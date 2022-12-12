‘Nàng thơ màn ảnh Việt’ Kim Thư: Từ ‘nhung lụa’ đến ‘đen tối’, nỗ lực vượt khó sau ly hôn, nuôi hai con với bàn tay trắng trưởng thành đầy ngưỡng mộ

Hậu trường 12/12/2022 17:35

Cuộc sống của ‘Nàng thơ màn ảnh Việt’ Kim Thư hiện tại chính là minh chứng mạnh mẽ nhất cho những quyết tâm vượt mọi khó khăn sau cuộc hôn nhân đầy biến động.

Kim Thư được biết đến là vợ cũ của ‘ông bầu’ Phước Sang, là 'ông trùm' nổi tiếng đầu những năm 2000. Cô cũng được biết đến là con lai trong một gia đình khá giả, mẹ cô là nữ ca sĩ nổi tiếng Trang Kim Yến.

Thời điểm trước, Kim Thư – Phước Sang từng là cặp vợ chồng đình đám của làng giải trí. Kim Thư từng được mệnh danh là 'Nàng thơ màn ảnh Việt', 'viên ngọc quý' hay 'Nữ hoàng phòng vé', thường xuyên được 'chọn mặt gửi vàng' cho các vai diễn đình đám trong các bộ phim ăn khách như: Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt (2005), Khi Đàn Ông Mang Bầu (2005), Đẻ Mướn (2006), Võ Lâm Truyền Kỳ (2007), Hello Cô Ba (2011)…

‘Nàng thơ màn ảnh Việt’ Kim Thư: Từ ‘nhung lụa’ đến ‘đen tối’, nỗ lực vượt khó sau ly hôn, nuôi hai con với bàn tay trắng trưởng thành đầy ngưỡng mộ - Ảnh 1
Kim Thư. Ảnh: Internet

Phước Sang từng sở hữu Sân khấu kịch Sài Gòn, Trung tâm giải trí Quốc Thanh, Hãng phim Phước Sang…. Hãng phim của ông từng được đánh giá là một trong những hãng phim tư nhân sở hữu nhiều bộ phim ăn khách nhất Việt Nam. Hai vợ chồng Kim Thư - Phước Sang có cuộc sống sung túc.

Tuy nhiên, cuối năm 2012, Phước Sang bị một doanh nhân bị tố quỵt nợ 2 tỷ đồng cùng 25.000 USD. Liên tiếp sau đó, những tin tức không hay liên quan đến tình hình tài chính dồn dập đến với Phước Sang.

‘Nàng thơ màn ảnh Việt’ Kim Thư: Từ ‘nhung lụa’ đến ‘đen tối’, nỗ lực vượt khó sau ly hôn, nuôi hai con với bàn tay trắng trưởng thành đầy ngưỡng mộ - Ảnh 2

 

‘Nàng thơ màn ảnh Việt’ Kim Thư: Từ ‘nhung lụa’ đến ‘đen tối’, nỗ lực vượt khó sau ly hôn, nuôi hai con với bàn tay trắng trưởng thành đầy ngưỡng mộ - Ảnh 3
Kim Thư làm nhiều việc buôn bán để có cuộc sống như bây giờ. Ảnh: Internet

Thời điểm gian nan nhất, Kim Thư gồng gánh đứng ra trả nợ cùng chồng, cô buông bỏ sự nghiệp nghệ thuật, lao vào kinh doanh để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống khiến nhiều người tiếc nuối. Sau đó thì hai vợ chồng tuyên bố ly hôn, cô ra đi với hai bàn tay trắng.  

Kim Thư tiếp tục một mình nuôi hai con, bươn chải kinh doanh. Cô không quay lại với làng giải trí mà làm nhiều nghề, trong đó có mở quán xôi buôn bán, tự chạy xe đi ship hàng cho khách.

Cô từng chia sẻ với Zing về giai đoạn "đen tối" nhất trong suốt cuộc đời của mình: “Đã có lúc tôi làm những công việc lao động chân tay mưu sinh như: bán xôi, trang trí lễ Tết cho công ty, pha cà phê, bưng bê không câu nệ việc gì để bước dần qua khó khăn. Bạn tin không, hơn 7 năm nay, tôi không sắm được một cái túi đẹp. Tôi cảm giác mình như cô gái chân phèn, mộc mạc. Nếu cứ sĩ diện, tôi lấy tiền đâu gửi về cho gia đình. Mục đích quan trọng của tôi là vượt qua khó khăn, bảo vệ gia đình.”

