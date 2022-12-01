Tin vui liên tiếp đến với showbiz Việt: Á hậu Ngô Trà My sinh con thứ 2, khoe hình ảnh em bé bụ bẫm, đáng yêu

Vào tháng 9/2022, Ngô Trà My bất ngờ khoe bụng bầu lần hai đang ở tháng thứ 8. Trà My cho biết ở tháng thứ 8, cô tăng 10 kg so với thời điểm trước khi mang bầu. Á hậu từng nghĩ lần hai mang thai sẽ không tăng cân nhiều vì có kinh nghiệm ăn uống từ lần một nhưng thực tế, cô gần như quên sạch những bài học của lần đầu cách đây 6 năm và vẫn tăng ngoài tầm kiểm soát.

Theo Báo Công Lý mới đây, Á hậu Ngô Trà My đã thông báo việc sinh con thứ hai. Nàng hậu cũng đăng ảnh con mới sinh bụ bẫm, đáng yêu: "Hổ con says Hello to the world". Nhiều bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến Ngô Trà My và gia đình.

Chia sẻ trên VnExpress, những tháng đầu của thai kỳ, cô bị nghén nhưng không quá nghiêm trọng. Sự quan tâm chăm sóc hết mực của ông xã giúp cô cảm thấy phấn chấn, dễ dàng vượt qua cảm giác mệt mỏi khi mang thai.

Ngô Trà My sinh năm 1992 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp Đại học Thăng Long. Trà My đoạt danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và được chọn làm đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2016. Tuy nhiên, vì kế hoạch lên xe hoa, cô quyết định bỏ thi.

Hai chị em nhà Á hậu và chồng. Ảnh: Internet

Từ khi kết hôn với doanh nhân Lê Hoàn, Ngô Trà My gần như không hoạt động showbiz để vun vén cho tổ ấm. Đến khi con gái đi học mẫu giáo, cô mới thỉnh thoảng cùng em gái - á hậu Ngô Thanh Thanh Tú - xuất hiện tại một số sự kiện của bạn bè thân thiết. Nàng hậu có cuộc sống giàu có, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cô cho hay ông xã luôn bận rộn trong công việc nhưng gia đình đã thống nhất luôn dành bữa tối cho nhau, luôn đầy đủ thành viên trong gia đình. "Một điều mình yêu quý ở chồng là dù bận rộn nhưng lúc nào anh cũng đặt gia đình lên trên hết, dành thời gian cho mình và con, điều đó làm cho mình có niềm tin ở anh rất nhiều", Trà My chia sẻ trên Vietnamnet.

Á hậu Ngô Trà My và Ngô Thanh Thanh Tú là hai chị em sở hữu nhiều điểm tương đồng về ngoại hình cũng như cuộc sống giàu có, bình yên.

Đáng nói, hai chị em Trà My - Thanh Tú dù tính cách khác biệt nhưng đều lựa chọn cuộc sống kín tiếng sau khi đoạt giải. Đặc biệt, cả hai đều sở hữu nhan sắc sang chảnh không thua kém thời son rỗi sau khi kết hôn.