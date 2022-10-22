Anh Tú và hành động chăm sóc cô dâu Diệu Nhi khiến dân tình đổ gục: liên tục sửa sang giúp vợ chỉn chu, ánh mắt trìu mến ngắm vợ đầy hạnh phúc

Hậu trường 22/10/2022 20:03

Hành động chăm sóc của Anh Tú dành cho Diệu Nhi trong hôn lễ thứ 2 khiến dân tình ‘đổ gục’ vì quá tình cảm.

Anh Tú đã dành những sự chăm sóc rất đỗi giản dị nhưng đủ cho thấy tình yêu mà anh dành cho cô dâu Diệu Nhi là vô bờ bến.

Cặp đôi vừa chính thức có mặt tại hôn lễ thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội, quê hương của chú rể. Theo tiết lộ, đám cưới cũng được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, cô dâu và chú rể chuẩn bị lễ cưới thứ hai cũng vô cùng chu đáo và tỉ mỉ. Tuy nhiên, buổi tiệc chỉ có người thân thiết đến dự, không có sự xuất hiện của các nghệ sĩ.

Anh Tú và hành động chăm sóc cô dâu Diệu Nhi khiến dân tình đổ gục: liên tục sửa sang giúp vợ chỉn chu, ánh mắt trìu mến ngắm vợ đầy hạnh phúc - Ảnh 1

 

Anh Tú và hành động chăm sóc cô dâu Diệu Nhi khiến dân tình đổ gục: liên tục sửa sang giúp vợ chỉn chu, ánh mắt trìu mến ngắm vợ đầy hạnh phúc - Ảnh 2
Cô dâu chú rể tại lễ cưới thứ hai. Ảnh: Internet

Có mặt trong hôn lễ từ sớm để đón các quan khách, Anh Tú và Diệu Nhi dành cho nhau những tình cảm yêu thương đầy mùi mẫn.

Cụ thể, chú rể xuất hiện bảnh bao bên cạnh cô dâu rạng rỡ trong chiếc đầm cưới tinh khôi, có phần dịu dàng và bẽn lẽn trái ngược hẳn với tính cách hài hước, sôi nổi thường ngày. Dễ dàng nhận thấy Anh Tú và Diệu Nhi đều diện trang phục cưới vô cùng chỉn chu, đẹp mắt.

Nếu như Anh Tú "nổi bần bật" trong bộ suit đen bảnh bao, thì Diệu Nhi trở thành "cô dâu mới" với váy cưới tinh khôi khéo khoe bờ vai trần đầy quyến rũ.Cả hai đều không giấu khỏi hạnh phúc khi khoác lên mình trang phục cưới.

Anh Tú và hành động chăm sóc cô dâu Diệu Nhi khiến dân tình đổ gục: liên tục sửa sang giúp vợ chỉn chu, ánh mắt trìu mến ngắm vợ đầy hạnh phúc - Ảnh 3
Cặp đôi tay trong tay hạnh phúc. Ảnh: Internet

Lần này, Anh Tú càng thoải mái thể hiện những cử chỉ thân mật dành cho vợ. Việc từ tốn chỉnh lại chút make up bị lỗi và nhìn vợ với ánh mắt yêu thương khiến khán giả không khỏi hào hứng. Nam diễn viên liên tục sửa sang cho Diệu Nhi để cô có thể lên hình một cách hoàn hảo nhất. Đồng thời, Anh Tú cũng gây chú ý khi thể hiện cảm xúc bằng một nụ hôn gió tự hào và mãn nguyện khi ở bên cạnh vợ mình. Ánh mắt của anh vẫn chan chứa tình cảm, sự ngọt ngào dành cho Diệu Nhi như trong hôn lễ vừa qua.

Anh Tú và hành động chăm sóc cô dâu Diệu Nhi khiến dân tình đổ gục: liên tục sửa sang giúp vợ chỉn chu, ánh mắt trìu mến ngắm vợ đầy hạnh phúc - Ảnh 4

 

Anh Tú và hành động chăm sóc cô dâu Diệu Nhi khiến dân tình đổ gục: liên tục sửa sang giúp vợ chỉn chu, ánh mắt trìu mến ngắm vợ đầy hạnh phúc - Ảnh 5
Anh Tú liên tục sửa sang cho vợ. Ảnh: Internet

Cả hai đã chính thức nên duyên vợ chồng tại quê nhà của Diệu Nhi, cùng nhau nói lời thề nguyện và cùng khóc với nhiều bạn bè thân thiết.

Khung cảnh nơi diễn ra tiệc cưới đều được trang trí bằng hoa tươi và ngập tràn cây xanh. Đặc biệt tất cả đều được trang trí với tông màu chủ đạo là màu trắng. Địa điểm nơi diễn ra hôn lễ của cặp đôi đình đám khá thơ mộng và được trang trí tỉ mỉ, chu đáo. Thực đơn tại tiệc cưới của Anh Tú-Diệu Nhi cũng được hé lộ dễ dàng nhận thấy cả hai đã bỏ ra không ít công sức và chú tâm đến từng chi tiết trong hôn lễ.

Anh Tú và hành động chăm sóc cô dâu Diệu Nhi khiến dân tình đổ gục: liên tục sửa sang giúp vợ chỉn chu, ánh mắt trìu mến ngắm vợ đầy hạnh phúc - Ảnh 6

 

Anh Tú và hành động chăm sóc cô dâu Diệu Nhi khiến dân tình đổ gục: liên tục sửa sang giúp vợ chỉn chu, ánh mắt trìu mến ngắm vợ đầy hạnh phúc - Ảnh 7
Khung cảnh cưới và thực đơn tại tiệc cưới thứ hai của cặp đôi. Ảnh: Saostar

Chiều 21/10, cặp sao cùng hạ cánh sân bay Nội Bài. Hai người đáp hai chuyến bay khác nhau bởi thời gian gần đây, Diệu Nhi công tác ở Thái Lan, còn Anh Tú có lịch quay phim tại Phú Quốc. Hội ngộ ở sân bay, vợ chồng diễn viên trao nhau những vòng tay rồi cùng lên xe trở về nhà chú rể.

Anh Tú và hành động chăm sóc cô dâu Diệu Nhi khiến dân tình đổ gục: liên tục sửa sang giúp vợ chỉn chu, ánh mắt trìu mến ngắm vợ đầy hạnh phúc - Ảnh 8
Hôn lễ của cặp đôi tại quê nhà cô dâu. Ảnh: Internet

Diệu Nhi và Anh Tú đăng ký kết hôn tháng 10/2019 tại Hà Nội. Hôm 10/10, cặp sao tổ chức lễ thành hôn và đãi tiệc cưới ở quê nhà Phan Thiết của cô dâu

Diệu Nhi sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và nhanh chóng trở thành nghệ sĩ hài được khán giả phía Nam yêu mến. Anh Tú kém bạn gái hai tuổi, là một ca sĩ, diễn viên, từ miền Bắc vào TP HCM lập nghiệp và học cùng trường với Diệu Nhi. Họ quen nhau khi hoạt động chung ở sân khấu Thế Giới Trẻ và bắt đầu công khai tình cảm năm 2015.

 

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