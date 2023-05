Tin vui liên tiếp đến với showbiz Việt: Á hậu Ngô Trà My sinh con thứ 2, khoe hình ảnh em bé bụ bẫm, đáng yêu

Theo Báo Công Lý mới đây, Á hậu Ngô Trà My đã thông báo việc sinh con thứ hai. Nàng hậu cũng đăng ảnh con mới sinh bụ bẫm, đáng yêu: "Hổ con says Hello to the world". Nhiều bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến Ngô Trà My và gia đình.

Á hậu Ngô Trà My. Ảnh: Internet

Vào tháng 9/2022, Ngô Trà My bất ngờ khoe bụng bầu lần hai đang ở tháng thứ 8. Trà My cho biết ở tháng thứ 8, cô tăng 10 kg so với thời điểm trước khi mang bầu. Á hậu từng nghĩ lần hai mang thai sẽ không tăng cân nhiều vì có kinh nghiệm ăn uống từ lần một nhưng thực tế, cô gần như quên sạch những bài học của lần đầu cách đây 6 năm và vẫn tăng ngoài tầm kiểm soát.