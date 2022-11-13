Toàn cảnh đám cưới của con gái Phi Nhung với chồng Việt Kiều: không gian ấm cúng hồi tưởng về mẹ, cặp đôi hạnh phúc cùng 2 con

Được biết, hôn lễ của cô diễn ra tại một ngôi chùa ở Mỹ. Wendy Phạm cho biết cô tổ chức đám cưới thân mật với sự góp mặt của những người quen. Khoảnh khắc cô nắm tay ông xã, hạnh phúc trong ngày trọng đại được người thân, bạn bè và khán giả chúc phúc.

Chính thức trở thành vợ chồng với người tình Việt Kiều, trên trang cá nhân, con gái Phi Nhung đăng ảnh cưới cùng tâm thư xúc động gửi đến mẹ trong ngày trọng đại 11/11 của đời mình.

Wendy Phạm trước đó đã có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con trai tại Mỹ. Vợ chồng Wendy có con trai đầu lòng tên Nathan, con trai thứ hai là Nicholai. Lúc sinh thời, cố nghệ sĩ thường về Mỹ lưu diễn, kết hợp thăm vợ chồng con gái và cháu ngoại. Bộ ảnh cưới xuất hiện cả 4 thành viên trong gia đình nhỏ của Wendy.

Wendy được mẹ giấu kín thông tin với khán giả để có cuộc sống bình yên. Vì vậy khi Wendy có tổ ấm riêng, cô giữ quan điểm không chia sẻ chuyện đời tư.

Cặp đôi thực hiện nghi lễ truyền thống. Ảnh: Internet

Trong những bức hình đăng tải, cô cùng chồng diện áo dài khăn đống truyền thống để làm lễ gia tiên tại nhà. Bàn thờ mẹ được cô trang hoàng thật chỉn chu. Sau đó, cặp đôi mới đổi sang Âu phục và đầm cưới lộng lẫy để tiếp đãi khách khứa tại nhà hàng.

"Mặc dù Wendy sẽ không thể ôm Mẹ hay được nhìn thấy nụ cười viên mãn của Mẹ trong ngày hạnh phúc này nhưng Wendy tin rằng Mẹ vẫn dõi theo, và hy vọng Mẹ sẽ tự hào khi thấy con gái có một gia đình hạnh phúc – điều mà Mẹ đã không dành cho bản thân mình bởi Mẹ sinh ra để sống phục vụ mọi người." - Ái nữ của giọng ca Bông điên điển xúc động chia sẻ.

Bàn thờ của mẹ được cô trang hoàng chỉn chu. Ảnh: Internet

"Dạ con và gia đình nhỏ của con muốn cảm ơn ông, bà, cô, chú và anh chị em đã gửi lời chúc mừng cho gia đình nhỏ này. Con mong là mẹ sẽ luôn bên cạnh tụi con. Tụi con mãi mãi nhớ mẹ". Khuôn mặt của Wendy Phạm ngập tràn hạnh phúc. Hai quý tử của cô cũng được ăn diện bảnh bao để chứng kiến ngày vui của bố mẹ. Wendy muốn chia sẻ niềm vui này với cả nhà, với những ông bà cô bác và anh chị em đã luôn yêu thương Mẹ của Wendy, đã luôn quan tâm và cho Wendy thật nhiều động lực để sống tốt như những gì Mẹ luôn mong muốn.

Bạn bè thân thiết đến dự hôn lễ của cả hai. Ảnh: Internet

Trizzie Phương Trinh - đàn chị thân thiết của Phi Nhung - cũng nhắn nhủ tới cặp uyên ương: "Chúc mừng 2 con đã chính thức trở thành vợ chồng. Hãy giữ gìn cho nhau và yêu thương nhau thật nhiều 2 con nhé".

Gia đình 4 người của con gái ruột Phi Nhung. Ảnh: Internet

Năm 2017, Phi Nhung bất ngờ công khai con gái ruột đang sống ở Mỹ sau hơn 20 năm giấu kín. Thông tin này khiến công chúng không khỏi bất ngờ vì trước đó chưa từng có tin đồn gì về việc nữ ca sĩ mang bầu hay sinh con. Con gái của Phi Nhung là Wendy, sinh năm 1992, từng tốt nghiệp chuyên ngành Y tá tại Mỹ và trở thành thạc sĩ Y khoa. Phi Nhung chia sẻ, việc giấu kín con ruột trong một thời gian dài vì mong con gái có cuộc sống bình thường, trưởng thành không bị chú ý.