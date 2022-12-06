Từng được hai đơn vị mời quảng cáo cát-sê rất cao, Hoài Linh vẫn từ chối vì lí do này

Ông Cao Dương - Giám đốc sản xuất chương trình chia sẻ trên Báo VietNamNet cho hay, “Tôi đặc biệt yêu quý và kính trọng nghệ sĩ Hoài Linh. Nhớ lại những năm đầu làm chương trình, thực sự rất khó khăn" nhưng anh vẫn tham gia.

Từ năm 2009, khi mời tham gia chương trình về âm nhạc và hài kịch dịp Tết đến Xuân về, Hoài Linh đã đồng ý ngay dù không có thông báo chính thức nào về cát-sê. Suốt những năm tháng làm chương trình rất khó khăn, Hoài Linh luôn gắn bó và diễn hết mình trong chương trình đến mức nhà sản xuất phải ngạc nhiên.

Nghe vậy, tôi rất hoang mang, một ngôi sao lớn như thế lại có cách làm việc về cát-sê như vậy, trong khi nhiều nghệ sĩ khác phải nhận cát-sê xong mới diễn. Tôi lo sợ anh Linh bùng sô, xin bay vào TP.HCM để ký hợp đồng cho chắc thì anh Linh bảo: Chú mà vào thì anh không diễn nữa.

Vào năm 2009, anh Linh mới về nước, gửi kịch bản, anh nhận lời ngay. Tuy nhiên, khi nói tới cát-sê, anh Linh bảo: “Chú xin được tài trợ nhiều thì trả anh nhiều, xin được ít thì trả anh ít”.

Nhưng kỳ thực, tôi nhờ ca sĩ Hồ Quang 8 – người rất thân với anh Linh “nhắn nhủ, nhắc nhở” anh nhớ diễn cho tôi. Anh Hồ Quang 8 cũng nói là yên tâm, anh Linh bảo diễn là diễn. Đến ngày diễn, nhìn thấy anh Linh tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đêm diễn xong xuôi, tôi mang tiền cát-sê trả anh Linh. Anh rút lại 50 triệu đưa cho tôi. Anh nói: "Anh nhận đủ rồi và số tiền này gửi lại cho tôi để tái đầu tư cho năm sau."

Cách làm việc của NSUT Hoài Linh khiến nhà sản xuất mừng mừng tủi tủi và thầm cảm ơn vì có sự góp mặt của ông trong suốt thời gian hơn 1 thập kỉ diễn ra chương trình. Ông Cao Dương tiết lộ thêm “nó như duyên trời định”, thậm chí, sau đó có hai đơn vị mời Hoài Linh quảng cáo với cát-sê rất lớn nhưng Hoài Linh vẫn từ chối.

Hoài Linh tham gia show có sự góp mặt của những người con của ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: Internet

Trong một show diễn mới đây khi trở về Việt Nam mới đây, Hoài Linh tham gia một show diễn nhân văn, anh tiết lộ một phần vì thiện nguyện, một phần mong muốn gặp các con nuôi, của cố nghệ sĩ Phi Nhung, bạn đồng nghiệp thân thiết của mình. "Một trong những điều tôi nhận lời là gặp hậu duệ của người em tôi hay la nhất. Tôi thấy các cháu trưởng thành làm việc rất nghiêm túc, có tình cảm với Phi Nhung. Tôi hi vọng các cháu sẽ phát triển con đường sự nghiệp như ước muốn của các cháu và mong ước của Phi Nhung”, Hoài Linh tiết lộ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của mẹ ruột ở dưới hàng ghế khán giả khiến Hoài Linh xúc động.

Trước đó, ban tổ chức thừa nhận sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh tại chương trình gây ra nhiều tranh cãi vì nam danh hài từng vướng ồn ào về từ thiện, kêu gọi ủng hộ người dân miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2020.

Tại buổi công bố chương trình, ông Phan Trường Duy, trưởng ban tổ chức thừa nhận có nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận về việc ban tổ chức mời Hoài Linh tham gia biểu diễn. Song đa số các thành viên trong ban tổ chức đều mong muốn sự góp mặt của nam danh hài vì ý nghĩa nhân văn của đêm nhạc và tin tưởng vào pháp luật.

"Cơ quan chức năng đã có kết luận về việc từ thiện của Hoài Linh. Đúng hay sai mọi thứ đã rõ. Hiện Hoài Linh đang trong sạch và chúng tôi tin tưởng vào pháp luật. Đây là chương trình hỗ trợ các bé có hoàn cảnh khó khăn nên nghệ sĩ nào đồng hành chúng tôi đều tôn quý. Thu chi trong đêm nhạc đều rõ ràng, minh bạch”, ông Trường Duy nói.