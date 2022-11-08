Giữa tin đồn mẹ phẫu thuật thẩm mỹ, con gái Elly Trần lên tiếng thanh minh: mẹ dù như thế nào vẫn là đẹp nhất

Vừa rồi, Elly Trần mới chia sẻ dòng trạng thái đầy bức xúc, cô bị chính người chồng hợp pháp phản bội và có những yêu cầu ‘vô nhân tính’, đứng trước vấn đề chưa bao giờ gặp phải, Elly Trần nhận về nhiều lời đồng cảm, mong cô mau chóng vượt qua.

Elly Trần có hai người con đáng yêu, cách nhau 1 tuổi là Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch. Cô bé và cậu bé này thậm chí còn có nhiều fan hâm mộ hơn mẹ vì sự đáng yêu, thông minh, xinh đẹp và ngoan ngoãn của mình.

Sau khi nhận nhiều bình luận thắc mắc về dung mạo, Elly Trần đã phải thay thế bằng những bức hình khác. Cô thậm chí sửa ảnh trông vô cùng khác lạ và hài hước.

Trước đó, trong những bức ảnh đăng tải mừng sinh nhật con, cựu hot girl nhận về nhiều lời bàn tán, cho rằng gương mặt cô khác lạ. Thậm chí, nhiều người vào bình luận, chê bai ngoại hình của cô.

Bức ảnh Elly Trần đăng lại sau khi vướng phải nhiều bình luận. Ảnh: Internet

Đáng chú ý là phản ứng của các con Elly Trần sau khi mẹ thay hình, cả Mộc Trà và Túc Mạch đều hỏi han mẹ. Cụ thể, Elly Trần cho hay "2 chị em mình xem hình mami mắc cười quá phải chạy xuống hỏi". Sau đó cô giải thích với con: "Tại người ta nói mặt mami lạ nên mami chỉnh cho lạ luôn". Cô tỏ ra thoải mái khi chia sẻ với con mọi điều, thậm chí còn hỏi con về cảm nghĩ của tấm hình vừa được chỉnh sửa.

Mộc Trà và Túc Mạch. Ảnh: Internet

Khi đó, hành động của bé Cadie, cô bé lớn của gia đình có chút thoáng buồn, gương mặt đầy suy tư, cô bé đặt vấn đề cho mẹ: "Con thấy mami bình thường mà sao mọi người nói mami lạ. Bởi vậy mami làm cho nó lạ luôn". Cadie tỏ vẻ không đồng tình, đặc biệt không ủng hộ ai nói xấu mẹ. Trước chia sẻ của con gái, Elly Trần bật cười vì quá đỗi đáng yêu. Cô an ủi con: "Nhưng mà có hình Cadie thích mà. Cái mỏ dài xuống đó, đúng không. Thôi kệ đi, không sao đâu, mình vui là được rồi".

Elly Trần và con trai. Ảnh: Internet

Màn trò chuyện của 3 mẹ con gây chú ý, đặc biệt, cộng đồng mạng xuýt xoa, cảm nhận sự hiếu thảo của cô bé Mộc Trà: "Bé dễ thương quá", "Cadie lớn xinh gái mà thục nữa ghê luôn","Đừng để lời nói thiếu suy nghĩ của bản thân làm ảnh hưởng đến người khác, đặt biệt là trẻ con".

Có thể thấy, 3 mẹ con Elly Trần vô cùng thoải mái để có thể chia sẻ cho nhau mọi điều, cả hai con đều nhận được tình yêu thương lớn lao và rất yêu thương cựu người mẫu.

Về phía Elly Trần, cô dạy con coi nhẹ những bình luận không hay, tập trung vào cuộc sống và niềm vui của chính mình.

Hai nhóc tỳ nhà Elly Trần. Ảnh: Internet

Từ khi sinh thêm con trai Alfie Túc Mạch bên cạnh con gái Cadie Mộc Trà, Elly Trần không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, dành nhiều thời gian vun đắp cho tổ ấm nhỏ. Nhiều khán giả theo dõi cuộc sống của 3 mẹ con không những yêu mến vẻ ngoài đáng yêu của 2 nhóc tỳ mà còn khâm phục cách dạy con của người mẹ trẻ.

Tuổi 34, điều khiến Elly Trần hạnh phúc nhất là 2 đứa nhỏ và ba mẹ vẫn khoẻ mạnh ở bên. "Vật chất dần mất đi giá trị với tôi. Khi trải qua đủ đắng cay, ngọt bùi, bạn sẽ nhận ra hạnh phúc chỉ là những gì mình đang có trong tay, trân trọng và vun đắp từng ngày", cô từng chia sẻ.

Hiện tại, hôn nhân giữa cô và ông xã ngoại quốc gây chú ý. CĐM mong rằng bà mẹ trẻ luôn vững vàng, mạnh mẽ, là nơi nương tựa vững chắc của hai con.