Diệp Lâm Anh mất quyền nuôi con trai, Elly Trần bật khóc, ngậm ngùi hoàn cảnh của đồng nghiệp

Vào ngày 2/12, phiên tòa sơ thẩm xét xử việc ly hôn và giành quyền nuôi con của Diệp Lâm Anh và chồng diễn ra, nữ diễn viên đã nghẹn ngào bật khóc khi kết quả phán quyết không được nuôi con trai.

Elly Trần cho biết cô hiểu cảm giác đau đớn tột cùng của đồng nghiệp. Cả hai người mẹ nổi tiếng dường như có khá nhiều điểm chung trong đời sống hôn nhân hiện tại. Elly Trần tâm sự, khi nghe tin về đồng nghiệp, cô không thể kìm được nước mắt tuôn chảy. Nữ diễn viên hiểu Diệp Lâm Anh đau đớn thế nào khi phải giao con cho nhà chồng. Cô cho rằng, phụ nữ thà chịu nhiều hắt hủi, cay đắng vẫn hơn là phải xa cách những đứa con của mình. Đó là những nỗi đau mà bất kì người mẹ nào cũng phải chạnh lòng.

Diệp Lâm Anh đến tòa chiều 2/12. Ảnh: Internet "Nghe tin về Diệp Lâm Anh, mình đã khóc không kiềm lại được. Mình hoàn toàn hiểu bạn ấy đang đau đớn tột cùng như thế nào khi phải giao con cho nhà chồng. Thương bé trai nhớ mẹ, nhớ chị. Thương 2 đứa trẻ sinh ra đã có nhau giờ phải chia lìa. Cú sốc này đối với tuổi thơ trẻ con là vết thương không thể nào chữa lành. Phụ nữ dù có bị hắt hủi, cay đắng đến đâu vẫn hơn phải xa cách đứa con mình thai nghén 9 tháng 10 ngày.

Thương cho đứa trẻ lúc ốm đau không có mẹ, rúc vào lòng để mẹ xoa lưng dỗ dành. Tủi thân biết bao nhiêu, nỗi đau thống thiết này ai thấu", Elly Trần giãi bày. Elly Trần đau xót khi nghe tin tòa tuyên bố quyền nuôi con của Diệp Lâm Anh. Ảnh: Internet Chia sẻ trên Thanh Niên, Elly Trần là người chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để lui về vun vén tổ ấm nhỏ, khi hôn nhân gặp trục trặc, Elly Trần tuyệt vọng đến mức có ý định kết liễu cuộc đời. Người đẹp tâm sự chính các con là động lực để cô vực dậy tinh thần, tiếp tục với cuộc sống. Trong khi đó, Diệp Lâm Anh từng chia sẻ về góc khuất hôn nhân, người từng yêu và có màn cầu hôn lãng mạn với cô sau 2 năm kết hôn đã ngoại tình ngay trong thời điểm cô mang thai con thứ hai. Cô hoàn toàn không muốn việc chia cắt con diễn ra, việc phân chia tài sản hoàn toàn để pháp luật xử lý. Diệp Lâm Anh và Đức Phạm trong phiên toàn sơ thẩm. Ảnh: Internet Trước đó, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm trải qua nhiều buổi hòa giải nhưng không đi đến thoả thuận chung vì mâu thuẫn trong việc phân chia quyền nuôi con. Trong khi Đức Phạm muốn nuôi con gái lớn, Diệp Lâm Anh muốn được chăm sóc cả hai bé để các con không bị chia cắt, thiếu thốn tình cảm. Song theo phán quyết của tòa án chiều 2/12, Diệp Lâm Anh nuôi con gái lớn, Đức Phạm nuôi con trai. Nhận kết quả, cựu mẫu suy sụp, thất vọng. Những phán quyết của tòa án cũng nhận về nhiều ý kiến xoay quanh, nhiều người bày tỏ nỗi niềm với người mẹ đứt ruột sinh con nhưng ngậm ngùi vì cả hai phải chia cách khi còn quá nhỏ.

Vợ cũ Bằng Kiều đăng ảnh đầy xúc động sau ly hôn chứng minh 'ly dị chồng chứ không ly dị gia đình của chồng' Mặc dù đã ‘đường ai nấy đi’ nhưng Trizzie Phương Trinh luôn chia sẻ những tình cảm ấm áp, đặc biệt cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên gia đình chồng cũ.

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