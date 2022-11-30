Chồng giữ con trai út ở bên, Diệp Lâm Anh đau xót: ‘Trường hợp xấu nhất, tôi sẽ giành quyền nuôi con đến cùng’

Thời gian qua, vụ tranh chấp ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức gây sự chú ý. Hôm 24/11, nữ diễn viên bất ngờ livestream, không khỏi nghẹn ngào bật khóc vì bị chồng chặn xe khi cô đến đón con gái tại trường học.

Chia sẻ trên Báo Dân Trí, Diệp Lâm Anh cho biết cô đang tập trung cho phiên sơ thẩm xử vụ tranh chấp ly hôn với mong muốn lớn nhất là giành quyền nuôi 2 con nhỏ.

Diệp Lâm Anh chia sẻ thêm: "Trong tuần này, phiên tòa sơ thẩm vụ ly hôn của chúng tôi sẽ diễn ra. Tôi mong muốn hòa giải, thương lượng ly hôn trong hòa bình. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ đấu tranh đến cùng để giành quyền nuôi con".

Sau vụ việc tranh cãi tại trường học của con gái, cô đã đến công an phường viết bản tường trình về sự việc. Cô cho hay, hiện tại bé gái ở cùng mẹ còn bé trai ở cùng bố, “những ngày qua, tôi không nói chuyện trực tiếp với chồng, mà hỏi thăm tình hình con trai qua vú nuôi".

Gần 1 năm qua, Diệp Lâm Anh thuê nhà ở riêng, nỗ lực làm việc, trở lại làng giải trí để có thu nhập nuôi 2 con. Nữ diễn viên tâm sự đây là giai đoạn khó khăn về tinh thần. Tuy nhiên, cô xác định mình phải mạnh mẽ vượt qua để làm điều tốt nhất cho con.

Diệp Lâm Anh bị chồng chặn xe trước đó. Ảnh: Internet

"Công việc kinh doanh của tôi gặp một số trục trặc sau khi ly hôn. Nhưng tôi làm nhiều việc khác để có kinh tế, chi trả tiền thuê nhà, tiền học cho con. Tôi cũng sẽ cố gắng chứng minh thu nhập để có quyền nuôi con", nữ diễn viên tâm sự.

Diệp Lâm Anh cho biết sau sóng gió hôn nhân, cô không giữ những thù hận, tiêu cực mà luôn mong muốn điều tốt đẹp. Cô hiểu ông bà cũng thương cháu nên muốn đón cháu về. Nhưng tôi mong 2 bên gia đình nội ngoại có thể hiểu để cô và chồng có thể giải quyết những việc còn lại của cả hai.

Trước đó, theo Báo Thể Thao và Văn Hóa, chiều ngày 24/11/2022, Diệp Lâm Anh bất ngờ livestream trên trang cá nhân. Cô vừa khóc, vừa kêu gọi mọi người giúp đỡ mình. Lâm Anh cho biết bản thân đang lo sợ khi chồng cũ là thiếu gia Nghiêm Đức đứng liên tục đứng ở đầu xe ô tô, đòi cô phải cho anh đón con về. Ánh mắt giận dữ của chồng khiến Diệp Lâm Anh và con gái sợ hãi.

Diệp Lâm Anh xót xa khi con bị chồng giành từ tay. Ảnh: Internet

Người đẹp khẳng định cô không hề có ý định phát sóng trực tiếp, nhưng vì lo sợ hành động bộc phát của chồng. Trên xe ô tô người đẹp và con gái đang ngồi có đồng nghiệp và tài xế: "Hiện tại bây giờ Boorin đang ở trên xe, sau khi biết tin B-Boy được đón rồi nên mình cũng rất sốt ruột nên đang đi làm việc, mình phải chạy để đón Boorin luôn. Hiện tại bọn mình chưa có một sự thống nhất hoặc thỏa thuận nào cụ thể tại tòa, cho nên mình là người giám hộ, chăm sóc trực tiếp các con cho nên mình phải bảo vệ các con".

"Có bất cứ điều gì thì anh phải là người nói chuyện một cách nghiêm túc với mình, chứ không thể nào muốn làm gì thì làm theo ý của mình được. Tuy nhiên đến ngày hôm nay anh ấy làm như này, làm cho con rất hoảng sợ sẽ khiến tâm lý bị ảnh hưởng", cựu người mẫu buồn bã nói cô không muốn những điều ấy xảy ra. Khi thấy xe ô tô của Diệp Lâm Anh lùi xe, thiếu gia Đức Phạm ngay lập tức đã nhảy lên xe và dùng ánh mắt đầy giận dữ để đe dọa. Sau đó chồng người đẹp đã gọi một số người đàn ông cao to, lực lưỡng đứng cùng để vây quanh xe.

Diệp Lâm Anh và hai con. Ảnh: Internet

Cô chia sẻ trong thời gian qua công việc của bản thân đều bị chồng gây sức ép. Trong vòng một tháng trở lại đây tòa liên tục hoãn về việc ly hôn của cả hai khiến người đẹp không muốn đưa con về nhà nội vì muốn để giải quyết. Về việc chồng không chu cấp, hỗ trợ nuôi con trong một năm qua Diệp Lâm Anh khẳng định là sự thật và sẵn sàng "thề độc", người đẹp trầm ngâm về sự ích kỉ của chồng, vì theo cô đáng lẽ chồng nên biết nghĩ cho lịch sinh hoạt của con trong một ngày.

Diệp Lâm Anh nhanh chóng nhờ người báo công an để tiến hành giải quyết với chồng cũ. Đến thời điểm hiện tại, Diệp Lâm Anh muốn được chăm sóc con trai và con gái. Cô cho rằng các con đều còn quá nhỏ nên việc để chúng bị chia cắt là hành động "không mang tính chất nhân đạo". Ngoài ra, cô khẳng định mình sẽ đấu tranh bằng mọi giá để không rời xa các con. Cô cho biết: "Tôi mong muốn được nuôi dạy hai con khôn lớn, vì hai đứa nhỏ chênh nhau có 1 tuổi, không nên chia cách hai bé. Còn về tài sản hiện nay có thương hiệu trà sữa và một số bất động sản thì cứ theo pháp luật phân xử".