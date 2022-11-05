MC Đại Nghĩa chia sẻ xúc động hành trình tu tập, bật khóc trong ngày cuối cùng xuất gia

Hậu trường 05/11/2022 11:44

Những ngày vừa qua, nam MC Đại Nghĩa cho biết đó là những ngày vô cùng có ý nghĩa và an lạc cùng các bạn đồng tu.

Nam MC có những ngày cuối cùng đầy cảm xúc. Anh cũng chia sẻ xúc động về thời gian quyết định xuất gia, tu tập trong 10 ngày tại Huế. Anh cho hay: "Đây là giây phút mà chúng con cảm thấy có những cuộc sống an lạc. Chúng con đã học những điều hay từ các thầy, từ các bạn đồng tu đã cùng sinh hoạt với nhau trong suốt những ngày vừa qua".

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MC Đại Nghĩa trong khóa tu. Ảnh: Internet

"Sau khi bước chân ra khỏi nơi đây, trở về cuộc sống bình thường thì chắc chắn sẽ có những lo lắng, bộn bề. Thế nhưng sau này dù có như thế nào chúng ta cũng đừng quên rằng mình đã có những giây phút như thế này."

Tiết lộ về hành trình tu tập của mình, nam MC không kìm nén được cảm xúc, nghẹn ngào bật khóc. Được biết, tâm nguyện đi tu của nam MC đã từ rất lâu. Ngay từ nhỏ, anh đã có mong ước trở thành con của Phật. Thế nhưng vì là con một trong nhà nên MC Đại Nghĩa chưa thể thực hiện điều này thời điểm đó.

MC Đại Nghĩa chia sẻ xúc động hành trình tu tập, bật khóc trong ngày cuối cùng xuất gia - Ảnh 2
 

 

MC Đại Nghĩa chia sẻ xúc động hành trình tu tập, bật khóc trong ngày cuối cùng xuất gia - Ảnh 3
MC Đại Nghĩa chia sẻ cảm xúc. Ảnh: Internet

Từ trưa 28-10, những hình ảnh MC Đại Nghĩa xuống tóc, mặc y phục trong chùa, đi khất thực được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự chú ý của nhiều người.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ca sĩ Anh Duy - một người em thân thiết của Đại Nghĩa và có mặt cùng nam MC tại buổi xuống tóc - xác nhận thông tin trên.

MC Đại Nghĩa chia sẻ xúc động hành trình tu tập, bật khóc trong ngày cuối cùng xuất gia - Ảnh 4
Nam MC 44 tuổi làm nhiều hoạt động. Ảnh: Internet

Anh cho biết Đại Nghĩa tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên tại một ngôi chùa ở Huế. Nam MC 44 tuổi đã có dự định này từ trước, nay kết hợp với việc trao quà cho người dân tại Huế để thực hiện mong ước của mình. Người tham gia khóa tu này sẽ được nhà chùa hướng dẫn học pháp, hành thiền, tụng kinh, pháp đàm, trà đàm chia sẻ, trì bình khất thực…

MC Đại Nghĩa chia sẻ xúc động hành trình tu tập, bật khóc trong ngày cuối cùng xuất gia - Ảnh 5
 

 

MC Đại Nghĩa chia sẻ xúc động hành trình tu tập, bật khóc trong ngày cuối cùng xuất gia - Ảnh 6
Nam MC tiết lộ hành trình ý nghĩa. Ảnh: Internet

Khoảng 10 năm trở lại đây, nam MC cũng phát tâm nguyện ăn chay trường. Anh nổi tiếng với việc âm thầm làm thiện nguyện, giúp đỡ bà con gặp khó khăn, đặc biệt trong những cơn lũ lịch sử những năm 2019 - 2022.

Đại Nghĩa là diễn viên, MC quen thuộc với khán giả trong nhiều gameshow, chương trình truyền hình, kịch, phim điện ảnh... Ngoài ra, anh còn là diễn viên lồng tiếng.

Theo đuổi nghệ thuật suốt 25 năm với nhiều vai trò nhưng Đại Nghĩa có lối sống khá giản dị. Anh ít khi chia sẻ thông tin đời tư và thường xuyên dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện.

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