‘Nàng thơ màn ảnh Việt’ Kim Thư: Từ ‘nhung lụa’ đến ‘đen tối’, nỗ lực vượt khó sau ly hôn, nuôi hai con với bàn tay trắng trưởng thành đầy ngưỡng mộ - Ảnh 4
Kim Thư khởi nghiệp với kinh doanh. Ảnh: Internet

Cách đây vài năm, Kim Thư cũng từng lên tiếng khi bị những người tự xưng“chủ nợ” của Phước Sang tấn công, đe dọa tính mạng và chuyện kinh doanh.

Nữ diễn viên bức xúc viết trên trang cá nhân: "6 tháng trước, tôi bị tấn công tại nơi làm việc. Tôi đã câm nhịn vì nghĩ đến sức khoẻ của Phước Sang - cha của con tôi - như suốt 10 năm nay. Nhưng giờ thì không! Tôi nói lần cuối với các chủ nợ của Phước Sang: Thứ nhất, tôi và anh Lưu Phước Sang đã ly dị nhiều năm nay, không liên quan đến bất cứ công việc cũng như cuộc sống nợ nần của VỢ CHỒNG anh ấy; Thứ hai, tôi và hai con không dính líu gì đến cuộc đời người đó, nên hãy để mẹ con tôi đứng ngoài các cuộc truy sát, đòi nợ đe doạ tính mạng, việc làm ăn", nữ diễn viên chia sẻ.

‘Nàng thơ màn ảnh Việt’ Kim Thư: Từ ‘nhung lụa’ đến ‘đen tối’, nỗ lực vượt khó sau ly hôn, nuôi hai con với bàn tay trắng trưởng thành đầy ngưỡng mộ - Ảnh 5
Kim Thư mạnh mẽ vượt qua sóng gió cùng các con. Ảnh: Internet

Sau bao gian nan, giờ đây Kim Thư đang là bà chủ của một nhà hàng có tiếng ở TP.HCM. Hiện tại, thời gian của cô phần nhiều đều dành cho tâm huyết kinh doanh của mình. Bên cạnh công việc, Kim Thư hay tụ hội, đi chơi, ăn uống với bạn bè.

Cô cũng thường xuyên đăng tải các chuyến du lịch tại các nước Pháp, Thụy Sĩ... Trong nhiều loạt ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên ăn vận sang trọng cùng phụ kiện túi xách đắt đỏ từ các nhà mốt đình đám thế giới. Ở tuổi 44, cô vẫn mang nét đẹp mặn mà, tỏa sáng sau bao vất vả.

‘Nàng thơ màn ảnh Việt’ Kim Thư: Từ ‘nhung lụa’ đến ‘đen tối’, nỗ lực vượt khó sau ly hôn, nuôi hai con với bàn tay trắng trưởng thành đầy ngưỡng mộ - Ảnh 6
 

 

‘Nàng thơ màn ảnh Việt’ Kim Thư: Từ ‘nhung lụa’ đến ‘đen tối’, nỗ lực vượt khó sau ly hôn, nuôi hai con với bàn tay trắng trưởng thành đầy ngưỡng mộ - Ảnh 7
Kim Thư và hai con trai. Ảnh: Internet

"Nàng thơ màn ảnh Việt" ngày càng mặn mà và xinh đẹp rạng rỡ trở lại sau những thăng trầm. Kim Thư cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tích cực làm từ thiện giúp đỡ bà con khó khăn vì dịch bệnh. Có thể nói, sau bao thăng trầm thì giờ đây, Kim Thư đang dần tìm lại được sự bình yên trong cuộc sống bên các con và thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

Niềm an ủi lớn nhất của Kim Thư là hai cậu con trai cao lớn, đẹp trai như thiên thần. Để giữ cho con cuộc sống bình yên, Kim Thư ít để hình ảnh con xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, mới đây, trong sinh nhật 15 tuổi của cậu con trai lớn, nữ diễn viên đã chia sẻ khoảnh khắc này lên trang cá nhân của mình.

Cư dân mạng đã dành nhiều lời khen ngợi cho hai chàng thiếu niên này bởi ngoại hình đẹp trai, khí chất và dành nhiều lời chúc lành cho Kim Thư cùng các con. 

Tiết lộ về người đàn ông vừa cầu hôn Sam

Tiết lộ về người đàn ông vừa cầu hôn Sam

Mới đây trên trang cá nhân, Sam hạnh phúc khoe nhẫn kim cương trên trang cá nhân kèm chia sẻ: "Lời nguyền hoa cưới".

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Thư Phước Sang - Kim Thư con trai Kim Thư

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 1 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 1 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh