Ở khắp diễn đàn lớn nhỏ, cư dân mạng vẫn đang không ngừng xôn xao về màn tố cáo chồng ngoại tình của nữ diễn viên. Đồng thời nhiều người tỏ ra thương xót khi biết tin cô phải chịu đựng nhiều chuyện khó nói trong nhiều năm qua.

Vừa qua, Elly Trần tố chồng Tây đưa ra yêu cầu cô cho là "vô nhân tính" liên quan đến hai con gây xôn xao dư luận. Theo Elly Trần chia sẻ, chồng yêu cầu cô phải đưa hai con nhỏ đến gặp và ngủ lại với nhân tình. Nếu không thì anh ta sẽ không chu cấp tiền học phí cho các con. Sau khi công khai sự việc trên, Facebook và Fanpage chính thức của cô đột nhiên “biến mất”.

Đến nay, 2 con của cựu hot girl sinh năm 1987 đã lớn và đến trường, song độ quan tâm của công chúng dường như vẫn chưa khi nào hạ nhiệt. Đặc biệt, với cô con gái lớn Cadie, khán giả còn dành sự yêu mến bởi tính cách dịu dàng, hiểu chuyện, ra dáng chị cả trong nhà. Mới đây, câu chuyện do chính Elly Trần đăng tải lại càng khiến công chúng thêm khen ngợi ái nữ.

Ngay bên cạnh mẹ lúc này chính là hai nhóc tỳ đáng yêu. Trong nhiều năm rời xa màn ảnh, cô dành thời gian để chăm sóc cho hai thiên thần nhỏ là Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch.

Cadie thường xuyên lo lắng cho mẹ. Ảnh: Internet

Theo đó, khi thấy mẹ bị ốm, Cadie Mộc Trà đã chủ động tới giường và dặn mẹ ăn uống để lấy lại sức. Cô bé ân cần: “Mami ráng ăn vô đi, nếu mami không có chất gì trong bụng thì sao!”

Lúc này, Elly Trần cho biết mình đã ráng ăn chén cơm mà con gái đưa trước đó nhưng không thể ăn được vì bị nôn. Cô bé vẫn dịu dàng: “Thì ăn vô, ra thì mình sẽ cảm thấy đỡ hơn, người mình nhẹ hơn!” Khi thấy con gái lo lắng cho mẹ, nữ diễn viên hứa với cô bé là sẽ ăn uống đầy đủ.

Trước đó, không chỉ là em bé đáng yêu, xinh xắn, Mộc Trà dường như đã trưởng thành và biết lắng nghe những điều không hay để bảo vệ mẹ. Theo đó, khi cô nhận phải lời lẽ không hay của một số tài khoản MXH về nhan sắc của mình. Cadie tỏ ra buồn bã khi mẹ bị bình luận ác ý và bênh vực: “Con thấy mami bình thường mà sao mọi người nói mami lạ?”.

Bé Cadie rất hiểu chuyện. Ảnh: Internet

Ngay từ khi Mộc Trà và Túc Mạch còn bé, Elly Trần đăng tải clip kèm theo dòng trạng thái: "Mùa hè nghỉ học bạn trẻ lên phòng mami xem phim hoạt hình. Đang nằm trên giường xem phim bỗng nhiên bạn trẻ biến mất , Mami nhìn qua thì thấy bản đang lui cui cắm cúi , gom gom xếp xếp đồ đạc cho mami. Từ nhỏ đã thích chăm sóc mẫu thân rồi. Tự giác và ân cần lắm luôn."

Thì ra, cô bạn nhỏ Cadie Mộc Trà thấy nhà cửa có vẻ bừa bộn nên đã ra tay giúp mẹ dọn dẹp, gấp quần áo. Thế nhưng thiên thần không quên kèm theo lời phàn nàn: "Mami bày lung tung quá à. Nên con xếp đồ cho Mami".

Cadie xinh đẹp và hiểu chuyện. Ảnh: Internet

Mộc Trà còn thể hiện mình là một người chị rất quan tâm, lo lắng cho cậu em trai Alifie Túc Mạch. Những lúc mẹ Elly vắng nhà là hai chị em thường xuyên quấn quýt, chăm sóc cho nhau.

Hành động của thiên thần nhỏ Cadie Mộc Trà khiến cư dân mạng vô cùng yêu mến. Cô bé vừa thông minh, xinh đẹp lại rất hiểu chuyện.

Sở hữu vẻ ngoài lai Tây được rất nhiều người yêu mến nên với hình ảnh cao lớn thấy rõ này cô bạn khiến không ít người ngỡ ngàng. Nhiều người còn ưu ái gọi cô bạn là Hoa hậu tương lai.

Ngay từ lúc 4 tháng tuổi, Mộc Trà đã giành được giải cao nhất trong cuộc thi “Baby vote” – một giải thưởng của trang web uy tín tại Anh. Cadie Mộc Trà cũng được đánh giá là mỹ nhân thế hệ mới của showbiz Việt.

Mộc Trà rất thương yêu em trai. Ảnh: Internet

Cadie Mộc Trà sinh năm 2014, là con gái đầu lòng của Elly Trần, mang hai dòng máu Việt - Mỹ. Khi cô bé chào đời, khán giả vô cùng bất ngờ bởi Elly Trần - hot girl đình đám thời điểm đó - sinh con trong lặng lẽ, không ai phát hiện cô đã mang thai. Với nhan sắc cực phẩm, Cadie Mộc Trà được kỳ vọng sẽ trở thành hot girl tương lai.