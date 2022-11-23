Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh bị hãng phim kiện, đòi 5,9 tỷ đồng: Lý do ‘tranh chấp hợp đồng góp vốn’

Theo đó, hãng phim của Charlie Nguyễn kiện công ty của Đức Thịnh đòi 5,9 tỷ đồng, hiện tòa đang thụ lý.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, sáng 23/11, ông Jimmy Phạm Nghiêm, Giám đốc Hãng phim Chánh Phương đăng thông báo của Tòa án Nhân dân Quận 1, TP.HCM về thụ lý vụ kiện giữa công ty ông với Công ty TNHH TP Entertainment (do vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh - Thanh Thúy đại diện). Theo văn bản, phía công ty Chánh Phương đưa lý do kiện là "tranh chấp hợp đồng góp vốn". Đơn vị này yêu cầu Công ty TP Entertainment thanh toán số tiền 5,9 tỷ đồng. Trong đó, tiền góp vốn phim Người cần quên phải nhớ là gần 4,5 tỷ đồng; tiền lãi vay phát sinh là hơn 585,3 triệu đồng; chi phí quảng cáo và quảng bá phim là gần 840,3 triệu đồng.

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh và đạo diễn - nhà sản xuất phim Charlie Nguyễn trong buổi ra mắt phim 'Người cần quên phải nhớ' cuối năm 2020. Ảnh: Internet Theo thông tin từ Báo Giao Thông, Ông Jimmy Phạm Nghiêm xác nhận, Hãng phim Chánh Phương đã lập đơn kiện TP Entertainment - thuộc sở hữu của vợ chồng nhà sản xuất Thanh Thúy, đạo diễn Đức Thịnh - vì sự việc liên quan đến bộ phim "Người cần quên phải nhớ" chiếu rạp năm 2020. Ông cũng cho biết sẽ đăng hình ảnh, video chứng cứ trong các bài viết sau. Kèm đơn kiện, ông Jimmy Phạm Nghiêm cũng cho biết đã nộp các tài liệu, chứng cứ bao gồm: chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền, hợp đồng góp vốn, hợp đồng vay, phiếu cung cấp thông tin doanh nghiệp, thông báo, sao kê... Phía tòa án cũng đưa ra thời hạn 15 ngày nhận văn bản phản hồi từ phía công ty vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy.

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn và đạo diễn Đỗ Đức Thịnh tại buổi ra mắt phim "Người cần quên phải nhớ". Ảnh: Internet Hãng Chánh Phương đã bàn giao vụ kiện cho luật sư làm việc. Hãng phim mong chờ phản hồi mang tính hợp tác tích cực từ phía TP Entertainment. Trong khi đó, phía đạo diễn Đức Thịnh cũng cho hay: "Tôi đã ủy quyền cho luật sư làm việc từ lâu rồi. Chờ tòa án phân xử thôi. Tôi không có ý kiến". Văn bản thông báo thụ lý vụ án do ông Jimmy Nghiêm Phạm cung cấp. Ảnh: Báo Giao Thông "Người cần quên phải nhớ" được sản xuất và chiếu rạp năm 2020, do Charlie Nguyễn đứng tên Giám đốc sản xuất và Đức Thịnh làm đạo diễn. Thanh Thúy là một trong các nhà sản xuất của phim. Bộ phim có sự góp mặt của Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng, HuyMe, Karen Nguyễn, Xuân Phúc, Thái Hòa, Thanh Thúy, Nguyễn Dương, NSƯT Đức Hải và sự xuất hiện đặc biệt của ban nhạc Chillies… Theo Box Office Vietnam, phim thu về chưa tới 4 tỷ đồng. Cuối năm 2020, đạo diễn Charlie Nguyễn tiết lộ, phim lỗ khoảng 23 tỷ đồng.

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