Xúc động trong ngày giỗ năm 2 của nghệ sĩ Chí Tài, bà xã Phương Loan để lộ câu nói xót xa: ‘Buồn nhưng không khóc’

Trên trang cá nhân của bà chủ Trung tâm Thúy Nga ở Mỹ vừa đăng đàn bức ảnh cố NS Chí Tài thời còn miệt mài lao động nghệ thuật. Dòng caption ngắn gọn: “Nhớ chú” khiến khán giả bùi ngùi, xúc động.

Có lẽ, với nhiều người yêu mến và theo dõi cố nghệ sĩ Chí Tài hẳn biết được rằng ngày 9/12 chính là ngày giỗ năm thứ 2 của anh. Cho đến thời điểm này, nhiều khán giả vẫn không tin người nghệ sĩ ấy đã mãi mãi ra đi. Nhiều đồng nghiệp và bạn bè thân hữu đã chia sẻ cảm xúc trong ngày nhớ về nam danh hài nổi tiếng.

Ở phần bình luận, khán giả vô tình nhìn thấy vợ cố NS Chí Tài là ca sĩ Phương Loan đã vào để lại chia sẻ đầy xót xa. “Chị bé Heo” nhẹ nhàng viết: “Buồn nhưng không khóc”. Có lẽ, bản thân cô trong ngày giỗ chồng hôm nay cũng bộn bề nhiều tâm trạng, nỗi nhớ chồng vẫn chưa nguôi. Tuy nhiên, vì biết cố NS Chí Tài luôn mong vợ sống an nhiên, vui vẻ nên ca sĩ Phương Loan đã cố gắng gượng, gạt bỏ nước mắt. Bình luận ngắn gọn của “chị bé Heo” cho thấy cô đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Bà xã cố NS Chí Tài buồn nhưng khẳng định sẽ không khóc trong ngày giỗ chồng nữa.

Hình ảnh nghệ sĩ Chí Tài khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Internet

Kể từ khi ông xã Chí Tài đột ngột qua đời vì bạo bệnh hồi năm 2020, ca sĩ Phương Loan hàng tuần vẫn đến nghĩa trang sửa sang phần mộ và thăm chồng. Thời gian đầu, cô rơi vào bế tắc, trạng thái bất ổn, thường xuyên khóc đêm. Tuy nhiên, càng về sau, “chị bé Heo” bắt đầu cân bằng được cảm xúc, cô lao vào công việc và tự động viên bản thân lạc quan sống vì cô biết ở nơi xa, ông xã Chí Tài luôn mong muốn vợ sống tích cực, vui vẻ suốt quãng đời còn lại.

Bà xã Chí Tài cho biết, trong những ngày đầu tiên, chị thường xuyên bị mất ngủ. Chỉ khi đồng nghiệp hỗ trợ, động viên và đưa thuốc an thần, Phương Loan mới có thể chợp mắt. Vì không thể nguôi ngoai được nỗi nhớ, Phương Loan phải mặc áo của chồng để dễ yên giấc hơn.

Phương Loan luôn đến nghĩa trang sửa sang phần mộ và thăm chồng hàng tuần. Ảnh: Internet

Vào ngày 9/12/2020, vbiz chấn động khi nghệ sĩ hài Chí Tài qua đời vì đột quỵ ở tuổi 62. Nghệ sĩ mau chóng được đưa đến bệnh viện cùng quận nhưng không qua khỏi.

Cũng vào thời điểm trên, do tình hình dịch bệnh, nghệ sĩ không được gặp lại bà xã - ca sĩ Phương Loan và anh rất nhớ chị. Anh mong dịch sớm được dập tắt để có thể trở lại sân khấu phục vụ khán giả. Nhiều năm qua, do công việc đi về trong nước và Mỹ, anh thường xuyên sống xa vợ. Gắn bó hơn 30 năm, tuy không có con, Chí Tài cho biết vợ chồng anh luôn yêu thương, tôn trọng công việc của nhau.

Bà xã cố NS Chí Tài cố gắng sống lạc quan vui vẻ vì biết chồng chỉ muốn cô hạnh phúc. Ảnh: Internet

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, bà xã của nghệ sĩ Chí Tài tâm sự: “Tuy bé Heo mất đi anh Tài nhưng tôi được sự yêu thương, mọi người gọi hỏi thăm tôi mỗi ngày. Tôi hạnh phúc khi được sự thương yêu của mọi người”.

Phương Loan và Chí Tài kết hôn vào năm 1987. Cả hai đã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và mặn nồng suốt 33 năm khiến không ít khán giả ngưỡng mộ.

Sau khi kết hôn, Phương Loan giải nghệ, chỉ tham gia biểu diễn ở ca đoàn nhà thờ và làm hậu phương vững chắc để chồng hoạt động nghệ thuật.

Nghệ sĩ Chí Tài, tên đầy đủ là Nguyễn Chí Tài, sinh năm 1958. Năm 1981, anh sang Mỹ định cư. Ban đầu, anh định đi học tiếng Anh, vi tính và ngừng hoạt động văn nghệ. Tuy nhiên, đam mê nghệ thuật giữ anh ở lại nghề ca hát. Bất chấp sự phản đối của gia đình, anh ghi danh đi học khóa dạy đàn và lớp nhạc jazz.

Được cha dành một khoản tiền hưu mua tặng dàn âm thanh điện tử, gồm trống đàn, nhạc cụ, Chí Tài lập nhóm nhạc "Chi Tai's Brothers", gồm các thành viên: Chí Thiện (keyboard), Quang Mỹ (bass), Phương Loan (ca sĩ chính), Kiều Linh (trumpet), Chí Thái (trống), Trịnh Nam Sơn (kèn, keyboard) và Chí Tài (guitar chính, hát nền). Nghệ sĩ còn mở studio làm hòa âm và thu âm cho nhiều ca sĩ nổi tiếng tại hải ngoại.

Về nước biểu diễn từ đầu những năm 2000, Chí Tài chiếm cảm tình khán giả bằng phong cách nhẹ nhàng, châm biếm nhưng không lên gân. Không chỉ nổi tiếng trên sân khấu hài với hàng trăm tiểu phẩm - liveshow, anh còn diễn xuất ở lĩnh vực cải lương - kịch: Nửa đời hương phấn, Tình yêu tướng cướp... Chí Tài cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh với hàng loạt phim truyền hình - điện ảnh: Công chúa teen và ngũ hổ tướng (2010), Lâu đài tình ái (vai ông Tiến, 2010), Trái đắng (vai ông Dẫu, 2010), Kỳ phùng địch thủ (vai ông Nghi, 2010), Những nàng công chúa nổi tiếng (vai ông Tín, 2010), Phố trọ Luxubu (ông Bu, 2014), Cưới chạy (vai ông Hai Mơ, 2014), Vết xước (ông Sù, 2017), phim điện ảnh Dạ cổ hoài lang (vai ông Năm Triều, 2017), Chuyện xóm tui (vai nghệ sĩ Chí Tài, 2020)...