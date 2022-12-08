Quên hình ảnh 'quỳ gối' tại tòa đi, Trang Nemo khoe tóc mới tân trang tại quê nhà: Chỉ tốn 70k đẹp không ngờ

Mới nhất, hot girl bán hàng online khoe khoảnh khắc đi làm tóc tại một tiệm truyền thống ở quê nhà Bến Tre. Bà mẹ một con về đây để thực hiện các công việc thiện nguyện.

Trong khi chờ đợi phán quyết cuối cùng của Tòa án về tội "Gây rối trật tự công cộng", thời gian gần đây, Trang Nemo (tên thật Nguyễn Xuân Hương Trang) rất tích cực đi làm từ thiện. Thời gian còn lại, cô liên tục livestream bán hàng. Được biết, cô đang có chuyến từ thiện tại quê nhà Bến Tre. Tại đây, cô tranh thủ làm đẹp .

Người trong cuộc cũng tiết lộ, dù những cơ sở làm tóc hiện tại có đầy đủ máy móc hiện đại nhưng cô vẫn "ưng" các cửa tiệm lâu đời. Bởi họ có kĩ thuật sấy tóc rất tốt để níu chân của khách.

Từ clip đăng tải có thể thấy sau 1 tiếng chờ đợi, 9X có được diện mạo mới, chi phí cho lần làm tóc này chỉ mất có 70k. Nghe tới đây nhiều netizen giật mình không nghĩ rằng giá cho 1 mái tóc làm xoăn dáng layer lại rẻ như vậy.

Chi phí làm đẹp giá cả phải chăng nhưng thành quả hết sức ưng ý. Ảnh: Internet

Chứng kiến diện mạo mới của người đẹp, nhiều netizen để lại bình luận cho rằng khá ngạc nhiên trước kết quả mái tóc khá ổn áp của Trang Nemo dù mức giá cực rẻ. Nhiều netizen để lại bình luận dưới bài đăng rằng nhìn kiểu tóc mới này của Trang Nemo:

- Nhìn đẹp hơn hẳn, chắc do bà Trang bả cũng đẹp sẵn rồi

- Này chắc uốn giả rồi sấy tóc thôi nên mới có giá 70.000 đồng

- Tui cũng thường đến tiệm này làm tóc nè, cô chú chủ tiệm dễ thương lắm

Trước đó, những lùm xùm trong vụ kiện tụng của nữ hotgirl gây chú ý. Những câu chuyện xoay quanh Trang Nemo khiến dân mạng bàn tán không dứt. Trong đó, những hình ảnh về outfit, cách makeup hay kiểu tóc… ngoại hình khi ‘hầu tòa’ được đánh giá khá cao. Ngoài ra, những hành động quỳ gối cầu xin chị Khanh và ăn năn trước những hành động sai trái khiến nhiều người theo dõi không khỏi bật cười.

Trang Nemo. Ảnh: Internet

Tại phiên sơ thẩm, đại diện VKSND quận 1, TP HCM, cho rằng hành vi của các bị cáo đã làm mất trật tự, an ninh xã hội, cần có bản án nghiêm nhằm răn đe.

Tuy nhiên, các bị cáo Trang, Quy, Khương chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu. Riêng bị cáo Trang đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trang Nemo bật khóc khi livestream. Ảnh: Internet

Từ đó, công tố viên đề nghị HĐXX phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương mức án 6-12 tháng tù. VKS đề nghị phạt bị cáo Phan Hoàng Nam mức án 12-18 tháng tù, bị cáo Nguyễn Phước Tuấn 9-15 tháng tù.

Tại phiên tòa chiều 22/11, TAND quận 1 (TP.HCM) quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến bị cáo Trang Nemo và 4 bị cáo đồng phạm. Trước khi ra về, Trang Nemo tiến đến ôm, xin lỗi người bị hại trong vụ án.