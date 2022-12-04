Misoa Kim Anh tên thật là Trần Thị Kim Anh (SN 3/12/1991),đến từ TP. HCM. Ngoài được biết đến là hot girl nổi tiếng trên mạng khi sở hữu nụ cười tươi tắn và gương mặt dễ thương, cô nàng còn là người khá "đa di năng".

Vào trưa ngày 4/12, trên các diễn đàn lớn đều đồng loạt đưa thông tin MC Misoa bị bạn trai "tác động vật lý" trong ngày sinh nhật do phát hiện người này có nhắn tin với một cô gái và bị yêu cầu giải thích. Ngay lập tức câu chuyện này đã nhận được sự săn đón mạnh mẽ từ giới truyền thông và đông đảo khán giả. Cư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ với hành động của người bạn trai dành cho cô. Đồng thời một số người hy vọng nữ MC sớm ổn định tinh thần sau khi bị bạo hành.

Misoa sinh ra trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, thế nhưng vì đam mê cô nàng đã quyết tâm học hỏi, rèn luyện các kĩ năng cho bản thân.

Được biết cô từng đạt giải thưởng cao trong một cuộc thi tìm kiếm MC. Ngoài ra, gái xinh còn thử sức bản thân trong vai trò diễn viên, người mẫu ảnh.

Nữ MC bị bạn trai hành hung dã man. Ảnh: Internet

"Khoảng năm lớp 10 là mình bắt đầu đi làm. Đến năm lớp 12, Misoa đã tự chủ tài chính và từ đó tới giờ, Misoa sống bằng chính thu nhập của bản thân", cô chia sẻ về con đường lập nghiệp.

Tên tuổi của cô nàng gây chú ý nhiều hơn khi tham gia chương trình hẹn hò cực hút giới trẻ cách đây 4 năm mang tên Vì Yêu Mà Đến.

Misoa được giới trẻ biết đến. Ảnh: Internet

Tại đây, cô từng được rất nhiều chàng trai tỏ tình và bản thân Misoa cũng tỏ tình với rất nhiều chàng trai nhưng tất cả đều không có kết viên mãn.

“Ai cần mình thì họ sẽ tìm đến và ở lại, còn nếu không thì thôi. Tuy nhiên, kể cả khi có tình cảm thì cũng phải xác định nghiêm túc xem sẽ đi đến đâu? Có thực sự phù hợp với mình hay không?”, quan điểm về tình yêu của gái đẹp.

Misoa nổi tiếng trong một chương trình truyền hình. Ảnh: Internet

Mẫu bạn trai lý tưởng của Misoa là anh chàng cao, vai rộng, vui vẻ, có chất riêng và phải trưởng thành, chững chạc.

Rời chương trình hẹn hò có tiếng, Misoa cũng hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm riêng.

Trong công việc, cô hiện đang hoạt động mạnh trong lĩnh vực MC và mẫu ảnh. Ngoài ra, trên Facebook cá nhân và kênh Youtube riêng, gái xinh cũng thường xuyên chia sẻ cho hội chị em các bí quyết làm đẹp.

Mỗi sản phẩm do Misoa đăng tải đều thu về lượng tương tác tốt.

Nữ MC mong muốn sự việc không đi quá xa. Ảnh: Internet

Sau khi vụ việc bạn trai hành hung xảy ra, nữ MC Misoa mong muốn mọi chuyện không đi xa hơn và muốn sớm khép lại sự việc vừa qua.

Đầu tiên người đẹp khẳng định đã yêu cầu mọi người không chia sẻ thông tin này ra ngoài: "Xin chào cả nhà, mình là Misoa đây. Đầu tiên cho Misoa gửi lời cám ơn các anh chị em bạn bè, các bạn fans, người theo dõi đã quan tâm, hỏi thăm đến mình. Hiện tại sức khoẻ mình ổn và mình thật sự đang rất đau lòng về sự việc này. Mình xin đính chính lại một số thông tin như sau: sự việc không may này xảy ra vào tối qua, mình cũng đã trình báo với công an và đến bệnh viện kiểm tra. Mình chọn cách giải quyết theo đúng quy trình pháp luật và hoàn toàn không muốn mang sự việc này lên truyền thông, báo chí. Tất cả những hình ảnh và nội dung như báo chí đã đăng mình không hề tự soạn thảo để đăng trên bất kỳ nền tảng mạng xã họi nào rồi xoá mà mình chỉ thông báo sự việc đêm qua qua tin nhắn riêng cho những người anh chị em rất thân thiết, quản lý, một số khách hàng đang làm việc cùng mình để họ nắm thông tin, tình trạng sức khoẻ, sắp xếp lịch trình mới".

Misoa cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cô. Ảnh: Internet

Nữ MC chia sẻ đây là chuyện rất buồn với cô và gia đình. Ngoài ra Misoa thật sự không muốn truyền thông, báo chí lan toả những thông tin và hình ảnh trên: "Và mình hoàn toàn không muốn bôi bác hay hạ bệ bất kỳ ai. Ai làm sai mình đã trình báo với cơ quan công an để xử lý. Một lần nữa cho Misoa được cám ơn tình cảm và sự quan tâm của tất cả mọi người. Sự việc này sẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến rất nhiều người, nhiều phía và đặc biệt là gia đình của Misoa. Misoa mong các đơn vị báo chí, các trang page sẽ không đăng tải thêm bất kỳ thông tin, hình ảnh nào khi không phải được đưa ra từ chính Misoa. Em xin cám ơn các anh chị báo chí đã quan tâm đến em nhưng em muốn sự việc dừng lại ở đây và không đi quá xa nữa vì thật sự em không muốn làm tổn thương và ảnh hưởng đến bất cứ ai! Cám ơn tất cả mọi người rất nhiều".