Miss Grand International 2022 bị chê 'như gánh xiếc', lượng follow tụt thảm ngay sau khi công bố Top 10 chung cuộc

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 nhận về nhiều lời bàn luận, trong đó Miss Universe 2011 cho hay cuộc thi ‘giống rạp xiếc đúng nghĩa’.

Vào tối 25/10, chung kết Miss Grand International 2022 đã tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện là người đẹp 25 tuổi đến từ Brazil, kết quả khiến nhiều người hài lòng. Tuy nhiên, trước thềm cuộc thi, cư dân mạng đã lan truyền một bài đăng liên quan tới Miss Universe 2011 - Leila Lopes, người Angola. Hoa hậu Hoàn vũ để lại bình luận gây chú ý. Ảnh: Internet Theo đó, dưới một bài đăng chỉ trích cuộc thi Miss Grand International, Hoa hậu Hoàn vũ để lại bình luận gây chú ý. Cô xem cuộc thi này như một "rạp xiếc đúng nghĩa".

Dàn người đẹp thi Miss Grand International năm nay. Ảnh: Internet Cụ thể, bài đăng này nhận xét: "Chúng tôi sẽ không bao giờ ủng hộ gánh xiếc này, nơi mà Chủ tịch lại có quyền quyết định ai sẽ đứng kế ông ta trong ảnh chụp nhóm, cũng như công khai ủng hộ đại diện nước mình. Chúng tôi không thể tin được ông ta có thể khẳng định ai sẽ thắng và ai sẽ vào top trước khi chung kết diễn ra. Năm ngoái, khi các đại diện top 5 đang trả lời ứng xử thì ông ta luôn tỏ vẻ kì thị người LGBT, chỉ lo cười đùa với nhân viên mà chẳng quan tâm các cô gái nói gì. Hãy dừng theo dõi cuộc thi này, đừng khiến cho bản thân bạn xấu hổ như vậy". Hoa hậu Hoàn vũ 2011 Leila Lopes và chủ tịch Miss Grand International. Ảnh: Internet Dưới phần bình luận, Hoa hậu Hoàn vũ 2011 Leila Lopes đã sử dụng tài khoản Instagram cá nhân để thể hiện sự đồng tình với ý kiến của chuyên trang sắc đẹp này. Người đẹp Angola bình luận: "Quả là một gánh xiếc. Không thể tin được rằng nhiều cô gái đến đây và chấp nhận để bản thân bị chi phối bởi những sự lố bịch núp bóng "show diễn" này. Tôi chỉ xem để ủng hộ đại diện Brazil, cô gái yêu thích của tôi. Và hy vọng nếu không thắng, cô ấy hãy đi thi Miss Universe Brazil".

Chủ tịch và thí sinh đại diện Thái Lan thi MGI năm nay. Ảnh: Internet Bài nêu những vấn đề không ổn của Nawat như: công khai ủng hộ đại diện nước mình (thí sinh Engfa Waraha của Thái Lan), trước khi đêm chung kết diễn ra đã công bố top 5 sẽ thuộc châu Mỹ Latin, châu Á và châu Âu, không thèm chú ý khi top 5 Miss Grand International năm ngoái thi ứng xử... Lời nhận xét thẳng thắn của Hoa hậu Leila Lopes làm dấy lên nhiều luồng ý kiến tranh cãi trong cộng đồng fan sắc đẹp. Một phần fan lo lắng rằng, lời nhận xét của cựu hoa hậu nên thận trọng hơn, dù sao cô cũng là đại diện đăng quang thuộc tổ chức Miss Universe, trước nay, ông Nawat Itsaragrisil vốn có nhiều "ân oán" với cuộc thi này. Phát ngôn của người đẹp dễ dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 tổ chức và những người đại diện. Mặt khác, nhiều người đồng tình với ý kiến của cựu hoa hậu. Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng Việt tỏ ra bức xúc, nhất là khi phải tranh cãi về vấn đề "bình chọn", cùng những phát ngôn của ngài Chủ tịch. Bình luận của CĐM. Ảnh: Internet Họ thừa nhận nếu không vì "sợ gây ảnh hưởng" tới Thùy Tiên và Thiên n, họ đã bỏ theo dõi các trang MXH của cuộc thi, và hứa hẹn sẽ làm điều này nếu chung kết khép lại với những kết quả không xứng đáng: “Một rạp xiếc đúng nghĩa tối ngày vote vote, Rạo xiếc Trung Ương, sơ hở là vote”. Trước nhiều kết quả được dự đoán, ngay sau khi nam MC công bố Top 10 người đẹp, nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng với quyết định của ban giám khảo cuộc thi. Nhiều fan Việt tiếc nuối cho đại diện Thiên n của Việt Nam trượt khỏi Top 10 chung cuộc. Vào sáng 26/10, nhiều trang thông tin cập nhật, từ hơn 6,5 triệu lượt follow, trang Instagram của Miss Grand International chỉ còn 4,6 triệu lượt follow. Cuộc thi đã tìm được người kế nhiệm hoa hậu Thùy Tiên. Ảnh: Internet Sau cuộc thi, đại diện của Việt Nam tại Miss Grand International 2022 Đoàn Thiên Ân giành được giải được 2 giải đặc biệt là Trang phục dân tộc đẹp nhất và giải Country's Power Of The Year.

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