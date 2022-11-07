10 năm bên nhau, ông xã Tăng Thanh Hà đều làm điều đặc biệt này cùng vợ: chứng minh 'fan số 1' cực kì ‘thương hiệu’

Hậu trường 07/11/2022 09:56

10 năm về chung một nhà, hôn nhân của đại gia Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà luôn chứng minh cực tình và cực ngọt qua những bức ảnh chung đôi.

Không chỉ được ngưỡng mộ bởi hôn nhân hạnh phúc, những cử chỉ mà cặp đôi dành cho nhau mỗi khi lên hình đều khẳng định ‘thương hiệu’ riêng, đánh dấu chủ quyền đầy thú vị.

Mới đây, tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn đã khiến dân tình chú ý. Không chia sẻ lại ảnh cũ như những năm trước, cặp đôi lên đồ như cô dâu chú rể, đãi tiệc và mời những người bạn thân thiết đến dự cực kỳ hoành tráng.

10 năm bên nhau, ông xã Tăng Thanh Hà đều làm điều đặc biệt này cùng vợ: chứng minh 'fan số 1' cực kì ‘thương hiệu’ - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn. Ảnh: Internet

Đến tham dự tiệc vui đều là bạn bè thân thiết của cặp đôi, trong đó sự xuất hiện của một số gương mặt đình đám Vbiz như Kathy Uyên, Băng Di, Phương Khánh, Thân Thúy Hà... tạo nên một buổi tiệc ấm cúng và sang trọng.

10 năm bên nhau, ông xã Tăng Thanh Hà đều làm điều đặc biệt này cùng vợ: chứng minh 'fan số 1' cực kì ‘thương hiệu’ - Ảnh 2
Tăng Thanh Hà và bạn bè. Ảnh: Internet

Dù không còn hoạt động showbiz, Tăng Thanh Hà vẫn giữ nguyên sức hút với công chúng. Ở tuổi 36, bà mẹ ba con duy trì vóc dáng thon gọn, nhan sắc mặn mà, tự nhiên. Nàng ngọc nữ cũng chẳng ngại chi tiền để có thể có những bữa tiệc kỉ niệm đầy ấn tượng.

10 năm bên nhau, ông xã Tăng Thanh Hà đều làm điều đặc biệt này cùng vợ: chứng minh 'fan số 1' cực kì ‘thương hiệu’ - Ảnh 3
 

 

10 năm bên nhau, ông xã Tăng Thanh Hà đều làm điều đặc biệt này cùng vợ: chứng minh 'fan số 1' cực kì ‘thương hiệu’ - Ảnh 4
Vợ chồng Tăng Thanh Hà tay trong tay 'đánh dấu chủ quyền'. Ảnh: Internet

Có thể nói, sau 13 năm yêu và 10 năm kết hôn, cặp đôi vẫn dành cho nhau sự quan tâm và những lời nói, cử chỉ ngọt ngào như ngày đầu. Nhìn lại khoảng thời gian cặp đôi này ở bên nhau, có thể nói Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn là đôi vợ chồng hạnh phúc đáng ngưỡng mộ nhất nhì Vbiz.

Trong dịp đặc biệt này, cặp đôi diện trang phục hoành tráng hơn hẳn mọi khi nhưng vẫn tạo dáng đúng 1 kiểu ‘thương hiệu’ nhiều năm nay.

10 năm bên nhau, ông xã Tăng Thanh Hà đều làm điều đặc biệt này cùng vợ: chứng minh 'fan số 1' cực kì ‘thương hiệu’ - Ảnh 5
Ông xã Tăng Thanh Hà yêu chiều một kiểu chụp hình với vợ. Ảnh: Internet

Cụ thể, theo dõi Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn, cả hai đều làm điều đặc biệt mỗi khi chụp chung. Theo đó, 2 vợ chồng này luôn đứng sát bên, nắm tay nhau và cùng nhìn về ống kính. Không chỉ có bức ảnh 10 năm kỉ niệm ngày cưới gây chú ý. Mà trong nhiều năm qua, vô số lần chụp ảnh chung nhưng đây là dáng mà cặp đôi này thường xuyên dành cho nhau, gây chú ý nhất. Đặc biệt, ông xã Louis Nguyễn khi thay đổi kiểu chụp sẽ quay sang nhìn vợ trong khi bà xã cười tươi hết cỡ nhằm ‘đánh đấu chủ quyền’ không ai bằng.

10 năm bên nhau, ông xã Tăng Thanh Hà đều làm điều đặc biệt này cùng vợ: chứng minh 'fan số 1' cực kì ‘thương hiệu’ - Ảnh 6
 

 

10 năm bên nhau, ông xã Tăng Thanh Hà đều làm điều đặc biệt này cùng vợ: chứng minh 'fan số 1' cực kì ‘thương hiệu’ - Ảnh 7
 

 

10 năm bên nhau, ông xã Tăng Thanh Hà đều làm điều đặc biệt này cùng vợ: chứng minh 'fan số 1' cực kì ‘thương hiệu’ - Ảnh 8
Nhiều hình ảnh trước đó chứng minh cả hai đều có cách chụp hình 'thương hiệu'. Ảnh: Internet

Chứng kiến những khoảnh khắc này, những người theo dõi cũng không khó nhận ra vị trí đứng của cả 2 cũng hiếm khi thay đổi. Dù bận rộn trong công việc và là một doanh nhân nghiêm túc, nhưng để chiều lòng bà xã Tăng Thanh Hà như thế này, càng chứng tỏ ông xã đại gia Louis Nguyễn thương yêu cô biết nhường nào. Chứng kiến những khoảnh khắc lên hình khi 2 bàn tay cặp đôi luôn đan chặt không khỏi khiến nhiều người vui mừng thay.

10 năm bên nhau, ông xã Tăng Thanh Hà đều làm điều đặc biệt này cùng vợ: chứng minh 'fan số 1' cực kì ‘thương hiệu’ - Ảnh 9
Trong các bức ảnh đời thường cũng không thiếu khoảnh khắc 'cực tình'. Ảnh: Internet

Bên nhau hành trình dài 10 năm, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Hiện, cặp đôi đã có chung với nhau 3 người con gồm 2 trai và 1 gái, đủ nếp đủ tẻ.

Dịp kỷ niệm chín năm ngày cưới, nữ diễn viên đăng ảnh bên chồng kèm lời nhắn: "Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em và gia đình của chúng ta. Mẹ con em thật may mắn khi có anh bên cạnh. Yêu anh". Còn Louis bày tỏ tình cảm với vợ trên trang cá nhân: "Anh sẽ luôn là fan số một của em".

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