‘Nàng thơ màn ảnh Việt’ Kim Thư: Từ ‘nhung lụa’ đến ‘đen tối’, nỗ lực vượt khó sau ly hôn, nuôi hai con với bàn tay trắng trưởng thành đầy ngưỡng mộ

Thời điểm trước, Kim Thư – Phước Sang từng là cặp vợ chồng đình đám của làng giải trí . Kim Thư từng được mệnh danh là 'Nàng thơ màn ảnh Việt', 'viên ngọc quý' hay 'Nữ hoàng phòng vé', thường xuyên được 'chọn mặt gửi vàng' cho các vai diễn đình đám trong các bộ phim ăn khách như: Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt (2005), Khi Đàn Ông Mang Bầu (2005), Đẻ Mướn (2006), Võ Lâm Truyền Kỳ (2007), Hello Cô Ba (2011)…

Kim Thư được biết đến là vợ cũ của ‘ông bầu’ Phước Sang, là 'ông trùm' nổi tiếng đầu những năm 2000. Cô cũng được biết đến là con lai trong một gia đình khá giả, mẹ cô là nữ ca sĩ nổi tiếng Trang Kim Yến.

Tuy nhiên, cuối năm 2012, Phước Sang bị một doanh nhân bị tố quỵt nợ 2 tỷ đồng cùng 25.000 USD. Liên tiếp sau đó, những tin tức không hay liên quan đến tình hình tài chính dồn dập đến với Phước Sang.

Phước Sang từng sở hữu Sân khấu kịch Sài Gòn, Trung tâm giải trí Quốc Thanh, Hãng phim Phước Sang…. Hãng phim của ông từng được đánh giá là một trong những hãng phim tư nhân sở hữu nhiều bộ phim ăn khách nhất Việt Nam. Hai vợ chồng Kim Thư - Phước Sang có cuộc sống sung túc.

Kim Thư làm nhiều việc buôn bán để có cuộc sống như bây giờ. Ảnh: Internet

Thời điểm gian nan nhất, Kim Thư gồng gánh đứng ra trả nợ cùng chồng, cô buông bỏ sự nghiệp nghệ thuật, lao vào kinh doanh để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống khiến nhiều người tiếc nuối. Sau đó thì hai vợ chồng tuyên bố ly hôn, cô ra đi với hai bàn tay trắng.

Kim Thư tiếp tục một mình nuôi hai con, bươn chải kinh doanh. Cô không quay lại với làng giải trí mà làm nhiều nghề, trong đó có mở quán xôi buôn bán, tự chạy xe đi ship hàng cho khách.

Cô từng chia sẻ với Zing về giai đoạn "đen tối" nhất trong suốt cuộc đời của mình: “Đã có lúc tôi làm những công việc lao động chân tay mưu sinh như: bán xôi, trang trí lễ Tết cho công ty, pha cà phê, bưng bê không câu nệ việc gì để bước dần qua khó khăn. Bạn tin không, hơn 7 năm nay, tôi không sắm được một cái túi đẹp. Tôi cảm giác mình như cô gái chân phèn, mộc mạc. Nếu cứ sĩ diện, tôi lấy tiền đâu gửi về cho gia đình. Mục đích quan trọng của tôi là vượt qua khó khăn, bảo vệ gia đình.”

Kim Thư khởi nghiệp với kinh doanh. Ảnh: Internet

Cách đây vài năm, Kim Thư cũng từng lên tiếng khi bị những người tự xưng“chủ nợ” của Phước Sang tấn công, đe dọa tính mạng và chuyện kinh doanh.

Nữ diễn viên bức xúc viết trên trang cá nhân: "6 tháng trước, tôi bị tấn công tại nơi làm việc. Tôi đã câm nhịn vì nghĩ đến sức khoẻ của Phước Sang - cha của con tôi - như suốt 10 năm nay. Nhưng giờ thì không! Tôi nói lần cuối với các chủ nợ của Phước Sang: Thứ nhất, tôi và anh Lưu Phước Sang đã ly dị nhiều năm nay, không liên quan đến bất cứ công việc cũng như cuộc sống nợ nần của VỢ CHỒNG anh ấy; Thứ hai, tôi và hai con không dính líu gì đến cuộc đời người đó, nên hãy để mẹ con tôi đứng ngoài các cuộc truy sát, đòi nợ đe doạ tính mạng, việc làm ăn", nữ diễn viên chia sẻ.

Kim Thư mạnh mẽ vượt qua sóng gió cùng các con. Ảnh: Internet

Sau bao gian nan, giờ đây Kim Thư đang là bà chủ của một nhà hàng có tiếng ở TP.HCM. Hiện tại, thời gian của cô phần nhiều đều dành cho tâm huyết kinh doanh của mình. Bên cạnh công việc, Kim Thư hay tụ hội, đi chơi, ăn uống với bạn bè.

Cô cũng thường xuyên đăng tải các chuyến du lịch tại các nước Pháp, Thụy Sĩ... Trong nhiều loạt ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên ăn vận sang trọng cùng phụ kiện túi xách đắt đỏ từ các nhà mốt đình đám thế giới. Ở tuổi 44, cô vẫn mang nét đẹp mặn mà, tỏa sáng sau bao vất vả.

Kim Thư và hai con trai. Ảnh: Internet

"Nàng thơ màn ảnh Việt" ngày càng mặn mà và xinh đẹp rạng rỡ trở lại sau những thăng trầm. Kim Thư cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tích cực làm từ thiện giúp đỡ bà con khó khăn vì dịch bệnh. Có thể nói, sau bao thăng trầm thì giờ đây, Kim Thư đang dần tìm lại được sự bình yên trong cuộc sống bên các con và thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

Niềm an ủi lớn nhất của Kim Thư là hai cậu con trai cao lớn, đẹp trai như thiên thần. Để giữ cho con cuộc sống bình yên, Kim Thư ít để hình ảnh con xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, mới đây, trong sinh nhật 15 tuổi của cậu con trai lớn, nữ diễn viên đã chia sẻ khoảnh khắc này lên trang cá nhân của mình.

Cư dân mạng đã dành nhiều lời khen ngợi cho hai chàng thiếu niên này bởi ngoại hình đẹp trai, khí chất và dành nhiều lời chúc lành cho Kim Thư cùng các con.