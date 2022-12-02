Vợ cũ Bằng Kiều đăng ảnh đầy xúc động sau ly hôn chứng minh 'ly dị chồng chứ không ly dị gia đình của chồng'

Mới đây, cô có dòng chia sẻ đầy xúc động với loạt ảnh thân tình cho thấy dù đã ly hôn nhưng Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn giữ mối quan hệ tốt, cùng nhau nuôi dạy các con chu đáo, thậm chí, cả hai còn liên tục tương tác cùng gia đình hai bên.

Cô lí giải thêm rằng: "Cảm ơn Ngọc Anh (cháu của Bằng Kiều) mỗi lần qua Mỹ đều đến thăm cô và lì xì cho các em. Bao nhiêu năm nay 2 cô cháu vẫn vậy, lúc còn là dâu trong gia đình cho đến lúc bước ra, mình vẫn luôn được cô cháu này đối xử hết lòng và quý mến như người trong nhà. Mẹ chồng cũ thì xem như con gái, các chị chồng, anh chồng vẫn quan tâm, liên lạc để hỏi thăm như chưa hề có cuộc chia ly. Nhiều khi ly hôn lại là cách hay nhất để chúng ta giữ tình cảm êm đẹp cho cả đôi bên".

Gia đình Bằng Kiều và vợ cũ luôn có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: Internet

Loạt ảnh tụ họp với các thành viên trong nhà Bằng Kiều đầy ấm áp, mẹ của Bằng Kiều còn có nhiều biểu hiện yêu thương dành cho con dâu cũ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Sau 2 năm hẹn hò, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh kết hôn vào tháng 9/2002, hôn lễ được tổ chức cả ở Mỹ và Việt Nam. 3 cậu con trai lần lượt ra đời cho thấy cuộc hôn nhân của cặp đôi rất viên mãn.

Tuy nhiên đến tháng 10/2013, sau 10 năm chung sống, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh công bố ly hôn, cả 3 cậu con trai đều do Trizzie Phương Trinh nuôi dưỡng. Điều đặc biệt là tuy đã "đường ai nấy đi" nhưng mối quan hệ giữa Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh lại rất thân thiết.

Gia đình Bằng Kiều và vợ cũ thường xuyên đi ăn. Ảnh: Internet

Cặp đôi dành sự trân trọng cho nhau, không hề lên tiếng chê trách hay "bóc mẽ" đối phương. Thậm chí, cặp đôi còn thường xuyên gặp gỡ, thoải mái tham gia các sự kiện cùng nhau.

Khi các con cần tới sự góp mặt của cả bố lẫn mẹ, cặp đôi không ngần ngại "tái hợp" và còn giữ thái độ rất hòa thuận, tôn trọng nhau. Về phía mình, Bằng Kiều luôn thực hiện đúng nghĩa vụ của người cha, hỗ trợ vợ về tài chính trong việc chăm sóc con cái.

Trước đó, Bằng Kiều cũng khẳng định giữa anh và vợ cũ không có chuyện "quay lại" mà sẽ là những người bạn lâu dài.

"Tôi và Trizzie Phương Trinh như những người bạn đúng nghĩa, có thể chia sẻ, nói chuyện rất vô tư vì sợi dây kết nối là 3 đứa con. Quan niệm về cuộc sống của tôi và Trinh cũng giống nhau đó là ưu tiên hàng đầu là con. Những gì bất lợi cho con, chúng tôi đều cố gắng gạt sang bên.

Cả hai không chỉ giữ mối quan hệ giao hảo mà còn chung tay chăm sóc cho ba con trai chung. Ảnh: Internet

Khi được hỏi liệu có bao giờ yếu lòng để trở về không, vợ cũ Bằng Kiều nói thẳng: "Nhiều người nói muốn tôi và Bằng Kiều quay lại sum họp vì thấy 3 đứa con ngoan ngoãn, tôi và chồng cũ cũng rất thân thiện với nhau. Nhưng tôi nghĩ, sống như này vui hơn, tốt hơn. Bởi khi là vợ chồng, người này có quyền hạn, yêu cầu với người kia… lại trở lại những vấn đề cũ ngày xưa". Nữ ca sĩ nói: "Tôi và Bằng Kiều đều thấy quyết định ly dị nhau là quyết định đúng. Bằng Kiều từng trả lời phỏng vấn rằng: tôi là người mẹ tốt nhưng không phải người vợ vui.

Về phía nghệ sĩ chèo Lưu Nga, mẹ Bằng Kiều cũng dành nhiều khen ngợi con dâu trong clip cựu người mẫu Đức Tiến mới chia sẻ: "Tôi cảm ơn Trizzie Phương Trinh là mẹ của 3 cháu tôi. Từ trước đến giờ, tôi vẫn coi Trizzie là con, không là con dâu thì là con gái. Tôi rất thương Trizzie, thương lắm, cùng đàn bà với nhau mà. Tôi xót cho Trizzie lắm.