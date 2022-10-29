Chủ tịch Miss Grand International ‘quay xe’: cân nhắc trao vương miện cho Thiên Ân ở vị trí Á hậu 5?

Vài ngày vừa qua, thông tin về việc Á hậu 5 người Mauritius - Yuvna Rinishta bất ngờ từ bỏ danh hiệu Á hậu 5 được tổ chức Miss Grand International xác nhận.

Tuy nhiên, sự việc bên trong còn khá nhiều uẩn khúc mà phía người đẹp này đang bày tỏ thái độ phản ứng, tranh luận. Sau khi đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế kết thúc, tìm ra chủ nhân xứng đáng cho chiếc vương miện danh giá, các vị trí Á hậu 1, Top 5, Top 10 cuộc thi vẫn gây ra những tranh cãi. Trong đó, đại diện của Việt Nam - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân gây tiếc nuối khi phải dừng chân ở Top 20. Nhiều khán giả thất vọng vì sự nỗ lực của người đẹp chưa được đánh giá cao tại cuộc thi lần này. Nhiều nhận định cho rằng, nàng hậu xứng đáng Top 5 hoặc Top 10.

Yuvna Rinishta đang xảy ra mâu thuẫn với Tổ chức Miss Grand International. Ảnh: Internet Về phía đơn vị tổ chức cuộc thi, ông Nawat từng lên tiếng phản ứng khi cuộc thi mất đến hơn 2 triệu lượt follow và cho rằng, kết quả đối với Thiên Ân trong top 20 và giải Country's power of the year là công bằng và vừa vặn. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Ảnh: Internet Dù vậy, cộng đồng mạng và fan sắc đẹp vẫn bày tỏ thái độ phẫn nộ với các hành động được cho là ‘miệt thị ngoại hình’, ưu ái nước nhà... của vị chủ tịch. Mới đây nhất, vào khuya 28/10, ông Nawat Itsaragrisil livestream trên mạng xã hội. Chủ tịch Miss Grand International cho biết vị trí Á hậu 5 bị khuyết vẫn đang được cân nhắc cho các thí sinh trong top 20, còn giải vote vào top 10 đã kết thúc.

Thiên Ân giành được nhiều kì vọng của khán giả nhà. Ảnh: Internet Ông Nawat cũng đang cân nhắc đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân, bởi cô nằm trong top 20. Chủ tịch Miss Grand International khẳng định vẫn yêu và ủng hộ Việt Nam, nhưng cảm thấy buồn và thất vọng vì hành động của cư dân mạng những ngày gần đây. Trước đó, bà trùm hoa hậu cho biết đã trao đổi với ông Nawat về tranh cãi body shaming Thiên Ân. "Chủ tịch Miss Grand International khẳng định không miệt thị ngoại hình hoa hậu. Ông cho biết chỉ trả lời và giải thích vấn đề." Trước đó, trả lời trên Zing News, người đẹp sinh năm 2000 thừa nhận cô còn nhiều thiếu sót, chuẩn bị chưa kỹ lưỡng tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Cô cho biết hành trình tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 thực sự đáng nhớ. Bản thân Thiên Ân học hỏi và trưởng thành sau khi góp mặt ở một cuộc thi quốc tế. Theo Thiên Ân, thời gian đầu, cô mất tinh thần vì không thích nghi được với guồng quay nhanh chóng, năng động của Miss Grand International 2022. Phía nàng hậu cũng cho hay, “Tôi không muốn để bản thân nghĩ quá nhiều về những phán xét tiêu cực. Tôi không quan trọng việc mình có nhận được lời xin lỗi từ ông Nawat hay không. Dù thế nào, tôi vẫn tôn trọng ban tổ chức, ban giám khảo, ngài Chủ tịch Miss Grand International vì họ đã cho tôi một hành trình ý nghĩa để khán giả biết đến, theo dõi, quan tâm và kỳ vọng ở tôi nhiều hơn.", Đoàn Thiên Ân nói.

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