Tiệc sinh nhật ngập quà tặng của con gái Đông Nhi khiến ai nấy đều xuýt xoa: Winnie ‘lọt thỏm’ trong núi hàng hiệu, chuẩn ái nữ nhà hào môn

Hậu trường 29/10/2022 18:19

Sinh ra đã ‘ngậm thìa vàng’, con gái của Ông Cao Thắng và Đông Nhi qua 2 lần tổ chức tiệc sinh nhật đều xứng danh ‘ái nữ nhà hào môn’.

Không chỉ được tổ chức trong không gian biệt thự hoành tráng, được trang trí và chuẩn bị kĩ lưỡng từng chi tiết nhỏ, mang lại những dấu ấn đáng nhớ cho con gái của mình, bé Winnie còn được nhận rất nhiều quà tặng từ khách mời của cha và mẹ.

Tiệc sinh nhật ngập quà tặng của con gái Đông Nhi khiến ai nấy đều xuýt xoa: Winnie ‘lọt thỏm’ trong núi hàng hiệu, chuẩn ái nữ nhà hào môn - Ảnh 1
Sinh nhật con gái 2 tuổi của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Ảnh: Internet

Theo đó, vào ngày 26/10 vừa qua, con gái Đông Nhi đã được bố mẹ tổ chức cho tiệc sinh nhật tròn 2 tuổi. Nhiều sao Việt như: Phạm Quỳnh Anh, Gil Lê... cùng những người bạn thân thiết của vợ chồng Nhi - Thắng đã đến tham dự.

Tiệc sinh nhật ngập quà tặng của con gái Đông Nhi khiến ai nấy đều xuýt xoa: Winnie ‘lọt thỏm’ trong núi hàng hiệu, chuẩn ái nữ nhà hào môn - Ảnh 2

 

Tiệc sinh nhật ngập quà tặng của con gái Đông Nhi khiến ai nấy đều xuýt xoa: Winnie ‘lọt thỏm’ trong núi hàng hiệu, chuẩn ái nữ nhà hào môn - Ảnh 3
Bữa tiệc có rất nhiều hoạt động. Ảnh: Internet

Trong bữa tiệc sinh nhật lần này, Đông Nhi và Ông Cao Thắng chọn concept "baby shark" rất hoành tráng và lộng lẫy. Không gian tiệc vừa sang trọng nhưng vẫn giữ được nét dễ thương, phù hợp với độ tuổi của ái nữ. Xuất hiện cùng cả ba và mẹ, công chúa nhỏ được diện váy công chúa màu trắng bồng bềnh cực kì đáng yêu. Buổi tiệc diễn ra với không gian cực kì ấm cúng, hạnh phúc.

Tiệc sinh nhật ngập quà tặng của con gái Đông Nhi khiến ai nấy đều xuýt xoa: Winnie ‘lọt thỏm’ trong núi hàng hiệu, chuẩn ái nữ nhà hào môn - Ảnh 4

 

Tiệc sinh nhật ngập quà tặng của con gái Đông Nhi khiến ai nấy đều xuýt xoa: Winnie ‘lọt thỏm’ trong núi hàng hiệu, chuẩn ái nữ nhà hào môn - Ảnh 5
Winnie ngập trong 'núi' quà. Ảnh: Internet

Sau bữa tiệc cũng là lúc Winnie ‘khui quà’, và dĩ nhiên, những phần quà này không chỉ được mong chờ bởi có kèm theo lời chúc từ các cô chú dành cho Winnie, mà chúng còn gây ấn tượng bởi độ hoành tráng, sang trọng. Các món quà lần này khiến Winnie lọt thỏm vì siêu to khổng lồ, nhiều đến mức choáng ngợp. Ai nấy đều trầm trồ vì bé Winnie chỉ mới 2 tuổi nhưng đã có cả ‘gia tài’ đồ chơi đắt đỏ. Giá cả của từng món quà phải từ hàng triệu trở lên, quả xứng là ái nữ nhà hào môn.

Tiệc sinh nhật ngập quà tặng của con gái Đông Nhi khiến ai nấy đều xuýt xoa: Winnie ‘lọt thỏm’ trong núi hàng hiệu, chuẩn ái nữ nhà hào môn - Ảnh 6

 

Tiệc sinh nhật ngập quà tặng của con gái Đông Nhi khiến ai nấy đều xuýt xoa: Winnie ‘lọt thỏm’ trong núi hàng hiệu, chuẩn ái nữ nhà hào môn - Ảnh 7

 

Tiệc sinh nhật ngập quà tặng của con gái Đông Nhi khiến ai nấy đều xuýt xoa: Winnie ‘lọt thỏm’ trong núi hàng hiệu, chuẩn ái nữ nhà hào môn - Ảnh 8
Bé Winnie nhận được rất nhiều quà. Ảnh: Internet

Theo hình ảnh chụp, có thể thấy Winnie còn mê nhất chính là thú nhồi bông hình quả chuối dài và to ôm mãi không xuể. Hầu hết các món quà đều là những đồ hiệu đắt tiền như quần áo, giày dép thương hiệu Zara, xe chòi chân, bộ bếp nấu ăn, gấu bông...khiến bé Winnie cũng vô cùng thích thú cả ‘căn nhà’ quà tặng. Hình ảnh cô nhóc sống trong gia đình có điều kiện, nhận được nhiều quà sinh nhật mà ai cũng ghen tỵ.

Tiệc sinh nhật ngập quà tặng của con gái Đông Nhi khiến ai nấy đều xuýt xoa: Winnie ‘lọt thỏm’ trong núi hàng hiệu, chuẩn ái nữ nhà hào môn - Ảnh 9
Winnie thừa hưởng nét đẹp của cả cha và mẹ. Ảnh: Internet

Trước đó, vào sinh nhật 1 tuổi của Winnie, Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng tổ chức 1 bữa tiệc khá hoành tráng với 2 concept trong nhà và ngoài trời tại biệt thự xa hoa của nữ ca sĩ và ông xã. Được biết, chi phí cho bữa tiệc lên tới 51 triệu đồng khiến nhiều người bất ngờ. Ai cũng khen bé Winnie quả thật rất hạnh phúc vì có bố mẹ vừa giàu có vừa yêu chiều con gái hết mực.

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