Sau kết hôn chăm chỉ làm việc, Đỗ Mỹ Linh được cộng đồng mạng hối thúc sớm có em bé

Hậu trường 24/11/2022 19:50

Nhân ngày mùng 1 đầu tháng, Đỗ Mỹ Linh đăng tải hình ảnh nhan sắc xinh đẹp, gửi lời chúc đến bạn bè và những người theo dõi.

Đây cũng là những hình ảnh hiếm hoi nàng hậu đăng tải sau khi kết hôn và rục rịch trở lại công việc của mình.

Trên trang cá nhân, cô nàng đăng tải hình ảnh ở hậu trường tại Đài truyền hình Việt Nam và hạnh phúc chia sẻ: "Đăng một chút mong mùng 1 bình an, nhiều sức khoẻ ạ".

Sau kết hôn chăm chỉ làm việc, Đỗ Mỹ Linh được cộng đồng mạng hối thúc sớm có em bé - Ảnh 1
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xinh đẹp. Ảnh: Internet

Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều không ngừng xuýt xoa trước nhan sắc kiều diễm của cô nàng: "Hôm trước thấy chị BTV này trên ti vi xinh quá", "Quá nhiều sự xinh đẹp dịu dàng", "Chị nhìn ở ngoài xinh lắm luôn ạ", "Rất thích phong cách của Linh nhẹ nhàng nhưng vẫn rất quý phái và sang trọng!"...Tuy nhiên bên cạnh đó, không ít người đã khéo léo giục Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng có con và lui về ở ẩn: "Mong có em bé sớm", "Chúc Linh sớm có tin vui nhé", "Gái có chồng ở ẩn sinh con đi em"....

Trước đó, nàng hậu đã khoe khoảnh khắc vui đùa cùng cháu. Thiếu gia Vinh Quang còn nói thêm: "Chú chú cháu cháu". Trong đoạn video ngắn, dễ dàng nhận thấy chủ tịch CLB Hà Nội đang cố gắng hướng dẫn cháu cùng nhau chơi đùa. Khi về đến nhà, anh đã "rũ bỏ" hình tượng nam doanh nhân vốn có và trở thành một người chú thân thiện, vui vẻ và yêu quý các cháu nhỏ.

Sau kết hôn chăm chỉ làm việc, Đỗ Mỹ Linh được cộng đồng mạng hối thúc sớm có em bé - Ảnh 2
Sau kết hôn, hoa hậu sớm trở lại với công việc. Ảnh: Internet

Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều tỏ ra thích thú trước hình ảnh đời thường của chủ tịch CLB Hà Nội. Một số người còn trêu đùa anh nên "tập dần" để sau này còn trở thành "bố bỉm" trong tương lai: "Bé gấu yêu quá ạ", "Tập dần đi em nha. Cả nhà đoàn kết vui vẻ thích quá", "Dễ thương quá", Muốn là một đứa trẻ, hãy trở về sự ngây thơ của mình"...

Xem chừng cộng đồng mạng muốn cặp đôi có tin vui lắm rồi.

Sau hôn lễ thế kỷ, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng bắt đầu quay trở lại với công việc của mình. Cả hai được nhận xét luôn hết mình vì công việc. Lần gần nhất, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tới sân Hàng Đẫy theo dõi trận Hà Nội - Hà Tĩnh ở vòng 25 V-League 2022 và sau đó xuống sân mừng chức vô địch cùng đội bóng do ông xã Đỗ Vinh Quang làm Chủ tịch.

Sau kết hôn chăm chỉ làm việc, Đỗ Mỹ Linh được cộng đồng mạng hối thúc sớm có em bé - Ảnh 3
Hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Ảnh: Internet

Trước đó, hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang nhận được rất nhiều sự theo dõi, chúc phúc của mọi người, Đỗ Mỹ Linh cho hay cô cùng "thiếu gia" Đỗ Vinh Quang quyết định kết hôn vì cảm thấy phù hợp về tính cách, quan điểm sống. Đặc biệt, con trai bầu Hiển luôn đem lại cho cô cảm giác được ủng hộ, bình yên: "Bạn ấy luôn ủng hộ, tạo cho tôi cảm giác bình yên, thoải mái. Bạn ấy muốn ổn định gia đình và tôi theo bạn ấy".

Ngoài ra, Đỗ Mỹ Linh cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình chồng sắp cưới. Vậy là sau 2 năm tìm hiểu, hẹn hò giờ đây Đỗ Mỹ Linh đã chính thức trở thành con dâu của bầu Hiển.

Hôn lễ của cặp đôi diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới nổi tiếng nằm trên đường Chương Dương Độ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

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Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh Đỗ Vinh Quang

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