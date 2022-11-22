‘Nhà không có gì ngoài hàng hiệu’, bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý khoe ảnh ‘sang chảnh’ trước khi than cái gì cũng ‘bán hết rồi’

Hậu trường 22/11/2022 15:16

Trên trang cá nhân, bà xã NSND Công Lý đăng tải hình ảnh ‘sang chảnh’ trên người 'dát' đầy hàng hiệu từ quần áo đến túi xách.

Ngay khi đăng tải hình ảnh, nhiều bình luận đã chỉ ra sự sang chảnh của bà xã Công Lý với cây đồ ngập tràn item xa xỉ, từ áo và túi Dior, giày Gucci đến kính Ferragamo. Cô diện "cây" hàng hiệu ra phố khiến nhiều người không khỏi ghen tị.

Hẳn đó cũng là lý do tại sao nhiều người quen của bà xã NSND Công Lý thường nói vui rằng nhà cô chẳng có gì ngoài hàng hiệu.

‘Nhà không có gì ngoài hàng hiệu’, bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý khoe ảnh ‘sang chảnh’ trước khi than cái gì cũng ‘bán hết rồi’ - Ảnh 1
Bà xã Công Lý đăng tải ảnh sang chảnh 'đầy hàng hiệu'. Ảnh: Internet

Dù không phải là một người hoạt động trong showbiz, Ngọc Hà - nàng vợ trẻ kém 15 tuổi của danh hài Công Lý vẫn là cái tên được nhiều cư dân mạng quan tâm.

Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, Ngọc Hà còn sở hữu phong cách thời trang khá ấn tượng. Cô được biết đến là một trong những "tín đồ hàng hiệu" khi sở hữu bộ sưu tập túi xách cũng như nhiều item thời trang xa xỉ.

‘Nhà không có gì ngoài hàng hiệu’, bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý khoe ảnh ‘sang chảnh’ trước khi than cái gì cũng ‘bán hết rồi’ - Ảnh 2
 

 

‘Nhà không có gì ngoài hàng hiệu’, bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý khoe ảnh ‘sang chảnh’ trước khi than cái gì cũng ‘bán hết rồi’ - Ảnh 3
 Ngọc Hà sở hữu thời trang đẹp dịu dàng. Ảnh: Internet

Có người cũng hài hước cho rằng 'Nhà không có gì ngoài hàng hiệu', 'bức hình đúng chất đại gia... giàu sang' nhưng người đẹp gốc Hà Nội đã nhanh chóng phản hồi rằng mình đã mang bán hết. 

Có thời gian, Ngọc Hà Lê từng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi công khai thanh lý hàng loạt item hàng hiệu. Cô cho biết tủ đồ của cô có hàng chục trang phục chỉ diện một lần đi sự kiện hoặc dạo phố. Vì vậy cô quyết định thanh lý để phòng ngủ gọn gàng hơn. Đồng thời, người đẹp cũng cho biết cô đang tập tành cho bản thân tiêu xài cũng như mua sắm khoa học hơn.

‘Nhà không có gì ngoài hàng hiệu’, bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý khoe ảnh ‘sang chảnh’ trước khi than cái gì cũng ‘bán hết rồi’ - Ảnh 4
Ngọc Hà còn sở hữu phong cách thời trang khá ấn tượng, cô ưa chuộng túi xách, giày dép hiệu. Ảnh: Internet

 

‘Nhà không có gì ngoài hàng hiệu’, bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý khoe ảnh ‘sang chảnh’ trước khi than cái gì cũng ‘bán hết rồi’ - Ảnh 5
 

 

‘Nhà không có gì ngoài hàng hiệu’, bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý khoe ảnh ‘sang chảnh’ trước khi than cái gì cũng ‘bán hết rồi’ - Ảnh 6
Ngọc Hà phản hồi việc 'Nhà không có gì ngoài hàng hiệu'. Ảnh: Internet

Dù không rõ thông tin này có thật hay không, nhưng việc Ngọc Hà sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu 'khủng' trước đó hẳn ai cũng biết.

Trước đó, Ngọc Hà cũng từng gây tranh cãi khi cho biết về áp lực kinh tế khi chồng bệnh nặng. Khoảng tháng 7/2021, thông tin NSND Công Lý bị bệnh đột quỵ nặng, anh cũng bị trầm cảm được chia sẻ trên Báo Dân Trí. Sau khi Công Lý mắc bệnh nặng, Ngọc Hà luôn ở bên cạnh anh chăm sóc, động viên, an ủi và là động lực giúp nam diễn viên vượt qua bệnh tật hơn 4 tháng ròng rã.

‘Nhà không có gì ngoài hàng hiệu’, bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý khoe ảnh ‘sang chảnh’ trước khi than cái gì cũng ‘bán hết rồi’ - Ảnh 7
Ngọc Hà và Công Lý. Ảnh: Internet

Ngọc Hà kể: ‘Sau khi cấp cứu xong, hành trình gian nan và mệt mỏi, áp lực từ tinh thần đến tiền bạc là giai đoạn phục hồi chức năng ở bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Người vợ như mình còn sầu héo nói gì là bản thân anh Lý nghĩ. Nhưng mình lại động viên chính mình, anh Lý sống được là còn may mắn rất nhiều so với vị trí tổn thương. Vì thế, phải lạc quan chiến đấu.’

‘Nhà không có gì ngoài hàng hiệu’, bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý khoe ảnh ‘sang chảnh’ trước khi than cái gì cũng ‘bán hết rồi’ - Ảnh 8
 

 

‘Nhà không có gì ngoài hàng hiệu’, bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý khoe ảnh ‘sang chảnh’ trước khi than cái gì cũng ‘bán hết rồi’ - Ảnh 9
Ngọc Hà và Công Lý kết hôn đầu năm 2021. Ảnh: Internet

Ngọc Hà cho hay, chồng cô đã trải qua những phút giây tập luyện mệt mỏi, đau đớn, kỹ thuật viên phải rất kiên trì, bản thân anh cũng cố gắng rất nhiều mới có một NSND Công Lý "lành lặn" của ngày hôm nay.

Ngọc Hà và NSND Công Lý tổ chức hôn lễ vào ngày 2.1.2021 trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân hai bên. Được biết, NSND Công Lý từng có cuộc hôn nhân nổi tiếng với MC Thảo Vân trước khi nên duyên cùng Ngọc Hà. Sau khi chia tay, Thảo Vân và Công Lý vẫn coi nhau như bạn bè thân thiết.

Trước khi về chung một nhà, NSND Công Lý cũng gắn bó với bà xã kém 15 tuổi 5 năm. Ngọc Hà tâm sự không muốn chia sẻ quá nhiều với báo giới, cô bộc bạch: 'Chuyện tương lai không ai biết mai sau thế nào. Tôi không có thói quen tô hồng tương lai, bôi đen quá khứ. Vì tôi đang sống với phút giây hiện tại và sẽ hết lòng với những điều trân quý'.

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Từ khóa:   Công Lý NSND Công Lý Ngọc Hà

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