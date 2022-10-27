Theo đó, trong MV mới, ‘xì - tai’ của Phương Mỹ Chi được nhận định có sự thay đổi ngoạn mục, như một cú ‘lột xác’ về hình ảnh lẫn phong cách.

Là một trong những sao nhí xuất thân từ Giọng hát Việt nhí với giải Á quân chung cuộc, giọng ca The Voice Kids 2013 vẫn nhận nhiều sự quan tâm và dõi theo của khán giả. Từng nhận về nhiều lời chỉ trích về phong cách thời trang không hợp tuổi. Mới đây, Phương Mỹ Chi khiến khán giả bất ngờ.

Hình ảnh mới của Phương Mỹ Chi trở nên ngọt ngào, dịu dàng nhưng không kém phần tinh nghịch với những gam màu tươi sáng.

Không còn “đóng đinh” hình ảnh của mình với tà áo dài truyền thống, trong loạt ảnh mới, thời trang của Phương Mỹ Chi mang rất nhiều màu sắc của retro những thập niên 60-70, trông Phương Mỹ Chi có phần trẻ trung hợp độ tuổi hơn trước.

Phương Mỹ Chi 'lột xác'. Ảnh: Tổ quốc

Vốn được biết đến với danh xưng ‘cô bé dân ca’, nổi tiếng ngay từ khi còn rất nhỏ, Phương Mỹ Chi cũng đã mất khoảng thời gian khá lớn để dần định hình trong phong cách. Có những khi, nữ ca sĩ bị nhận định già hơn tuổi hay nhiều lần trang điểm và diện trang phục ‘ngắn trên hở dưới’ khiến không chúng khó hài lòng cho được.

Mỹ Chi được nhận xét có phong cách ăn mặc không đúng lứa tuổi. Ảnh: VietNamNet

Cụ thể, trong suốt những năm 2017 - 2021, Á quân The Voice Kids 2013, không ít lần bị chê bai về cách ăn mặc ‘chín ép’, trang điểm không đúng lứa tuổi. Nhiều khán giả phản đối cả phong cách thời trang đời thường lẫn trang phục diễn của Mỹ Chi. Phương Mỹ Chi từ một cô bé dân ca chuyển sang lối ăn mặc sành điệu, sexy với mốt giấu quần, khoe vai trần. Sự thay đổi của giọng ca Quê em mùa nước lũ đã khiến nhiều bậc phụ huynh lên tiếng phản đối.

Tuy nhiên, nhắc lại những scandal về phong cách ăn mặc và từng đối diện về vấn đề này, Phương Mỹ Chi cho hay: “Trước giờ, em chưa từng thay đổi hình ảnh. Chỉ là khán giả quá quen với hình ảnh em mặc áo dài đi diễn nên mọi người hơi bất ngờ với hình ảnh ngày thường của em. Phong cách của em vẫn trẻ trung, năng động như thế." Hơn nữa, vì môi trường học quốc tế, nên cô nàng cho hay việc ăn mặc như thế rất bình thường. Học trò Hiền Thục khẳng định, với cô sự thay đổi này là điều tất yếu vì ai cũng phải lớn lên, không thể giữ mãi một hình ảnh. "Em nghĩ mọi người nên suy nghĩ thoáng hơn vì con người ai mà không phải lớn lên." - Phương Mỹ Chi bày tỏ.

Hình ảnh mới lần này được nhiều người khen ngợi hơn. Dù không còn là cô bé dân ca, song Phương Mỹ Chi toả sáng vói một gam màu rất trong trẻo, đáng yêu hơn của làng nhạc Việt. Nhiều người cũng khẳng định và đi đúng đường ‘lột xác’ theo hướng tích cực hơn trước.

- Từ "cô bé dân ca" cho đến ngày hôm nay là một hành trình dài, thương Chi!

- Ôi không còn là “cô bé dân ca” nữa rồi, mừng cho Phương Mỹ Chi!

- Làm mới nhưng vẫn không làm mất đi tinh thần gốc, quá tuyệt vời!