Hoài Linh chia sẻ lý do xúc động khi muốn tham gia đêm nhạc từ thiện sau khi trở về từ Mỹ, không nhận thù lao

Hậu trường 31/10/2022 11:00

Mới trở về từ Mỹ, NSƯT Hoài Linh có buổi biểu diễn đầu tiên kể từ khi anh dính thị phi liên quan chuyện làm từ thiện.

Trong show diễn mới nhất, nhiều gương mặt nghệ sĩ tề tựu như: Quang Lê, Kim Tử Long, Phượng Hằng, Thanh Tuấn, Lệ Thủy, Minh Vương, Hiền Thục, Trường Sang, Hứa Minh Đạt…

Đặc biệt hơn, phần mong chờ nhất chương trình là sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh. Nam nghệ sĩ diễn cùng diễn viên Hứa Minh Đạt trong tiểu phẩm Vé số độc đắc nhận về nhiều lời khen.

Hoài Linh chia sẻ lý do xúc động khi muốn tham gia đêm nhạc từ thiện sau khi trở về từ Mỹ, không nhận thù lao - Ảnh 1
Hoài Linh và Hứa Minh Đạt. Ảnh: Internet

Ca sĩ Quang Lê nhận định và dành sự nể phục tài họa mặt của đàn anh vẫn chưa lục nghề bởi chỉ với cây bút chì quen thuộc, ông có thể tạo được những nếp nhăn trên khuôn mặt trông rất thật.

Hoài Linh chia sẻ lý do xúc động khi muốn tham gia đêm nhạc từ thiện sau khi trở về từ Mỹ, không nhận thù lao - Ảnh 2
Hoài Linh chia sẻ lý do đặc biệt khi tham gia show diễn từ thiện gần nhất. Ảnh: Internet

Tiết lộ về lí do tham gia đêm nhạc gây quỹ từ thiện lần này, Hoài Linh chia sẻ anh nhận lời tham gia chương trình một phần vì ý nghĩa của nó, một phần vì muốn gặp các con của cố ca sĩ Phi Nhung.

"Một trong những điều tôi nhận lời là gặp hậu duệ của người em tôi hay la nhất. Tôi thấy các cháu trưởng thành làm việc rất nghiêm túc. Tôi hy vọng các cháu sẽ phát triển con đường sự nghiệp như mong ước của Phi Nhung" - NSƯT Hoài Linh chia sẻ trên Báo Người Lao Động.

Trong chương trình lần này, các nghệ sĩ tham gia chương trình thiện nguyện đều không nhận thù lao. NSƯT Hoài Linh cho biết đây là tác phẩm anh đã diễn rất nhiều nên không cần tập luyện quá nhiều.

Hoài Linh chia sẻ lý do xúc động khi muốn tham gia đêm nhạc từ thiện sau khi trở về từ Mỹ, không nhận thù lao - Ảnh 3
Chương trình có nhiều nghệ sĩ gạo cội tham gia. Ảnh: Internet

Mở màn đêm nhạc cũng chính là sự xuất hiện của các con nuôi Phi Nhung: Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân cùng NSƯT Ngọc Huyền, ca sĩ Trường Sang. Đáng chú ý, mẹ của nam nghệ sĩ hài cũng xuất hiện ở hàng ghế khán giả để xem anh diễn tại TP.HCM. Sự xuất hiện của mẹ ruột khiến Hoài Linh không khỏi xúc động.

NSƯT Hoài Linh và Phi Nhung là hai cái tên gạo cội trong showbiz Việt, được nhiều đàn em nể trọng. Trên thực tế, họ có mối quan hệ vô cùng gắn bó.

Hoài Linh chia sẻ lý do xúc động khi muốn tham gia đêm nhạc từ thiện sau khi trở về từ Mỹ, không nhận thù lao - Ảnh 4
Hoài Linh và ca sĩ Phi Nhung có mối quan hệ gắn bó. Ảnh: Internet

Trong quá khứ, Phi Nhung và danh hài Hoài Linh là cặp đôi thân thiết. Họ cùng đi show, làm chương trình, ngoài đời thì gần gũi như người nhà. Thời điểm còn hoạt động ở Mỹ, Phi Nhung thậm chí còn đến tận nhà nam danh hài để hỏi cưới đàn anh. Cô cho biết, mẹ nam danh hài rất quý mình, nên mặc cho cả hai không nên duyên, bà sau này vẫn gọi Phi Nhung là “con dâu hụt”.

Từ khi về Việt Nam hoạt động, Phi Nhung và danh hài Hoài Linh vẫn giữ được quan hệ thân thiết như cũ. Họ thừa nhận tình cảm đặc biệt mình dành cho đối phương nhưng đó không phải là tình yêu mà là sự trân trọng, yêu quý giữa những người đồng nghiệp vốn đã quá gắn bó với nhau.

 

Hoài Linh chia sẻ lý do xúc động khi muốn tham gia đêm nhạc từ thiện sau khi trở về từ Mỹ, không nhận thù lao - Ảnh 5
Hoài Linh và Phi Nhung thân thiết. Ảnh: Internet

Sau những lùm xùm ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng, Hoài Linh hoàn toàn ở ẩn, không xuất hiện trên bất cứ phương tiện mạng xã hội nào. Thời gian gần đây anh cũng đã bắt đầu quay trở lại với sân khấu và tích cực đi diễn hội chợ hơn. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp vô cùng vui mừng với sự tái xuất này của Hoài Linh sau 1 thời gian ngưng hoạt động.

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Từ khóa:   Hoài Linh danh hài Hoài Linh Hoài Linh diễn từ thiện

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