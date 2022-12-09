Kể từ sự việc chồng cũ chặn đầu xe vào cuối tháng 11/2022, Diệp Lâm Anh vẫn chưa có cơ hội ngồi lại nói chuyện rõ ràng, giải quyết khúc mắc giữa hai bên. Thậm chí, từ ngày đưa ra quyết định ly hôn, Diệp Lâm Anh cùng với hai con dọn ra ngoài sống đến nay cũng vậy. Diệp Lâm Anh từng nhắn tin muốn trao đổi với Nghiêm Đức nhưng anh không hồi âm.

Sau gần một tuần bình tĩnh, mới đây Diệp Lâm Anh đã có những chia sẻ về dự định tiếp theo của mình trong cuộc đấu tranh giành quyền nuôi con với chồng cũ Nghiêm Đức.

"Tôi thấy việc cha mẹ phải ly hôn đã là thiệt thòi cho các con rồi. Các con đã mất đi một gia đình, thì việc hai con bị chia cách nhau lại tiếp tục là một điều thiệt thòi nữa. Ở đây mình hãy đặt quyền lợi của các con lên trên hết tất cả sự ích kỷ của bản thân.

Đương nhiên, là một người mẹ, tôi không bao giờ có thể rời xa con mình, chia cắt tình mẫu tử chẳng phải rất đáng thương hay sao... Tôi sẽ kháng cáo và đưa ra thêm những lý do này để tòa án xem xét lại về quyền lợi của những đứa trẻ".

Diệp Lâm Anh cho biết, hiện tại chồng cũ đã đón con trai Bboy về nhà nội. Tuy nhiên, từ ngày đón bé về, Nghiêm Đức lại không cho con tới trường học. Diệp Lâm Anh cảm thấy đây là điều vô cùng bất ổn, bởi hiện tại bé Bboy đang quen với môi trường học tập này.

Diệp Lâm Anh và chồng ra tòa 2/12. Ảnh: Internet

Trước khi có phiên tòa sơ thẩm ly hôn vào ngày 2/12 vừa qua, Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức đã trải qua ba lần hòa giải về phân chia tài sản, quyền nuôi con nhưng không thành công. Đơn ly hôn của hai người được Tòa án nhân dân Quận 1 thụ lý vào tháng 8/2022 nhưng thực chất Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức đã ly thân từ tháng 1/2022, nữ diễn viên cùng hai con dọn ra ngoài sống riêng.

Hôm ngày 2/12 vừa qua, Diệp Lâm Anh và ông xã Đức Phạm đã có mặt tại tòa án để hoàn thành thủ tục ly hôn đúng với pháp lý. Tại đây, Diệp Lâm Anh mất quyền nuôi con trai về tay chồng, phần cô chỉ được chăm sóc cô con gái Boorin . Kết quả này khiến người đẹp gần như suy sụp khi bước ra khỏi tòa, bởi lẽ, mong ước của Diệp Lâm Anh là được quyền nuôi cả 2 con để chúng không bị chia cắt tình cảm chị em.

Diệp Lâm Anh chính thức mất quyền nuôi con trai. Ảnh: Internet

Chiều ngày 24/11/2022, Diệp Lâm Anh mở livestream trên trang cá nhân. Cô vừa khóc, vừa kêu gọi mọi người giúp đỡ mình. Lâm Anh cho biết bản thân đang lo sợ khi chồng cũ là thiếu gia Nghiêm Đức đứng liên tục đứng ở đầu xe ô tô, đòi cô phải cho anh đón con về. Ánh mắt giận dữ của chồng khiến Diệp Lâm Anh và con gái sợ hãi.

Cụ thể, trong livestream, Diệp Lâm Anh hốt hoảng chia sẻ: “Bây giờ, mình đang cảm thấy rất là sợ. Mình đến trường đón con đi học về. Anh đến không cho con về, xong còn kêu là kêu công an đến bắt mình. Mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh qua trường đón B.Boy về rồi”.

Phản ứng của chồng thiếu gia khiến con gái Diệp Lâm Anh sợ hãi. Ảnh: Internet

“Anh ấy có vẻ không bình thường. Lúc tôi bế con từ trong trường ra, anh giật lấy rất cương quyết. Tôi cũng cương quyết giữ con lại. Hành động của anh là sự thiếu tôn trọng với tôi – người mẹ đã sinh ra và một mình nuôi nấng hai con một năm qua. Con tôi đang hoảng loạn trên xe. Bình thường tụi nhỏ sẽ ăn cơm lúc 17h45 nên sẽ phải về nhà để tắm rửa. Nhưng anh không cho xe di chuyển, không cho tôi đưa con về. Anh không hề suy nghĩ đến con mà chỉ hành động theo sự ích kỷ của mình”, cô nói.

Diệp Lâm Anh cho biết cô cố gắng giữ thiện chí và hình ảnh đẹp với thiếu gia Đức Phạm, tuy nhiên anh không hề hợp tác hay lịch sự với cô. Thậm chí, cô cho rằng người cũ không hề có trách nhiệm với hai con. Cựu người mẫu tiếp tục: “Tại sao phải ép đủ thứ, sao không ngồi xuống nói chuyện cùng nhau, công ty cũng phải chuyển đi, rồi còn muốn cái gì nữa. Có lo cho 3 mẹ con không, có chu cấp 1 đồng nào cho con không mà cứ cái gì cũng đòi.

Mình đã tử tế đưa con về cuối tuần nhưng mà thời gian gần đây, cứ tạm hoãn tòa liên tục nên mình không muốn đưa hai con về nữa. Mình chưa từng nói xấu trên MXH. Nhưng tung tin mình đòi 100 tỷ đồng, có đòi được tỷ nào đâu. Trong một năm qua, mình muốn mình luôn là người tích cực, cố gắng vì công ty, nhân viên. Nhưng mà lúc nào cũng bị cho rằng mình đang đi chơi, nếu mà đi chơi thì có thể lo cho con được không, lo cho cả gia đình được không. Gánh nặng đó ai hiểu?”.

Trước đây, vợ chồng Diệp Lâm Anh nhiều lần hòa giải tranh chấp về con chung và tài sản. Tuy nhiên, cả hai vẫn có nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết. Đáng nói, Diệp Lâm Anh còn tiết lộ chuyện tình của cô tan vỡ một phần là do sự xuất hiện của “tiểu tam”.

Đến thời điểm hiện tại, Diệp Lâm Anh luon muốn được chăm sóc con trai và con gái. Cô cho rằng các con đều còn quá nhỏ nên việc để chúng bị chia cắt là hành động “không mang tính chất nhân đạo”. Ngoài ra, cô khẳng định mình sẽ đấu tranh bằng mọi giá để không rời xa các con nhưng kết quả sau phiên tòa đã khiến cô thất vọng.