minh tình yêu bằng cách xưng hô ‘ngọt như kẹo’ - Ảnh 5
 

 

Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên đi dạo trên phố, chứng minh tình yêu bằng cách xưng hô ‘ngọt như kẹo’ - Ảnh 6
Cặp đôi thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện. Ảnh: Internet

Được biết trước đó, trong một clip hậu trường, Lâm Bảo Châu từng có cách xưng hô khiến Lệ Quyên cười ngất ngây. Khi được hỏi anh có sự chuẩn bị gì cho noel, anh nói đã sẵn sàng và sẽ tặng một món quà bất ngờ cho "bà xã mình" rồi quay sang nhìn Lệ Quyên. Qua cách xưng hô, fan tin rằng cả 2 sớm sẽ có "happy ending".

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu từng nhận không ít lời chê bai, thậm chí còn so sánh cả 2 như mẹ con vì mối tình lệch tuổi. Tuy nhiên, cả 2 vẫn tỏ ra hạnh phúc và sánh đôi như hình với bóng khắp mọi nơi.

Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên đi dạo trên phố, chứng minh tình yêu bằng cách xưng hô ‘ngọt như kẹo’ - Ảnh 7
Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chính thức công khai hẹn hò. Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Báo Người Lao Động, sau thời gian im lặng trước đồn đoán của nhiều người, ca sĩ Lệ Quyên chính thức xác nhận hẹn hò tình trẻ - người mẫu, diễn viên Lâm Bảo Châu vào tối ngày 22/1. Ngay sau đó, trên trang cá nhân, cặp đôi cùng nhau đăng ảnh tình tứ kèm dòng chú thích "WeChoice" (chúng tôi lựa chọn), xem như chính thức thừa nhận quan hệ yêu đương với người mẫu trẻ.

Ngay lập tức, một số nghệ sĩ và khán giả đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp đôi. Nữ ca sĩ vui vẻ đón nhận sự yêu thương từ mọi người, thả những icon ngọt ngào thay cho lời cảm ơn. Đây cũng là động thái công khai đầu tiên của cặp đôi.

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Từ khóa:   Lệ Quyên Lâm Bảo Châu Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu

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